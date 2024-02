Prevario ju je više puta, ali ona ga je smatrala zvijezdom

Glumica Sarah Jessica Parker, najpoznatija po ulozi Carrie Bradshaw u seriji "Seks i grad", zaljubila se u muškarca nakon burne veze s glumcem Robertom Downeyem Jr. - koji će kasnije postati ljubav njenog života. Radi se o Matthewu Brodericku, poznatom glumcu Hollywooda koji je privukao mnogo pažnje ne samo zbog svoje karijere, već i zbog sudara u kojem su život izgubili majka i kći. Sarah Jessica Parker i Matthew Broderick upoznali su se u studenom 1991. na Broadwayu, gdje je Matthew režirao predstavu za kompaniju koju su osnovala Sarahina braća.

Nekoliko mjeseci kasnije otišli su na prvi sastanak, a od početka te sudbonosne 1992. godine, ovaj par gotovo se nije razdvajao. "Dobro se sjećam tog dana kada smo prvi put izašli. Malo tko mi se uspio tako duboko urezati u pamćenje. Bila je jedinstvena, lijepa i šarmantna", prisjetio se Matthew.

"Kada smo bili mladi, samo smo željeli biti dobri glumci. Nismo puno razmišljali o slavi ili novcu, jer iskreno rečeno, novac nikada nije bio dio tih snova", rekla je glumica za Harper's Bazaar 2013. godine i nikada nije skrivala koliko voli Matthewa.

"On je tako pametan, tako šarmantan, mislim da je najšarmantniji muškarac kojeg sam ikada vidjela u životu", rekla je Sarah za Los Angeles Times već 1996. godine.

Nestandardno vjenčanje

Sarah i Matthew nisu željeli tradicionalno vjenčanje i svojih 100 gostiju iznenadili su obredom u sinagogi u New Yorku, budući da su gosti prvotno mislili da idu na običnu zabavu. Umjesto tradicionalne bijele vjenčaqnice, Sarah je nosila elegantnu crnu haljinu dizajnerice Morgane Le Fai: "Danas malo žalim zbog te odluke. Da mogu birati ponovno, mislim da bih odabrala prekrasnu bijelu vjenčanicu."

Nakon pet godina braka, dobili su prvog sina, Jamesa Wilkieja Brodericka, a 2009. godine su dobili blizanke, Tabithu Hodge Broderick i Marion Loretta Elbell Broderick, zahvaljujući surogat majci.

"Pokušavali smo, pokušavali i pokušavali zatrudnjeti na uobičajen način, ali jednostavno nije išlo", objasnili su svoju odluku.

Prevara

Matthew Broderick poznat je po tome da je prevario svoju slavnu suprugu više puta, a jednom su se čak pojavile i slike s nepoznatom djevojkom. Matthew je upoznao dvadesetpetogodišnju socijalnu radnicu u baru, s kojom se ubrzo počeo dopisivati. Uskoro su počeli izlaziti, a sve je postalo ozbiljnije na zabavi u Manhattnu, kod zajedničkog prijatelja. Postoje glasine da ga je ta djevojka pokušala ostaviti, ali nije uspjela.

Nakon toga Matthew se nije smirio, i dalje su ga često viđali kako kasno noću ide kod različitih žena. Postoje priče da je Matthew jednom prilikom u pijanom stanju ušao u sobu svog prijatelja, zaključao se u kupaonicu i nakon pola sata izašao, rekavši "zbogom", a onda su u kupaonici pronašli djevojku čije je donje rublje ležalo na krevetu. Sve se to događalo dok je Sarah Jessica snimala seriju "Seks i grad", ali ni to nije bilo dovoljno da ga slavna glumica napusti. Ona mu je, naime, sve grijehe opraštala i uvijek je naglašavala koliko voli Matthewa…

"Slobodno me smatrajte ludom, ali previše ga volim. I on i ja izuzetno smo posvećeni obitelji i djeci. Sviđa mi se što je otac moje djece. Pokazao mi je potpuno novi svijet. On je krivac što gledam na život kroz ružičaste naočale", rekla je.

