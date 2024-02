Dvostruko čišćenje lica sve je popularnije - po čemu je posebno?

Odmalena nas uče da se svako jutro i večer treba umiti. Svakodnevno čišćenje lica jako je važno kako bi uklonila prljavštinu, riješila se šminke i prevenirala akne. Zadnjih godina sve je popularnije dvostruko čišćenje lica za koje se tvrdi da je pogodno za uklanjanje svih prljavština.

Kako mu ime sugerira, prvo se uklanja prljavština, a onda je se pravilno ispire koristeći provjerene i kvalitetne proizvode. Briga o koži trebala bi rezultirati mekanom i blistavom kožom. 'Ideja je da se prvo uklanja šminka, prljavština i sebum preparatom na bazi ulja, a zatim se lice dalje ispire nježnim preparatom na bazi vode ili pjenom kako biste dodatno očistili pore'', objašnjava njujorška dermatologinja dr. Marnie Nussbaum za portal Instyle.

Ova nježna metoda, važno je ponoviti, uklanja nakupine mrtvih stanica, masnoća i pruža doista dubinsko čišćenje lica čega su bile svjesne još i japanske gejše. Poznato je da su i one koristile ulja za čišćenje lica, a zatim pjenasto sredstvo da bi uklonile bjelinu s lica. Stoga je ritualan korištenja dvaju preparata postao dio japanske kulture, a onda se, godinama kasnije, proširio u naše krajeve.

Kako dvostruko očistiti lice?

Dvostruko čišćenje lica najbolje je obaviti navečer. To je sjajna prilika za skidanje dnevnog make-upa. Lice prvo očisti uljnim čistačem, odnosno prstima umasiraj ulje po licu. Zatim to ulje nježno ukloni blazimicom, ručnikom ili mlakom vodom. Time ćeš lice očistiti od šminke i nakupljene prljavštine, no ključno je odabrati ulje koje ne izaziva iritaciju.

Foto: Profimedia.hr

Za drugu fazu trebat će ti čistač na bazi vode. Navlaži lice i prstima nanesi drugi čistač. To može biti pjena, gel pa čak i nježna micelarna voda. Nemoj se žuriti s utrljavanjem, čini to nekoliko minuta te uključi područje oko očiju. Ipak, pripazi na oči, a InStyle piše da je sredstva najbolje utrljati kružno. Nakon toga lice nježno pobriši ručnikom ili blazimicom. Drugi korak omogućuje dubinsko čišćenje i uklanjanje mrtvih stanica. Kao točku na 'i', slobodno nanesi kremu za lice.

Kako odabrati prave preparate?

Dakle, za dvostruko čišćenje trebat će ti ulje (prvi korak) i preparat na bazi vode (drugi korak). Inače, dvostruko čišćenje lice dobro je za osobe čije je lice sklono aknama, ljudima masne kose te ženama koje se svakodnevno šminkaju. Ljudi osjetljive kože trebali bi birati nježne i Ph neutralne preparate, dok su kod masne kože dobar izbor preparati koji su posebno namijenjeni kontroliranju proizvodnje masti s dodatkom E vitamina i glikolne kiseline.

Imaš li normalnu kožu, najbolji su nježni preparati kremaste formule, no pazi da ne sadrže alkohol, sulfate, ostale jake sastojke i umjetne mirise.

Za koga je najbolje dvostruko čišćenje?

Za većinu ljudi iako nije svima potrebno. Imaš li suhu ili osjetljivu kožu ili pak rosaceu bolje ga je preskočiti. Zapravo se radi o tehnici koja će dobro doći svima koji brinu o koži i žele se riješiti i prevenirati probleme. No dvostruko čišćenje lica nipošto nije nužno niti ga treba provoditi svaki dan. Naravno, nosiš li svakodnevno jaku šminku, preporuka je da svaku večer lice dvostruko očistiš, no u drugim slučajevima, ovakvo dubinsko čišćenje dovoljno je provesti nekoliko puta tjedno.

Uvrstiš li je u rutinu, mogla bi sprječiti pretjerano isušivanje kože.

