Ljetna sniženja nisu zaobišla ni beauty svijet

Sezona godišnjih odmora je u punom jeku, a ako si među onima koji tek planiraju odlazak na more, sigurno još uvijek imaš vremena baciti pogled u kozmetičku torbicu i provjeriti imaš li sve što vam je potrebno. Ljetni popusti su idealna prilika za pripremu beauty liste proizvoda koji nam iskreno, možda i ne trebaju, no baš ih neopisivo želimo.

Kad već znamo da nas čeka vrući shopping, tješi nas činjenica da postoje popusti koji će nam dopustiti da si damo oduška, a najiščekivanija beauty sniženja idealna su prilika. Must have beauty favorite pronašli smo u Douglas parfumerijama koje i ove sezone oduševljavaju sjajnom ponudom i neodoljivim popustima. Beauty sale traje do 18.8. i donosi do -50% na odabrani asortiman, stoga je pravo vrijeme za isprobavanje novih proizvoda i obnovu svog beauty kutka.

Donosimo našu sale catch listu ovosezonskog beauty shoppinga u Douglasu:

ARMANI Sì Eau de Parfum | DOUGLAS: Elegantan i sofisticiran miris koji prati ciijeli dan

Douglas Collection Leilani Bliss Eau de Toilette | DOUGLAS: Svjež i cvjetni miris koji sve osvaja.

Hugo Boss Boss Bottled Eau de Toilette Set | DOUGLAS: Klasičan muški miris idealan za svaki dan.

The Ordinary 100 % Virgin Sea-Buckthorn Fruit Oil | DOUGLAS: Ulje koje će revitalizirati kožu i pružiti joj potrebnu njegu.

Sol de Janeiro Delicia Body Butter | DOUGLAS: Kvalitetna njega kože s bogatim maslacem.

KYLIE SKIN Hydrating Face Mask | DOUGLAS: Hidratantna maska koja će kožu učiniti mekom i glatkom.

KYLIE SKIN Coconut Body Scrub | DOUGLAS: Piling za tijelo koji će osvježiti kožu.

Douglas Collection Skin Augmenting Serum Foundation | DOUGLAS: Podloga koja pruža besprijekoran ten i dugotrajnu hidrataciju.

Sol de Ibiza Natural Mineral Sunscreen Tin SPF50 | DOUGLAS: Prirodna zaštita od sunca koja je nježna prema koži.

Too Faced Cosmic Crush Palette | DOUGLAS: Paleta sjenila s predivnim nijansama za svaki look.