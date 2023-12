'Život na vagi': 'Nina nije sretna što je dobila mjesečnicu, jako je boli i neprirodno joj je'

Na vaganju je voditeljica Marijana Batinić još jednom naglasila natjecateljici Nini Bandić koliko je odlično što je, nakon pet godina, ponovno dobila menstruaciju. ''Žao mi je što te boli, no drago mi je da si nakon 5 godina dobila menstruaciju. To stvarno zaslužuje veliki pljesak. Znači da organizam ulazi u balans i to je jako dobro za tebe'', komentirala je Marijana.

''Mislim da mi je ovo baš dobar pokazatelj da sam na pravom putu i da ono sve što radim odgovora mom organizmu. Negativna strana je da već četiri noći nisam spavala i da me užasno boli – ovo je, nažalost, neprirodno stanje za mene'', priznala je Nina. ''Iskreno ne znam koliko mi je drago što sam dobila ovu menstruaciju. Ne možete vi znati, koje dobivate svaki mjesec, kako je meni koja dobijem svakih pet godina. Ne možete pretpostaviti koji su to bolovi. Meni se bol spusti do koljena – od prepona do koljena'', pojasnila je Nina.

Također, Marijana ju je pitala kako na nju utječe gubitak izazova. ''Nije to stvar gubitka izazova, nego mi je to bio dosad najzanimljiviji izazov i baš sam uživala sudjelovati u njemu. U posljednje vrijeme nisam toliko ni sudjelovala u njima i nisu mi bili toliko zanimljivi. Dok mi je ovo bilo jako zanimljivo i željela sam vidjeti koliko zapravo mogu'', ispričala je Nina. ''Volim izazove i sve prepreke koje mi se nađu na putu. Nekako mi je zanimljivo to sve rješavati i ne volim odustajati nego doći do cilja do kojeg želim'', dodala je.

Marijana je rekla kako joj odaje priznanje s obzirom da je bila nekoliko puta ozlijeđena te uz razne bolove izgurala dalje. ''Po meni si nevjerojatnu, osim fizičke, i psihičku deformaciju doživjela. Ovo što vidimo je nevjerojatan uspjeh'', priznala je Marijana Nini.

''Žena je zmaj, niti imam dovoljno riječi, niti imamo dovoljno vremena da opišem sve što sam prošao s njom u ovom kratkom periodu. Koliko je, unatoč svim stavljenim izazovima pred njom, kroz sve prošla ostala tu. Svakim je danom sve tanja, sve ljepša i sve sretnija'', komentirao je Edo kroz smijeh te su on i Marijana zaključili kako su bura i nevera dio njenog karaktera. ''Edo kao moj trener prepoznaje moj trud i rad te me to motivira da samo tako nastavim dalje'', priznala je Nina te otkrila kako bi mogla doći do finala.

