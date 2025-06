Kiko Milano ulje sa šljokicama novi je beauty hit, svi ga žele u svojoj kozmetičkoj torbici

Ulje je multifunkcionalno; može se koristiti na licu, tijelu i kosi

Proljeće je donijelo novi beauty hit, a zasigurno ćemo ga koristiti ovo ljeto. Ako još uvijek u svojoj kozmetičkoj torbici nemate njegujuće ulje sa šljokicama, sada je savršen trenutak da to promijenite. Sunčani dani, preplanuli ten i tople večeri jednostavno traže završni sjaj koji podiže svaki look, a Kiko Milano, poznat po vrhunskim proizvodima, i ove sezone ima hit ulje u ponudi – Juicy Fizz Drop To Shine Universal Oil!

Ovo ulje s bisernim sjajem idealno je za sve koji žele dodati malo glamura. Njegova lagana, svilenkasta tekstura sa zlaćanim mikročesticama reflektira svjetlost, stvarajući sofisticirani shimmer. Iako daje snažan sjaj, formula se brzo upija i ne ostavlja masni trag na koži, što ga čini savršenim za tople ljetne dane i večeri.

Ovo ulje je multifunkcionalno; može se koristiti na licu, tijelu i kosi. Dovoljno je nanijeti nekoliko kapi na ramena, dekolte ili vrhove kose kako bi koža dobila zdrav, osunčan izgled. Također se može koristiti na jagodicama umjesto klasičnog highlightera, dok istovremeno hidratizira kožu, dajući joj blagi sjaj. Osim što ljepše vizualno izgleda, također njeguje i omekšava kožu, a nježan cvjetni miris čini ga idealnim za ljeto.

Za postizanje ujednačenog sjaja i boljeg upijanja ulja, preporučuje se raditi piling tijela barem jednom tjedno. Time se uklanjaju odumrle stanice kože, poboljšava njezina tekstura i potiče cirkulacija, što omogućava ulju da ljepše prianja uz kožu, ravnomjernije se nanese i ostavi bolji vizualni dojam.

Cijena ulja iznosi 19,99 eura, a može sae nabaviti na Kiko Milano web stranici, prodajnim mjestima i drogerijama.