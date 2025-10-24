Tvoj omiljeni puder više nije isti? Evo zašto brendovi mijenjaju formule voljenih proizvoda

Sve više žena primjećuje promjene u teksturi i ponašanju proizvoda koje su godinama voljele. Iako brendovi tvrde da nude “nove i poboljšane formule”, mnoge korisnice osjećaju samo razočaranje. Što se zapravo krije iza tih promjena?

Ako si u posljednje vrijeme primijetila da tvoj omiljeni puder ili BB krema više nije onakav kakav je bio – nisi jedina. Sve više žena žali se da se tekstura njihovih najdražih proizvoda promijenila: postali su gušći, suši ili manje postojani na koži. Iako brendovi često tvrde da je riječ o “novoj i poboljšanoj formuli”, mnoge korisnice smatraju da promjene često znače upravo suprotno. Što se zapravo krije iza reformulacija i zašto toliko voljeni proizvodi više nisu isti?

Razlozi iza kulisa: Zašto brendovi mijenjaju savršene formule?

Iako se čini kao da brendovi namjerno sabotiraju svoje najuspješnije proizvode, razlozi za promjenu formula najčešće su složeni i opravdani iz poslovne ili regulatorne perspektive.

Regulatorne promjene i sigurnost sastojaka: Jedan od najčešćih razloga su promjene u zakonodavstvu. Sastojak koji je nekad bio dozvoljen može postati zabranjen ili ograničen na određenim tržištima. Primjerice, poznati losion P50 1970 brenda Biologique Recherche povučen je s tržišta zbog fenola, sastojka koji više nije dopušten u kozmetici u EU i SAD-u. Slično se dogodilo s talkom, sastojkom koji su mnogi brendovi počeli izbjegavati zbog potencijalne kontaminacije azbestom, iako regulatorna tijela poput FDA nisu pronašla dokaze o tome u kozmetičkim uzorcima.

Trendovi, marketing i "clean" ljepota: Beauty industrija neprestano se mijenja. Trenutni fokus na "čiste", veganske i održive formule tjera brendove da prilagođavaju svoje bestselere. Kylie Cosmetics je 2021. godine reformulirao cijelu liniju kako bi postala veganska i "čista". Ponekad je reformulacija i čisti marketinški potez – lansiranje "nove i poboljšane" verzije prilika je za novu kampanju i privlačenje pažnje na proizvod koji je već dugo na tržištu.

Troškovi i dostupnost sirovina: Sastojci mogu poskupjeti ili postati teže dostupni, što prisiljava proizvođače da traže jeftinije ili dostupnije alternative. "Gotovo je nemoguće zamijeniti jedan materijal drugim i u potpunosti zadržati integritet proizvoda", objašnjava Alexis Androulakis, stručnjakinja za razvoj kozmetičkih proizvoda.

Kad "poboljšanje" krene po zlu

Iako su namjere često dobre, reakcije potrošača na promjene mogu biti izrazito negativne. Nekoliko primjera iz prakse to najbolje pokazuje.

Jane Iredale Glow Time Pro BB krema: Razočaranje u tubi

Jedan od najsvježijih primjera koji je uzburkao beauty zajednicu je nova formula popularne Jane Iredale Glow Time BB kreme. Korisnice koje su godinama obožavale originalnu verziju zbog njezine kremaste teksture, lake blendabilnosti i savršenog prekrivanja, ostale su razočarane. Prema stotinama recenzija, nova "Pro" verzija ima suhu, "kredastu" teksturu koja se teško razmazuje i ističe bore. Mnoge se žale da su nijanse potpuno drugačije, često previše narančaste, te da se proizvod "mrvi" na licu tijekom dana. Dodatnu frustraciju izaziva i nova ambalaža s pumpicom koja se često začepljuje i ne dopušta kontrolu nad količinom proizvoda. "Volim ovaj proizvod toliko da sam odlučila skinuti vrh i vaditi ga spajalicom", napisala je jedna korisnica, sažimajući opći osjećaj ljubavi prema brendu, ali i razočaranja novom formulom.

Givenchy Prisme Libre: Od savršenstva do sjaja

Herojski proizvod brenda Givenchy, puder u prahu Prisme Libre, bio je poznat po svojoj sposobnosti da zamagli pore i matira ten bez osjećaja težine. U novoj formuli, talk je zamijenjen kaolin glinom i tinjcem (mica), što je rezultiralo potpuno drugačijim finišem. Umjesto matirajućeg efekta, puder sada ostavlja sjajan, gotovo highlighterovski trag. Iako ga brend opisuje kao "luminous matte", vjerne korisnice preplavile su društvene mreže komentarima poput: "Zašto ste dirali savršenstvo?" i "To nije ista stvar".

Nije uvijek sve izgubljeno

Ipak, glas potrošača ponekad može dovesti do promjene. Brend Glossier je nakon negativnih reakcija na vegansku formulu svog kultnog balzama za usne Balm Dotcom vratio staru, originalnu formulu. Slično tome, Laura Mercier je provela četiri godine razvijajući novu verziju svoje tonirane kreme kako bi bila što sličnija onoj koju su kupci obožavali prije prve reformulacije.

Što učiniti kad se omiljeni proizvod promijeni?

Ako primijetiš da tvoj omiljeni puder više nije isti, prvi korak je provjeriti online recenzije – vjerojatno nisi jedina. Eksperimentiranje s različitim primerima ili hidratantnim kremama može pomoći, jer ponekad problem leži u interakciji s drugim proizvodima. No, najčešće je jedino rješenje krenuti u potragu za novim favoritom. Srećom, tržište je prepuno inovativnih formula, a tvoja koža, koja se također mijenja s godinama, možda je ionako spremna za nešto novo.