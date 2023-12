'Život na vagi': Večeras netko napušta show prije posljednjeg ciklusa!

Najviše je zabrinut Jure kojeg i dalje muče bolovi u leđima, a i to što smatra kako određeni natjecatelji kalkuliraju, odnosno, gladuju kako bi došli do finala.

„Postoje ljudi u kući koji su pokvareni, zlobni i jednostavno njihovo postojanje kraj mene stvara mi mučninu“, objasnio je Jure s kojim se slažu njegovi bivši plavci. „Počinjemo jesti juhu“, sarkastično je komentirao Martin koji se ipak nada da će danas imati dobar rezultat. No bez obzira na to što ostali natjecatelji misle, Nina se osjeća prilično iscrpljeno, ne spava dobro i boji se kakav će rezultat imati na vaganju. „Od samog početka mislim da imam najbolji rezultat svojim radom, trudom i prehranom, ovaj je ciklus bio kakav je bio“, komentirala je Nina dok ni Šepiću nije bilo svejedno doznati današnji rezultat na vaganju, a Nininim i Jurinim prepirkama ne pridaje previše važnosti. „Oni su kao pas i mačka, ne slažu se ni u čemu… Da nije bilo zbog hrane, bilo bi zbog nečega drugog, to je jednostavno tako“, objasnio je Velikogoričanin.

