Film „Priča završava s nama“ oduševio je gledatelje diljem svijeta i iznenadio na box officeu kako u Hrvatskoj tako i u regiji i u svijetu!

U Hrvatskoj ga je u prva 4 dana pogledalo preko 12 tisuća gledatelja, a u cijeloj regiji premašio 50 tisuća gledatelja što je već sada nadmašilo procjene za kompletan broj gledatelja ove romantične dramerađene prema bestseler romanu Colleen Hoover.

Blake Lively oduševila je u ulozi Lily Bloom, a i svog muža Ryana Reynoldsa uključila je u međusobnu promociju filmova Priča završava s nama i Deadpool i Wolverine gdje je čak Reynolds u maniri sarkastičnog i provokativnog Deadpoola intervjuirao Brandona Sklenara koji u romantičnoj drami glumi Atlasa, Lilyinu ljubav iz djetinjstva.

Film nastavlja s jakom popularnošću u kinima i dostupan je u svim kino kompleksima u Hrvatskoj, ali i određenim nezavisnim kinima u manjim gradovima. Na popularnoj rating stranici Rotten Tomatoes film od publike ima impresivnih 94% na čak 2500 recenzija!

Foto: Promo

Traumatizirana, ali odlučna Lily Bloom seli se u Boston nakon smrti svoga oca kako bi ostvarila svoj životni san i započela vlastiti posao. Uskoro upoznaje šarmantnog neurokirurga Rylea Kincaida s kojim dijeli neodoljivu kemiju. Tek nakon što se ludo zaljubi, Lily počinje otkrivati stranu Ryleove osobnosti koja je podsjeća na traumu iz djetinjstva. Da bi stvari bile još teže, u život joj se iznenadno vraća njena prva ljubav, Atlas Corrigan, a Lily će se morati uzdati u samu sebe kako bi donijela prave odluke za svoju budućnost…

Film je producirao i režirao iskusni Justin Baldoni (romantične drame Five Feet Apart i Clouds, serija Jane the Virgin) koji igra zavodljivog, ali misterioznog Rylea Kincaida iz romana, Brandon Sklenar (film Midway, serije Westworld, Walker, 1923) glumi šarmantnog, ali povučenog Atlasa Corrigana, a ulogom Lily Bloom Blake Lively (filmovi The Shallows, Cafe Society, A Simple Favor) bi se mogla vratiti na staze planetarne popularnosti koju je imala ulogom Serene van der Woodsen u hit seriji Tračerica.

Roman „Priča završava s nama“ od izdanja 2016. godine do danas prodan je u više od 6 milijuna primjeraka, dobitnik je Goodreads Choice nagrade za najbolju romansu 2016. godine, a autoricu Colleen Hoover roman je vinuo u visine. Kompletna prodaja njenih romana premašila je 20 milijuna primjeraka, a ona je brzo nakon ove uspješnice napisala i nastavak „Priča počinje s nama“.

Već se šuška i oko drugog filma o Lily Bloom, ali do tada, vrijeme je da pogledate ovaj!

Foto: Promo