'Skidaju' godine: Najbolje frizure za žene iznad 40-te

Kako se povećava broj svjećica na rođendanskoj torti, tako se i na našim licima sve više vide godine. Starenje je prirodan proces u našim životima i trebamo biti zahvalne na svim iskustvima i borama koje su s njima došle, ali opet nitko od nas ne voli kada se godine jako vide.





Starenje se prvo vidi na našem licu i uobičajeno je da s godinama žene sve češće posjećuju kozmetičarke i dermatologe koji će smanjiti bore i tamne podočnjake. Naravno, treba njegovati kožu bez obzire na godine, ali za mladenački izgled može nam pomoći i frizer. Kosa i frizura su također jedan od elemenata koji nam mogu dodati koju godinu više, ali nas i vizualno pomladiti. ako si prešla 40-tu, predlažem ti da biraš jednu od ovih frizura koje će 'skinuti' godine s tvojeg lica:



Duljina do ramena

Kosa do ramena laska mnogim ženama. Kako godine prolaze, žene često sve više skraćuju kosu i misle da im ne pristaje duga kosa. No, to nije istina. Frizura do ramena lijepo uokviruje lice i izgleda sjajno uz bilo koju boju kose. Ovo je jedan o mitova kojeg bi se žene trebale odreći kad pomišljaju na skraćivanje kose, duljina malo ispod ili iznad ramena odgovarat će mnogim ženama. Uz slojevito šišanje svakako će kosa dobiti i na gustoći.



Duga slojevita kosa s pramenovima

Duga kosa šišana u slojevima znači da će duljina biti ispod ramena. Više slojeva s pramenovima dodaju gustoću, ali ističu ljepotu kose i lica. Nježni pramenovi koji odgovaraju boji kosi dodat će mladenački sjaj licu. Ova frizura odlično pristaje mnogim ženama bez obzira na kvalitetu kose, ali i godine.



Pixie frizura

Pixie cut u osnovi je kratka frizura, ali ako postoji dulji dio sa šiškama, izgledat će ženstveno. Ova frizura je za sve odvažne žene koje vole promjene i igre s kosom. Izgleda , a istaknut će oči i jagodice. Jedino što je važno, ako se odlučiš na drastično šišanje, je da uvijek imaš kvalitetne proizvode za oblikovanje kose. Ovu frizuru je važno uvijek dobro oblikovati jer bi inače kosa mogla samo padati i izgledati zapušteno.



Razbarušena frizura

Razbarušena i valovita kosa pokazat će da se osjećaš samopouzdano i da si zadovoljna sa sobom. Donosi mladenačku razigranost koju žene često žele zadržati u svom izgledu. Meg Ryan je uvijek bila najbolji primjer kako ova frizura (iako nije ispeglana) može izgledati zavodljivo i ženstveno. Uz ovu frizuru vrlo je važno paziti na šminku, ali i da modni dodaci budu primjerni i da je "manje više."



Frizura sa šiškama

Šiške mogu pomladiti lice, ali treba pripaziti da ne budu prekratke. Trebaju biti dovoljno duge kako bi prekrile čelo, a opet da ne naglašavaju bore oko očiju. Vrlo je važno pažljivo poslušati savjet frizera i odlučiti se za frizuru i duljinu koja će najbolje pristajati tvom obliku lica.



