Godina gubitaka: Ove slavne face napustile su nas ove godine

Svijet je prije nekoliko dana, 15. listopada, iznenadila vijest o smrti slavne glumice Suzanne Somers. Mnogi je pamte po ulogama u serijama 'Korak po korak' i 'Tri cimera', a osim glumom, Somers se proslavila i kao televizijska voditeljica fitnessa. Preminula je dan uoči 77. rođendana nakon duge i teške borbe s karcinom dojke.

Prije samo tri mjeseca objavila je da joj se nakon 'mirnih' godina karcinom opet vratio, no ovog puta nije dobila bitku.

Foto: Profimedia.hr

Suzanne Somers nije jedina iz svijeta slavnih koja nas je napustila ove godine. Iako 2023. godina još nije završila, pamtit ćemo je i po smrti nekih istaknutih imena iz svijeta glazbe i glume. Ove smrti posljednjih su mjeseci potresle svijet.

Tina Turner

Smrt pjevačice Tine Turner posebno je potresla svijet. "Tina Turner, kraljica rock ‘n‘ rolla umrla je u miru u 83. godini nakon duge bolesti u svom domu u Küsnachtu blizu Züricha u Švicarskoj. S njom svijet gubi glazbenu legendu i uzor", kazao je u svibnju povodom smrti njen glasnogovornik. Glazbena ikona za života je nagrađena s osam nagrade Grammy, a časopis "Rolling Stone" stavio je Tinu na listu najvećih izvođača svih vremena.

S razlogom – jedna je od najuspješnijih rock izvođačica svih vremena te je prodala skoro 200.000.000 albuma. Karijeru je počela kao članica sastava Ike & Tina Turner u kojemu je snimila uspješnice poput "A Fool in Love", "It‘s Gonna Work Out Fine", "I Idolize You" i "River Deep, Mountain High", ali i singl ''Proud Mary'' koji se našao na visokom četvrtom mjestu Billboardove ljestvice. Ipak, osamdesete godine prošlog stoljeća bile su za Turner posebno uspješne: Singl "What‘s Love Got To Do With It" dospio je na prvo mjesto američke top ljestvice, a ''Private Dancer (s istoimenog albuma) prodan je u više od 11.000.000 primjeraka. Ukratko, Turner je u svojoj dugoj karijeri ostavila neizbrisiv trag i prepoznatljivost.

Michael Gambon

Michael Gambon bio je irski glumac najpoznatiji po ulozi profesora Albusa Dumbledorea u filmovima o čarobnjaku Harryju Potteru. Preminuo je krajem rujna u 82. godini od posljedica upale pluća. U svijetu glume bio je više od šezdeset godina, a debitirao je 1965. godine ulogom u 'Othellu' Williama Shakesperea. Nakon kazališnih dasaka, pojavljivao se u puno filmova – među ostalim, 'The Singing Detective' (1986), 'Wives and Daughters' (1999), 'Longitude' (2000) i 'aPerfect Strangers (2001). Zbog toga je pokupio više nagrada. Ipak, čini se da su njegovim odlaskom najviše bili pogođeni obožavatelji serijala o Potteru.

Angus Cloud

U ovoj godini napustio nas je mladi glumac Angus Cloud. Preminuo je u dobi od 25 godina, a nedavno se proslavio ulogom u hvaljenoj seriji 'Euphoria'. Ta je serija koja tematizira živote tinejdžera i njihove probleme osvojila čak devet Emmyja. Pokojni glumac tijekom svoje karijere pojavio se u glazbenim spotovima Becky G i repera Juicea. Umro je u srpnju, a obitelj je tada poručila da se ''nadaju da ga svijet pamti po njegovom humoru, smijehu i ljubavi prema svima''.

Sinead O'Connor

U srpnju nas je napustila i irska pjevačica Sinead O'Connor najpoznatija po izvedbi pjesme "Nothing Compares 2 U". To joj je devedesetih donijelo tri nominacije za Grammy. Ukupno je objavila deset studijskih albuma – zadnji joj je ''I'm Not Bossy, I'm the Boss'' iz 2014. Javnost ju pamti po otvorenom izražavanju stavova i progovaranju o mentalnom zdravlju. Prošle joj je godine preminuo sedamnaestogodišnji sin pa je otkazala sve planirane koncerte. Preminula je u 56. godini, a iza sebe je ostavila troje djece.

Foto: Profimedia.hr

Tony Bennett

Kultni jazz pjevač preminuo je 21. srpnja u New Yorku u 97. godini. Dugo se borio s Alzheimerovom bolesti, a karijera mu je trajala više od sedamdeset godina. Započeo ju je pjesmom ''Because of You'' nakon čega objavljuje ''Blue Velvet'' da bi 1953. nastavio nizati hitove poput ''Rags to Riches”, “Stranger in Paradise” i “I Left My Heart in San Francisco”. Sredinom 60-ih za Columbia Records snimao je pjesme rock-žanra, no rezultati nisu bili ohrabrujući. Tako je doslovno samo preživljavao, a onda je otvorio vlastitu izdavačku kuću u sklopu koje je izdao nekoliko albuma - “Together Again”, “The Tony Bennett/Bill Evans Album” i “What is This Thing Called Love?”. I dalje su ga pratili financijski problemi, ali i problemi s ovisnošću. Javnost za njega dugo nije čula sve dok se nije pojavio na MTV-ju, u njegovu serijalu tzv. unplugged koncerata.

Ukratko, za života je Bennett osvojio 19 nagrada Grammy, Grammy za životno djelo, ali i dva Emmyja. Ženio se tri puta s tim da su brakovi s Patriciom Beech i Sandrom Grant završili razvodom. Ipak, sa Susan Crow vjenčao se 2007. i ostao do kraja života. Imao je četvero djece.

Alan Arkin

Glumac najpoznatiji po ulozi u ''Little Miss Sunshine'' iz 2006. godine preminuo je u lipnju ove godine. Imao je preko 100 zapaženih glumačkih uloga, a sve je počelo još 1957. Možda su mu najpoznatije uloge u filmovima ''The Russians Are Coming, the Russians Are Coming'' (1966) i Argo (2012), no pojavio se i u seriji The Kominsky Method, za koju je dobio dvije uzastopne nominacije za Emmyja. Glumio je i u kazalištu na početku karijere, a prije pet godina objavio je i memoare. Ima i svoju zvijezdu na Stazi slavnih, a povodom smrti obitelj je napisala da je njihov otac bio ''jedinstveno talentiran, i kao umjetnik i kao čovjek''. Opisali su ga kao supruga punog ljubavi, oca, djeda i pradjeda kojeg su obožavali i koji će im nedostajati.

Foto: Profimedia.hr

Lance Reddick

Nešto ranije, u ožujku ove godine, preminuo je glumac Lance Reddick. Imao je 60 godina, a nagađalo se da je uzrok smrti srčani udar. Proslavio se u seriji ''The Wire'', ali i četvrtom nastavku Johna Wicka. Budući da je Reddick umro netom prije premijere filma, projekcija je započela odavanjem počasti preminulom.