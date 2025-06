Ljeto bez pudera: Najbolje BB kreme za lagani, svježi ten

Kad temperature porastu, želimo koži pružiti predah od teške šminke – i tu na scenu stupaju BB kreme, idealan ljetni saveznik za svjež, njegovan i prirodan izgled

Ljeti svi tražimo laganije, prozračnije formule koje neće opteretiti kožu, a istovremeno će joj pružiti potrebnu njegu i blago prekrivanje. Teški puderi često se počnu topiti na visokim temperaturama, ističu pore i ostavljaju osjećaj nelagode. Tu na scenu stupaju BB kreme – pravi mali multitaskeri koji nude sve u jednom: njegu, zaštitu i decentno ujednačavanje tena.

BB krema, skraćeno od “blemish balm” ili “beauty balm”, izvorno je osmišljena kao regenerativna krema za osjetljivu kožu nakon dermatoloških tretmana. Danas su BB kreme postale neizostavan dio dnevne njege jer kombiniraju benefite hidratantne kreme, pudera, pa čak i seruma i SPF-a. Idealne su za one dane kada ne želiš puno slojeva na licu, a opet želiš izgledati svježe i njegovano.

Pexels

Prava BB krema može koži dati blistav izgled, prikriti sitne nepravilnosti i pružiti zaštitu od sunca, no nije svaka formula jednaka. Zato je važno znati kako odabrati onu pravu za svoj tip kože. Ako imaš masnu kožu, traži matirajuće BB kreme koje kontroliraju sjaj i sadrže nekomedogene sastojke. Suhoj koži bolje će odgovarati one koje sadrže hijaluronsku kiselinu i ulja. Za osjetljivu kožu biraj formule bez mirisa, alkohola i parabena. Uz to, ljeti je ključno da BB krema ima barem SPF 30 kako bi koža bila zaštićena od štetnog UV zračenja.

U nastavku izdvajamo neke od najboljih BB krema koje su se pokazale kao idealan izbor za ljetne dane – lagane, pouzdane i učinkovite:

Missha M Perfect Cover BB Cream - 19,90 €

Jedna od najpoznatijih korejskih BB krema. Ima srednje do visoko prekrivanje, hidratizira i sadrži visok SPF. Sastojci poput hijaluronske kiseline, ceramida i ekstrakta ružmarina njeguju kožu i smiruju crvenilo. Dobra za normalnu do suhu kožu.

Promo

Erborian BB Crème au Ginseng SPF 20 - 48,90 €

Francusko-korejska kombinacija elegancije i učinkovitosti. Lagana, ali vrlo učinkovita u ujednačavanju tena. Sadrži ginseng za revitalizaciju kože, daje prirodan polumat završetak i prikladna je za sve tipove kože.

Promo

Dr. Jart+ Premium BB Beauty Balm SPF 50 - 34 €

Luksuzna BB krema koja djeluje gotovo kao serum. Ima visok SPF, anti-age sastojke i vrlo prirodno prekrivanje. Pogodna za suhu i zrelu kožu.

Promo

IT Cosmetics Your Skin But Better CC+ Cream SPF 50 - 47,99 €

Iako se tehnički naziva CC kremom, djeluje kao BB i još mnogo više. Ima visoko prekrivanje, hidratantna je, štiti od sunca i sadrži anti-age sastojke poput kolagena i niacinamida. Izvrsna za one koji žele “sve u jednom”.

Promo

Purito Cica Clearing BB Cream - 17 €

Bez mirisa, bez parabena, veganska i ekološki prihvatljiva – ova BB krema s centellom asiatica idealna je za osjetljivu, iritiranu ili aknama sklonu kožu. Lagan osjećaj, prirodan sjaj i dobra pokrivnost.

Promo

Pupa Professionals BB Cream + Primer SPF 20 - 22,49 €

Pruža njegu i boju BB kreme s pridruženim svojstvima primera. Primer produljuje trajanje makeupa, a BB krema hidratizira i smiruje kožu, štiti je od UV zraka uz SPF20 i ujednačava ten. Formula je bez ulja, parabena i mirisa. Pogodna za lagano do srednje prekrivanje.

Promo

Naj Oleari Blooming BB Foundation - 30,59 €

Lagana i hidratantna BB podloga koja ujednačava ten bez osjećaja težine. Obogaćena je hijaluronskom kiselinom i ekstraktom božura, što joj daje njegujuće i umirujuće djelovanje, idealno za svakodnevno nošenje. Ima prirodan, blago sjajan završetak koji koži daje zdrav i svjež izgled. Tekstura je kremasta, lako se nanosi i stapa s kožom, a prekrivanje je lagano do srednje – savršeno za ljeto.