Kako odabrati idealnu kremu za lice: Savjeti za svaki tip kože

Hidratantna krema je temelj svake skincare rutine. Svaka koža, bez obzira na tip, treba vlagu kako bi ostala zdrava, elastična i sjajna. No, pronaći onu pravu kremu ponekad može biti izazov. U nastavku otkrij koje formule, teksture i sastojci najbolje odgovaraju tvom tipu kože - i koja je krema tvoj idealan svakodnevni saveznik

Hidratantna krema temelj je svake dobre rutine njege lica. Koža svakodnevno gubi vlagu, a hladniji dani, vjetar i suhi zrak u grijanim prostorijama dodatno pojačavaju taj proces. Pravilna hidratacija ključna je za očuvanje zdravlja, elastičnosti i prirodnog sjaja kože, a odabir prave kreme prvi je korak prema tom cilju. No, uz toliko proizvoda na tržištu, kako znati koja je najbolja upravo za tebe?

Kako prepoznati kremu koja odgovara tvojoj koži

Sve počinje razumijevanjem potreba tvoje kože. Iako se mnoge kreme na prvi pogled čine sličnima, njihove su formule pažljivo prilagođene različitim tipovima i stanjima kože.

• Suha koža često je zategnuta, sklona perutanju i grubosti na dodir. Traži bogate, hranjive formule koje sadrže ceramide, skvalan, shea maslac ili petrolatum – sastojke koji obnavljaju zaštitnu barijeru i „zaključavaju“ vlagu u koži.

• Masna koža prepoznaje se po sjaju, proširenim porama i sklonosti aknama. Idealne su lagane, gelaste ili vodene teksture koje se brzo upijaju i ne začepljuju pore. Niacinamid pomaže u regulaciji sebuma, a salicilna kiselina čisti pore i održava ten uravnoteženim.

• Mješovita koža najčešće kombinira masniju T-zonu i suhe obraze, pa joj trebaju formule koje hidratiziraju bez dodatnog mašćenja. Lagane kreme ili gel-kreme savršeno odgovaraju ovom tipu kože jer pružaju ravnotežu tamo gdje je najpotrebnija.

• Osjetljiva koža lako reagira na vanjske utjecaje i aktivne sastojke. Crvenilo, peckanje ili iritacije znak su da trebaš nježnu, minimalističku formulu – bez mirisa, alkohola i drugih potencijalnih iritansa. Umirujući sastojci poput termalne vode i alantoina pružit će joj prijeko potrebnu udobnost.

Najbolje kreme prema tipu kože

U nastavku smo izdvojili favorite koji se ističu svojom učinkovitošću, teksturom i osjećajem na koži, a preporučuju ih i brojni dermatolozi.

Najbolja za sve tipove kože: La Roche-Posay Toleriane Sensitive

Iako je namijenjena za osjetljivu i suhu kožu, svojom kremastom teksturom i visokom tolerancijom ova je krema pogodna za sve tipove kože pa čak i za bebe, te za cijelu obitelj. Formula s glicerinom i niacinamidom obnavlja barijeru kože te je oslobađa od peckanja, suhoće i povremenog crvenila. Zbog svojih umirujućih, aktivnih sastojaka pruža zaštitu i hidrataciju koži. Cijena: oko 20 €

Najbolja za suhu kožu: CeraVe Moisturizing Cream

Prava spasiteljica za suhu i vrlo suhu kožu. Ova bogata, ali neljepljiva krema s tri esencijalna ceramida i hijaluronskom kiselinom obnavlja prirodnu barijeru kože i pruža dugotrajnu hidrataciju. Ne sadrži mirise, nekomedogena je i odobrena od strane dermatologa. Cijena: oko 12 € za 177 ml

Najbolja za mješovitu kožu: Kiehl’s Ultra Facial Cream

Kultna krema koja uspješno balansira između hranjivosti i lakoće. Zahvaljujući skvalanu, ceramidima i glikoproteinima iz ledenjaka, dubinski hidratizira, a istovremeno ne masti. Brzo se upija i odlično funkcionira kao podloga za šminku. Cijena: 39 € za 50 ml

Najbolja za masnu kožu: La Roche-Posay Effaclar Mat

Ako ti je cilj mat, svjež izgled bez sjaja, ova krema je pun pogodak. Sadrži sebulyse koji regulira sebum i sužava pore, dok perlit i silicij upijaju višak masnoće. Rezultat je baršunasta, uravnotežena koža tijekom cijelog dana. Cijena: oko 22 €

Najbolja lagana gel-krema: Neutrogena Hydro Boost Water Gel

Omiljena zbog svoje vodenaste, osvježavajuće teksture, ova krema donosi dozu hidratacije zahvaljujući hijaluronskoj kiselini. Brzo se upija, hladi pri dodiru i savršena je za normalnu, mješovitu ili masnu kožu, kao i za ten sklon crvenilu. Cijena: oko 18 €

Najbolja za zrelu kožu: Clarins NutriLumiere Jour

Njegujuća dnevna anti-age krema bogata hranjivim sastojcima zreloj koži vraća vitalnost i daje joj sjaj. Nemasna tekstura lako se upija i ostavlja kožu glatkom, njegovanom i blistavom. Cijena: oko 130 €

Najbolja za kožu sklonu aknama: Clinique AntiBlemish Solutions All over Clearing Treatment

Krema za lice sklono aknama i prištićima. Njeguje i ne isušuje kožu. Za sve tipove kože.