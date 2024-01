Za različite tipove kože: Najpopularniji tekući puderi u koje vrijedi investirati

Kvalitetan tekući puder jedan je od najvažnijih proizvoda unutar kozmetičke torbice svake žene koja voli šminku, a ujedno je i baza svakog dobrog make-up looka. Upravo radi toga, riječ je o proizvodu u koji vrijedi investirati.

Prije svega, ključno je pronaći proizvod koji će se savršeno stopiti s tenom te sakriti sve one sitne nedostatke koje imamo na licu. Uz to, poželjno je da puder sakrije i neželjeni sjaj odnosno višak masnoće ili pak da dodatno ne istakne suhe dijelove. Kod pronalaska idealnog tekućeg pudera stoga je jako važno pronaći onaj koji će odgovarati potrebama tvoje kože, ali i odabrati pravu nijansu za svoj ten.

Beauty brendovi stalno na tržište dovode neke nove proizvode i oduševljavaju nas svojim inovacijama, a s obzirom na to da je prirodni look uvijek trendi, danas sve popularniji postaju oni tekući puderi koji su na licu lagani, ne začepljuju pore i ne djeluju poput maske. Osim toga, važno je i da imaju dobru prekrivnu moć te da ostavljaju dojam prirodnog i svježeg izgleda. Dobra postojanost također je jedna od poželjnih karakteristika svakog kvalitetnog tekućeg pudera.

Bez obzira na to želiš li postići blistavi sjaj ili pak ti više odgovaraju puderi s mat finišom, Istražile smo koji su to najpopularniji tekući puderi na tržištu za svaki tip kože. U nastavku smo izdvojile one koji se ističu kvalitetom i dobrim recenzijama stoga su svakako vrijedni tvoje pažnje.

ARMANI Luminous Silk Foundation, 66 eur

Armanijev Luminous Silk Foundation lagani je tekući puder kojim se postiže svježi i svilenkasti izgled kože. Namijenjen je svim tipovima kože.

Shiseido Synchro Skin Radiant Lifting Foundation, 66 eur

Podignuto, zaglađeno i blistavo lice ne mora biti samo rezultat njegujućih krema. Ovaj tekući puder također to može i istodobno ujednačava lice i štiti ga od sunčevog zračenja. Zahvaljujući jedinstvenom sastavu, ovaj lagani puder također naglašava konture lica.

Estée Lauder Double Wear StayInPlace Makeup, 67 eur

Pruža umjereno pokrivanje i polumat izgled. Dugotrajan, ultra lagan i jednostavan za nošenje. Daje svjež, prirodan, besprijekoran ten. Ne sadrži ulje i bez mirisa je. Za sve tipove kože.

Bobbi Brown Skin LongWear Weightless Foundation, 77 eur

Dugotrajni puder, idealan za cjelodnevno nošenje bez osjećaja težine. Bez ulja, pruža prirodan mat izgled kože. Potpuno prekrivanje i prirodan mat izgled.

Lancôme Teint Idole Ultra Wear Foundation, 60 eur

Lancôme ponovno otkriva dugotrajnost, da bi ti pružio 24 sata savršenog make upa bez potrebe za popravcima. Ekskluzivna kombinacija posebnih polimera i pigmenata pruža savršeno pokrivanje za 24 sata ugode. Tvoja koža će izgledati savršeno mat i biti nevjerojatno ugodna.

Too Faced Born This Way Foundation, 46 eur

Puder koji ne sadrži ulja i vješto briše granicu šminke i kože u 35 različitih nijansi za besprijekorni i prirodni finiš. Neprimjetno srednje do potpuno prekrivanje. Ne sadrži ulja.

Clinique Superbalanced Makeup, 56 eur

Tekući puder za mješovitu kožu. Apsorbira ulja i pruža vlažnost. Daje svilenkast osjećaj.

Foto: Instagram, Douglas, Pexels

