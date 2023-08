Jedan od najzgodnijih svjetskih političara objavio je da se razvodi nakon 18 godina braka

Justin Trudeau, kanadski je premijer od 2015. godine. Još kada je došao na premijersku poziciju mediji su ga opisivali kao 'bezobrazno seksi premijera'. Mnogi za njega i danas govore kako je jedan od najzgodnijih političara. Upravo je 51-godišnji Justin Trudeau, na društvenim mrežama objavio kako se on i supruga Sophie rastaju nakon 18 godina braka. Objasnio je kako su pisao je da su on i supruga "nakon mnogih teških razgovora" donijeli odluku da se razdvoje. "Kao i uvijek, ostat ćemo obitelj s dubokom ljubavlju i poštovanjem za drugog, kao i za sve ono što smo izgradili i nastavit ćemo graditi", napisao je Trudeau te zamolio za poštivanje privatnosti zbog njihove djece. Justin i Sophie u braku su bili od 2005. i imaju troje djece- dva sina i kćer. Navodno su razdvojeni već neko vrijeme, a papire su prema nagađanjima već i potpisali. Činilo se kako je njihova ljubavna priča baš poput onih iz romantičnih filmova. Navodno su se upoznali još kao djeca i zajedno igrali, a potom nakon puno godina ponovno sreli i zaljubili. Sophie je prije braka radila kao novinarka, no poslije se potpuno posvetila odgoju djece, a potom i ulozi premijerove supruge.