Pred nama su popularni buvljaci, vrijeme je za obnovu garderobe

Već zadnjih par godina svjedoci smo renesanse buvljaka i različitih sajmova rabljenih predmeta. Priznajemo da podržavamo ekološki pristup kupovini, bilo da je riječ o digitalnim platformama, bilo da je riječ o buvljacima na zagrebačkim adresama koje volimo posjećivati. Odlični second hand komadi mogu postati tvoji, a pritom možeš i uštedjeti.

Sviđa nam se kako su i naši poznati influenceri postali svojevrsni ambasadori ovakvih akcija, zato 29. kolovoza rezerviraj za Preloved Market. Ako pak želiš u opuštenoj atmosferi popiti kavu i "pročešljati" ponudu raznih izlagača, onda je tvoja subotnja adresa Dronjak u Ilici.

Preloved market

Preloved Market dobro je poznato ime na sceni pratitelja buvljaka u Zagrebu: doživio je već nekoliko izdanja i privukao velik interes posjetitelja. Donedavno se održavao u Studiju Katran, a izlagači su, pod temom "Home Decor" prodavali komade namještaja, dekoracije za dom i vrt, kuhinjske aparate, posuđe, tepihe, zavjese i stolnjake, lampe, vaze, tegle i biljke, namještaj za djecu i još mnogo toga.

Ovog četvrtka 29.8. od 17 do 19 sati, održat će se nova edicija buvljaka Preloved Market na kojem će posjetiteljice imati priliku kupiti modne komade naših influencerica. Ovog puta ambasadorice Preloved Marketa su Ines Šitum i Paula Sikirić, čije će modne kombinacije i dodatke za dom posjetitelji moći kupiti već u prvim satima otvorenja. Osim Ines i Paule, na Preloved Marketu svoje će komade ponuditi Lana Klingor Mihić, Matea Miljan Rafaj i Marjeta Kessler. Buvljak se uklopio u sadržaj festivala Bonjour Lillet koji će se održati 29. i 30. kolovoza, od 17:00 do ponoći u atriju Muzeja grada Zagreba. Nakon buvljaka, od 20:00 do 23:00 sati, nastupaju Eni Jurišić i Vjeko Ključarić. Ulaz je slobodan.

Dronjak

Jesensko izdanje popularnog buvljaka održat će se 14. rujna od 10 do 16 sati u prostoru izložbeno-interakcijskog studija Klet. Zaputi se u Ilicu 73 ako te zanima vintage odjeća, modni dodaci, rukotvorine i dekoracije. Organizatorica Sara Ivanović i ovog puta je okupila više od 30 izlagača koji će napuniti popularni haustor. Svrati na druženje, popij kavu s prijateljicama i ulovi unikatne komade. Ulaz je slobodan. Ako se 1. rujna zaputiš na Zagrebački Velesajam, naići ćeš na posebno izdanje Dronjak buvljaka u sklopu Ljeta na Zagrebačkom Velesajmu.