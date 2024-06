Blue beauty novi je trend u šminkanju i svaki look podiže na višu razinu

Čini se da se možemo pozdraviti s trendom minimalističke šminke, brončanim bojama i ostalim neutralnim tonovima. U modu se opet vraćaju boje koje daju svježinu svakom looku, a najnoviji svjetski trend u svijetu šminke je plava odnosno vodena aquatic blue nijansa. Ako u svojoj kolekciji još nemaš plavo sjenilo, sada je pravo vrijeme da ga nabaviš i pokušaš ga uklopiti u svoju make-up rutinu.

Priznajemo da zahtjeva određenu hrabrost, pogotovo ako si navikla nositi neutralne tonove na očima, ali kada u nastavku vidiš kako to kombiniraju ostale djevojke, vjerujemo da ćeš se i ti odvažiti. Inače, plava boja djeluje vrlo smirujuće, a odlično pristaje uz svaki ton kože. Izgledom plavo sjenilo podsjeća na početak 2000-ih kada se na gotovo svakom crvenom tepihu mogao vidjeti taj make-up look. Prošle godine je na snazi također bio sličan trend, a u pitanju je glazed makeup koji se odnosi na nošenje specifičnog sjenila za oči koji daje duokromatski dojam na kapku uz pregršt sjajnih čestica.

Kombiniranje plavog make-up looka

Ako ne voliš previše eksperimentirati sa sjenilima u bojama, preporučujemo da za početak koristiš svjetlije nijanse plavog sjenila za oči. Ova boja vrlo lako dođe do izražaja, pa ćeš s bilo kojom nijansom, uz par poteza kistićem, postići wow efekt. Ako si hrabrija i voliš nositi jaču šminku, možeš odmah priječi na jarko plave nijanse, a za kraj možeš dodati i sloj šljokica, pogotovo ako se radi o večernjoj šminki. Kako bi postigla glossy look, koristi rumenilo s blagim šimerom, highlighter i sjajilo za usne. Kada tome dodaš šljokice za očima uz dašak plavog sjenila, imat ćeš prekrasan ljetni look koji je idealan za noćne izlaske.

Eyeliner s boji

Ako ti je dosadio običan crni eyeliner izvučen tušem ili crnim sjenilom, poigraj se bojama! Osim plavog sjenila, za ovaj make-up možeš koristiti i plavi eyeliner koji će dati potpuno novu dimenziju tvojim očima i produbiti pogled. S ovom moćnom bojom sigurno nećeš proći nezamijećena, a osim što ćeš imati drugačiji make-up look, ovo sjenilo može podignuti i jednolični outfit. Primjerice, ako obučeš običnu crnu haljinu i staviš neutralne modne dodatke, ali imaš ovakav make-up, sve ćeš dići na višu razinu. Odlična verzija korištenja ovog sjenila jest i da ga staviš na vodenu liniju i na donji kapak (za to ti treba pigmentirana plava olovka za oči).