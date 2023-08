Zac Efron naporno je vježbao cijele godine i sada to ponosno pokazuje

Čini se kako je ove godine hit destinacija Francuska, odnosno St Tropez. Trenutačno ondje odmara i Zac Efron. Poznati holivudski glumac uživa na luksuznoj jahti s prijateljima. Zac koji je itekako odrastao otkad se prvi put pojavio na velikom platnu u teen filmu 'High school musical' posljednjih godina posvetio se intenzivnom vježbanju. Zac je tako isklesao mišiće gotovo do savršenstva, a to sada i ponosno pokazuje na jahti. Naime, njegovi savršeno izdefinirani mišići definitivno je 'gradio tijekom cijele godine', pa ih sada dodatno 'ističe' mazanjem ulja. Ipak, i dalje nema partnericu da mu pomogne da dobro razmaže to ulje.