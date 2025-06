Ljeto u spektru boja: Osvježite svoj make up look pigmentiranim sjenilima

Moderni pigmenti osiguravaju postojanost i intenzitet, pa je efektan look lakše postići nego ikad

Ljeto je doba godine koje sa sobom donosi pravu eksploziju života, sunčevu svjetlost koja obasjava svaki kutak i onaj osjećaj nesputane slobode. Osjećamo se poletnije, odvažnije i spremnije za igru, kako u odijevanju, tako i u šminkanju. Upravo zato, pravo je vrijeme da tu ljetnu svježinu prenesemo i na naše kapke.

Zašto baš sjenila u boji ovog ljeta?

Ove sezone, trendovi su odvažni, razigrani i inspirirani prirodnim sjajem kože. Nakon dugog trenda prirodnog izgleda, došlo je vrijeme za izražavanje kroz boje – one bude kreativnost, podižu raspoloženje i savršeno pristaju uz ljetni, preplanuli ten. Osim toga, moderni pigmenti osiguravaju postojanost i intenzitet, pa je efektan look lakše postići nego ikad. Boja na očima ovog ljeta nije samo detalj – to je izjava.

Sunset Glow

Zlatne i narančaste nijanse, inspirirane zalascima sunca, dominiraju ljetnim make-upom. Ove tople boje savršeno pristaju svim tonovima kože, posebno ističući plave i zelene oči. Koristite sjenila s metalik završetkom za dodatni sjaj.

Cherry Vibes

Tamne nijanse trešnje vraćaju se u velikom stilu. Ovaj trend uključuje bogate crvene tonove na usnama i očima, stvarajući dramatičan i sofisticiran izgled. Idealan je za večernje izlaske i posebne prilike.

Mermaidcore

Inspiriran estetikom sirena, ovaj trend koristi sedefaste i tirkizne nijanse na očima, uz dewy finish na koži. Kombinirajte kremasta sjenila u morskim tonovima s hidratantnim highlighterima za svjež i blistav izgled.

Soft glam

Soft glam kombinira neutralne tonove sjenila s blistavim tenom i nude usnama. Ovaj look je idealan za one koji preferiraju prirodan, ali uglađen izgled. Dodajte malo highlightera na jagodice za dodatni sjaj.

Pastelna sjenila

Monokromatski make-up koristi jednu boju na očima, obrazima i usnama. Pastelne nijanse poput breskve, lavande ili ružičaste stvaraju kohezivan i svjež izgled. Eksperimentirajte s različitim teksturama u istoj nijansi.

Soft glam

Soft glam kombinira neutralne tonove sjenila s blistavim tenom i nude usnama. Ovaj look je idealan za one koji preferiraju prirodan, ali uglađen izgled. Dodajte malo highlightera na jagodice za dodatni sjaj.

Color Pop

Dodajte dašak boje svom make-upu pomoću jarkih sjenila ili olovki za oči. Boje poput limun žute, smaragdno zelene ili električno plave unose svježinu i razigranost u izgled. Idealno za one koji vole eksperimentirati s bojama.