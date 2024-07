Sienna Miller otkrila svoju beauty tajnu - francuska krema iz ljekarne

Njega kože ili skincare nije trend već je rutina koje bi se svi trebali držati. Naravno, svatko od nas treba znati svoj tip kože i prema tome koristiti odgovarajuće proizvode. No dobro je i pratiti što se događa u beauty svijetu jer se uvijek otkrije neka nova beauty tajna poznatih dama, ili samo opravdaju hype nekog proizvoda.

Također, svako malo neki novi proizvod "zatrese" društvene mreže, bilo to sa svojom efikasnošću, cijenom ili kvalitetom, a ovog puta boho kraljica, Sienna Miller, otkrila je jedan proizvod za kojim je internet ponovno poludio.

Govoreći u video intervjuu "Inside my beauty bag" za Harper's Bazaar, Sienna Miller otkrila je da je upravo A313 njezin apsolutni favorit. Izvukla je već dobro potrošenu tubu A313 iz svoje kozmetičke torbice i rekla: "Ovo je zaista fantastična tajna sjajne kože, zove se A313 i to je francuski retinol koji možete dobiti bez recepta." Svoje otkriće duguje drugoj britanskoj It djevojci, Alexi Chung, koju opisuje kao osobu s "najnevjerojatnijom kožom".

Držeći u ruci kremu, glumica je nadodala: "Opisuje se kao tajna Francuskinja za sjajnu kožu." To je svakako velika tvrdnja, ali čini se da je opravdana prema interesu koji je izazvala na internetu. A313 retinol je hvaljen zbog svoje navodne sposobnosti da se bori protiv akni, pigmentacija, solarnih keratoza i finih linija, čime pruža najbolju osnovu za najpoželjniju stvar u ljepoti - dobru kožu. Logično je onda da je Miller odabrala ovaj proizvod kao svoj omiljeni, jer kasnije napominje: "Imam osobnu filozofiju ljepote, mislim da ljudi izgledaju najljepše bez puno šminke, volim prirodnu kožu."

A313 kremu možeš nabaviti u drogerijama i ljekarnama, a cijena joj je 27,95 €.