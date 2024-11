Uzbudljivi filmski naslovi koje ove jeseni i zime gledamo u kinima

Jesenski i zimski dani idealno su doba za posjet kinima, kada prohladne duge večeri traže toplu atmosferu, uzbudljive priče i dozu filmske čarolije. Ove sezone, ljubitelji svih žanrova mogu pronaći nešto što će ih oduševiti – od spektakularnih povijesnih epova i romantičnih drama do adrenalinskih akcijskih filmova i obiteljskih animiranih avantura. Filmski svijet pripremio je pregršt novih naslova koji obećavaju privući publiku svih generacija i ostaviti ih bez daha.

Osim toga, zimski filmski naslovi često su jedni od najambicioznijih u godini jer upravo sada počinje sezona nagrada. Na velikom platnu smjenjuju se vrhunski glumci, raskošne produkcije i priče koje dotiču srce, pa je ovo doba pravo vrijeme za sve koji vole dobar film. Bilo da tražiš smijeh, suze, napetost ili inspiraciju, kinodvorane nude nezaboravan doživljaj koji je teško nadmašiti.

U nastavku donosimo pregled najočekivanijih naslova koji se trenutno mogu pogledati u kinima diljem Hrvatske, kao i onih koji tek stižu na velika platna.

Konklava

Napetost, intrige i tajne iza zatvorenih vrata Vatikana! Psihološki triler u režiji Edwarda Bergera, redatelja nagrađivanog ratnog filma Na zapadu ništa novo je adaptacija istoimenog bestselera Roberta Harrisa. Kad papa iznenada premine, članovi Kardinalskog zbora okupljaju se u Vatikanu kako bi izabrali nasljednika i oblikovali budućnost Crkve. Unutar zatvorenih vrata Sikstinske kapele, kardinali iz cijelog svijeta bore se za najmoćniju poziciju unutar Crkve, kroz ritual koji se prakticira stoljećima. Kardinal Lawrence (Ralph Fiennes) zadužen je za ovu ključnu konklavu. Među kandidatima se ističu kardinali Bellini (Stanley Tucci), Trembley (John Lithgow), Tedesco (Sergio Castellitto) i Adeyemi (Lucian Msamati), koji bi mogao postati prvi afrički papa u povijesti. Svatko od njih krije vlastite ambicije, ali i tajne koje bi im mogle uništiti šanse za izbor. Kako šokantne istine izlaze na vidjelo, a političke igre preuzimaju kontrolu, Lawrence se suočava sa sve većim sumnjama u svoju vjeru i svrhu. Kada otkrije da je i pokojni papa skrivao mračne tajne, suočava se s nezamislivim otkrićem koje će promijeniti sve.

Početak prikazivanja: 7.11.2024.

Crveni

U ovoj uzbudljivoj avanturi za blagdansku sezonu, Dwayne Johnson predvodi impresivnu glumačku postavu u filmu Crveni, u režiji Jakea Kasdana, poznatog po hitovima kao što su filmovi iz serijala "Jumanji". Kad Djeda Božićnjaka, poznatog pod kodnim imenom Crveni, otmu, Šef osiguranja Sjevernog Pola (Johnson) mora udružiti snage s najpoznatijim svjetskim lovcem na ucjene (Chris Evans) kako bi spasili Božić. Uz nevjerojatne zvijezde poput Chrisa Evansa, Lucy Liu, Kiernan Shipke, i oskarovca J.K. Simmonsa, Crveni je globalni spektakl prepun adrenalina, humora i blagdanske čarolije. Očekuje te luda vožnja kroz svijet u misiji koja će spasiti najdraži praznik, uz dozu akcije, zabave i neočekivanih obrata.

Početak prikazivanja: 7.11.2024.

Zlica

Zlica, neispričana priča o vješticama iz Oza, u kojoj glumi dobitnica Emmyja, Grammyja i Tonyja moćna Cynthia Erivo kao Elphaba, mlada žena, pogrešno shvaćena zbog svoje neobične zelene kože, koja tek treba otkriti pravu moć. Uz nju, tu je i dobitnica Grammyja, multi-platinasta umjetnica i svjetska superzvijezda Ariana Grande kao Glinda, popularna mlada žena, pozlaćena privilegijom i ambicijom, koja tek treba otkriti svoje pravo srce.

Početak prikazivanja: 21.11.2024.

Gladijator II

Od legendarnog redatelja Ridleyja Scotta dolazi nastavak blockbuster hita Gladijator II, koji nastavlja priču ispunjenu moći, intrigama i osvetom. Godinama nakon što je svjedočio smrti cijenjenog junaka Maksimusa od strane svog ujaka, Lucius (Paul Mescal) je prisiljen ući u Koloseum nakon što je njegov dom osvojila tiranska vlast koja Rim drži čvrsto u kontroli. S gnjevom u srcu i sudbinom Carstva na kocki, Lucius se mora osloniti na svoju prošlost kako bi pronašao snagu i čast potrebnu za povratak slave Rimu i njegovom narodu. Dok se bori protiv surovih neprijatelja i vlastitih demona, Lucius uči kako pravo nasljeđe nije samo u krvnoj liniji, već i u hrabrosti da se suprotstavi onima koji su zaboravili što znači biti pravi vođa. Pripremi se za uzbudljivu avanturu ispunjenu spektakularnim borbenim scenama i emocionalnim previranjima, u filmu koji će te zasigurno ostaviti bez daha!

Početak prikazivanja: 13.11.2024.

Ovdje

Od ponovo ujedinjenih redatelja, scenarista i zvijezda legendarnog remekdjela Forrest Gump dolazi fenomenalna priča o više obitelji i posebnom mjestu koje nastanjuju. Ovaj originalni film putuje kroz generacije, oslikavajući ljudsko iskustvo u njegovom najčišćem obliku. Režirao ga je oskarovac Robert Zemeckis, a scenarij potpisuju Eric Roth i Zemeckis, pričajući priču inspiriranu hvaljenim grafičkim romanom Richarda McGuirea. U glavnim ulogama briljiraju dvostruki oskarovac Tom Hanks i Robin Wright, a film donosi emotivnu priču o ljubavi, gubitku, smijehu i životu, koja se odvija upravo ovdje. Pripremi se za putovanje kroz vrijeme i emocije koje će ti ostati u mislima i nakon završetka filma i natjerati te da razmisliš o vlastitim iskustvima i važnosti obitelji.

Početak prikazivanja: 21.11.2024.

Vaiana 2

Nakon tri godine, Walt Disney Animation Studios ponovno okuplja Vaianu i Mauija u epskom animiranom glazbenom nastavku velikog kino hita Vaiana, na novom, epskom putovanju uz posadu neočekivanih moreplovaca. Kada primi iznenadni poziv svojih predaka, Vaiana se mora otisnuti u daleke krajeve Oceanije i suočiti se s opasnostima i izgubljenim morskim prostranstvima u avanturi kakvu nikada prije nije doživjela.

Početak prikazivanja: 28.11.2024.

Fatalna četvorka

Fatalna četvorka je urnebesna komedija o grupi dugogodišnjih prijateljica koje putuju u Key West na Floridi kako bi bile djeveruše na iznenađujućem vjenčanju svoje najbolje prijateljice iz studentskih dana, Marilyn. Tokom ove ludorije, obnovit će se prijateljstva, prošlost će isplivati na površinu, a među njima će se dogoditi dovoljno iskri, strasti i romanse koje će promijenili njihove živote na neočekivane načine. Uz humor i emocije, Fatalna četvorka donosi priču o prijateljstvu, ljubavi i avanturama koje nas povezuju. Pripremi se za smijeh, suze i nezaboravne trenutke s prijateljicama koje znaju kako se zabaviti!

Početak prikazivanja: 28.11.2024.

Susjedna soba

Temeljen na romanu "What Are You Going Through" Sigrid Nunez, ovo filmsko remek djelo Oskarom nagrađenog redatelja Pedra Almodóvara istražuje obnovljeno prijateljstvo između Ingrid (oskarovka Julianne Moore) i Marte (oskarovka Tilda Swinton), nekadašnjih bliskih prijateljica čiji su putevi s vremenom krenuli u različitim smjerovima. Ingrid, autorica autofikcije, i Marta, ratna reporterka, ponovno se susreću u ekstremnoj, ali čudno slatkoj situaciji — Martha se suočava s terminalnom bolešću. Film istražuje duboku, emotivnu dimenziju prijateljstva, pokazujući kako Ingrid uči biti uz Martu u njenim najtežim trenucima, prepoznajući i prihvaćajući smrt. U ovoj intimnoj postavci, u kojoj smrt nije konačni kraj, već prilika za nova promišljanja o životu, prijateljstvo dviju žena sublimira se u osjećaj sličan ljubavi, bez komplikacija koje ljubav nosi. Tilda Swinton i Julianne Moore nose cijelu težinu filma, osvajajući publiku svojim izvanrednim izvedbama.

Početak prikazivanja: 05.12.2024.

Mufasa: Kralj lavova

U ovom dugo očekivanom hitu, Rafiki prepričava maloj lavici Kiari, kćeri Simbe i Nale, legendu o Mufasi, kralju Pononsne zemlje. Priča se vraća u prošlost, prikazujući Mufasu kao izgubljeno i usamljeno siroče, sve dok ne upozna suosjećajnog lava Taku, nasljednika kraljevske loze. Taj susret pokreće putovanje grupe neobičnih prijatelja koji istražuju život, a njihova će se veza testirati dok zajedno pokušavaju izbjeći prijeteću opasnost.

Početak prikazivanja: 19.12.2024.

Heretik

Od talentiranih redatelja Scotta Becka i Bryana Woodsa (A Quiet Place) dolazi intrigantan psihološki horor koji istražuje složene odnose između vjere i dogme. Hugh Grant tumači zagonetnog g. Reeda, čije šarmantne riječi skrivaju mračnu namjeru, dok se suočava s mladim misionarkama (Sophie Thatcher i Chloe East) koje zazivaju vrata njegovog svijeta. Kroz napetu igru uma, Heretik istražuje duboke filozofske dileme, ostavljajući publiku da se zapita: Što se događa kada vlastita uvjerenja postanu naša najveća prijetnja? Ovaj film ne samo da će te držati na rubu sjedala, već će te natjerati da preispitaš vlastite strahove i uvjerenja.

Početak prikazivanja: 28.11.2024.

