Minimalističke bež manikure opet su u trendu - imamo zanimljive ideje

Trendovi u svijetu manikura mijenjaju se iz sezone u sezonu, a već neko vrijeme jako su popularne minimalističke manikure u neutralnim nijansama koje djeluju jako otmjeno i šik. Utjecaj takvih trendova može se primijetiti i u Hollywoodu – dovoljno je baciti pogled na nedavne dodjele nagrada, događaje na crvenom tepihu ili Instagram profile poznatih zvijezda.

Umjesto upečatljivih maksimalističkih manikura, nokti u elegantnim bež nijansama polako, ali sigurno preuzimaju dominaciju. Kako se čini, u sezoni pred nama jako će popularne biti jednostavne manikure i neutralne nijanse na noktima.

Profinjene nude manikure obožavaju i slavne dame poput Jennifer Lopez, Belle Hadid i Zendaye. Sve one viđene su s jednostavnim manikurama u bež nijansama. Nakon ludih trendova, pretjeranog nail arta i ludih boja, ovaj trend djeluje poput pravog osvježenja.

Stručnjakinja za manikure Eunice Park za Pop Sugar je otkrila kako se čini da se svi vraćaju prirodnijim noktima koji su jednostavniji i prikladniji za svakodnevno nošenje. U modu se vraća prirodni look s minimalno šminke, jednostavne frizure i suptilne manikure, a sve to omogućava da do izražaja dođe naša prava, prirodna ljepota. Uz to stručnjaci predviđaju da će tzv. 'pariški nokti' biti veliki trend ove godine.

Voliš li pratiti trendove kad je riječ o manikurama, svakako se opskrbi lakovima za nokte u različitim bež i nude nijansama. Jednostavni, čisti izgled noktiju opet je u modi, a bež manikure djeluju suptilno, ali i osvježavajuće, otkrivaju stručnjaci za manikure.

Kako bismo te uvjerile u ljepotu ovog trenda, u nastavku smo izdvojile nekoliko sjajnih bež manikura s Instagrama koje ti ujedno mogu poslužiti i kao inspiracija za tvoju sljedeću manikuru.