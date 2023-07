U 57. godini života preminula je glazbenica Sinead O'Connor

Sinead O'Connor umrla je u 57. godini života 26. srpnja, objavio je Daily Mail. Irska pjevačica sjajnog i drugačijeg glasa karijeru počela je 1987. albumom “The Lion And The Cobra" no svjetsku slavu je stekla 1990. svojom sada već legendarnom obradom Princeove pjesme "Nothing Compares 2 U".

U međuvremenu Sinead je imala sve predispozicije da bude velika zvijezda, no privatni problemi i borba s mentalnim zdravljem i ovisnošću utjecali su na to. Bila jedna od onih koja je otvoreno govorila o svojoj borbi s mentalnim zdravljem i često punila novinske stupce svojim problemima. Nedavno je na društvenim mrežama objvila kako se nakon 23 godine vratila živjeti u London i da radi na novom albumu kojeg planira objaviti sljedeće godine.

Uzrok smrti pjevačice zasad nije poznat. Sinead, rođena 8. prosinca 1966. kao jedno je od petero djece Jacka i Marie O'Connor. Sinead je kasnije isticala kako je imala nesretno djetinjstvo koje joj je obilježilo život i borbu s mentalnim zdravljem i ovisnošću. Priznala je kako je imala problema s drogama, a 2021. objavila je kako se prijavila u kliniku za odvikavanje te da je imala niz traumatičnih godina, no da oporavak počinje tada.

A život joj je obilježila i tragedija kada je lani u siječnju preminuo je njezin 17-godišnji sin. Gubitak sina ju je shrvao.

"Moj prekrasni sin, svjetlo mog života sada je s Bogom. Neka počiva u miru i neka nitko ne slijedi njegov primjer. Dušo moja. Jako te volim", napisala je O'Connor na društvenim mrežama tada.

Samo 18 mjeseci kasnije i sama je preminula.