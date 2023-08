RTL donosi nove avanture detektiva iz karipskog raja, a 'Pun mjesec' izlazi već poslijepodne

Nova ljetna poslastica za gledatelje RTL-a na ekrane stiže od ponedjeljka! Kriminalističku seriju 'Smrt u raju' gledatelji će moći pratiti od ponedjeljka do četvrtka u večernjem terminu nakon RTL Direkta. Ova BBC-jeva uspješnica prati rad britanskog policijskog istražitelja koji na osebujan način razotkriva misteriozna ubojstva na prekrasnom karipskom otoku. Suočavajući se s netipičnim načinom rada, kao i misterijima koje treba riješiti, detektiv Jack uspješno rješava slučajeve koji mu se nađu na putu.

Na Silvestrovo je Vanessa McCormack (Amanda Hale) pronađena izbodena na smrt u vlastitom domu. Postoji svjedok okrutnog ubojstva koji policiji otkriva da je vidio maskiranog čovjeka, prerušenog u vraga, kako bježi s mjesta događaja. Žrtvin šogor Donald (Samuel West) nekoliko sati kasnije također doživi napad istog napadača, no uspijeva preživjeti. Počinitelj je isti pa Jack i tim nastoje dokučiti tko ili što stoji iza ovih napada. Tako počinje deveta sezona 'Smrti u raju', koju od 17. srpnja u 22 sata možemo gledati premijerno na RTL-u. Ova sezona omiljene britanske detektivske serije imala je više od 8 milijuna gledatelja, što je dokaz o vjernom gledateljstvu koje je ne napušta.

Turska serija 'Pun mjesec' prikazivanje će, pak, nastaviti na glavnom kanalu RTL-a u poslijepodnevnom terminu. Neodoljiva priča i glumačka postava sastavljena od najpoželjnijih turskih glumaca današnjice magična je formula za ljetnu televizijsku uživanciju.

Radnja 'Punog mjeseca' prati Ferita (Can Yaman) koji ima sve – osim ljubavi! Vjeru u nju potpuno je izgubio pa živi posvećen poslovnim pothvatima, motiviran odličnim rezultatima. Nazli (Özge Gürel) je prelijepa i svestrana studentica gastronomije koja uz studij radi kako bi financijski potpomogla svoju obitelj. Na život Nazli gleda s vedrije strane, no sve će se u njezinom svijetu dramatično promijeniti kada prihvati ponudu da svakog dana kuha večeru za zgodnog i samozatajnog bogataša Ferita. Ćudljivi Ferit uspješan je i discipliniran, no teško zadržava osoblje u svom domu. Kada njegova šefica osoblja zaposli mladu Nazli, on niti ne sluti što će mu se uskoro dogoditi.

Avanture karipske detektivske ekipe, kao i turske ljubavne strasti gledatelji RTL-a mogu pratiti već od ponedjeljka, 17. srpnja!