Počinje Europsko rukometno prvenstvo: Tko su najzgodniji hrvatski rukometaši?

Europsko prvenstvo u rukometu počinje danas, a za naše ćemo imati priliku navijati već u petak, 12. siječnja kad će igrati protiv Španjolske. Druga utakmica hrvatske reprezentacije na rasporedu je 16. siječnja, u 18 sati, kad će naši odmjeriti snage s Rumunjima. U prvom kolu Hrvatska će igrati i protiv Austrije. Novi izbornik reprezentacije bit će Goran Perkovac, prvi put u toj odgovornoj ulozi.

Očekuje se da će ovogodišnje prvenstvo biti pravi spektakl, a čak i ako nisi ljubiteljica rukometa, možda ćeš poželjeti pratiti kako igraju naši – pogotovo jer su neki među njima prilično 'oku ugodni'. Zapravo, ženski dio publike već je izdvojio svoje favorite po tom pitanju. Dakle, evo 10 razloga zbog kojih ćemo vjerno pratiti Euro, čak i one među nama koje o rukometu ne znaju - apsolutno ništa:

Domagoj Duvnjak

Duvnjak, po mišljenju mnogih jedan od najboljih rukometaša svih vremena, ove godine predvodi našu reprezentaciju na prvenstvu u Njemačkoj. Ovaj reprezentativac rodom iz Đakova talent za rukomet pokazao je još kao dječak pa je sa samo 14 godina počeo igrati za kadetsku reprezentaciju. Kao kadet osvojio je naslov europskog prvaka u Estoniji, a osim toga, bio je proglašen i igračem prvenstva. Godinu dana nakon toga već je bio u juniorskoj i seniorskoj reprezentaciji. Iz Đakova prelazi u Zagreb, a prvo seniorsko natjecanje imao je 2007. na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj. Svoju prvu medalju osvojio je godinu dana kasnije na prvenstvu u Norveškoj, a drugu na prvenstvu u Hrvatskoj.

Duvnjak će, naravno, i ovog puta imati podršku svojih najvjernijih navijača – supruge Luciju koja je inače njegova srednjoškolska ljubav te svojih sinova, 3-mjesečnog Jure i dvogodišnjeg Šime.

Dominik Kuzmanović

Kuzmanović je mladi vratar rukometnog kluba Nexe iz Našica gdje se bio preselio iz Zagreba. Dominik se rukometom počeo baviti još od malih nogu i sanjao je o tome da jednom nastupi na velikom natjecanju u dresu naše reprezentacije. Ovaj se 21-godišnjak trenutačno sasvim posvetio svojoj rukometnoj karijeri, a u slobodno se vrijeme opušta uz omiljene serije i u šetnjama sa svojom jazavčarkom Lottom.

Marin Jelinić

Ovaj 27-godišnjak rodom je iz Metkovića, 'grada rukometa', gdje je i započeo svoju rukometnu karijeru. Također je igrao za Nexe iz Našica, a prošle je godine potpisao za mađarski Pick Szeged. Nastup na Europskim prvenstvu bit će ostvarenje njegova dječačkog sna jer hrvatsku reprezentaciju prati još od kad je bio dijete, a sam je u rukometu od svoje sedme godine.

Foto: profimedia.hr

Tin Lučin

Zovu ga 'riječkim draguljem rukometa', ima tek 24 godine, a već dugu karijeru u nekoliko rukometnih klubova. Iz Rijeke je najprije otišao u Zagreb, a nakon toga je igrao za španjolski Ademar Leon te je sada u uglednom poljskom klubu Wisla Plock. Tin dolazi iz sportske obitelji, a najprije se bio okušao u nogometu, no ubrzo ga je zamijenio rukometom i tenisom. Sve do 12. godine trenirao je oboje jer je bio izvrstan u oba sporta, no zatim je ipak odlučio da je rukomet – njegov životni put.

Zvonimir Srna

Nećaka nogometne legende Darija Srne zbog visine od 202 cm nazivaju 'div iz Metkovića'. Zvone, koji će svoj 25 rođendan proslaviti tijekom boravka u Njemačkoj na prvenstvu, kaže kako mu je poseban vjetar u leđa činjenica što će njegov nastup pratiti stric Darijo, kao i cijela Zvonimirova obitelj – koji su svi redom sportaši. Zvonimirov otac Renato bio je vratar uspješnog NK Neretva, a i majka mu je bila rukometašica, a isti je sport odabrala i Zvonimirova mlađa sestra Antonela. Zvonimirov je najveći rukometni idol Domagoj Duvnjak s kojim će imati čast zaigrati u Poljskoj.

Luka Cindrić

Prošle je godine Cindrić iz španjolskog prvaka Barcelone, u koju je bio stigao iz poljskog Kielca i s kojom je osvojio 23 trofeja, prešao u rumunjski Dinamo iz Bukurešta. Ovaj je 30-godišnjak rodom iz Ogulina najprije zavolio nogometnu loptu, a zbog dobrih rezultata za NK Ogulin i NK Karlovac s 14 godina je bio pozvan u Dinamo, no njegov je otac ponudu odbio - za svog je sina predvidio rukometnu karijeru. I Luka ima veliku podršku obitelji, najviše supruge Laure s kojom je prošlog proljeća dobio drugo dijete, sina Rikarda, a tri godine ranije kćer Alisu.

Luka Stepančić

Reprezentativac Stepančić igrao je za Zagreb (kasnije i PPD Zagreb) i Varteks, a zatim je rukometnu karijeru nastavio u Francuskoj. Dres hrvatske reprezentacije nosi od 2013. godine. Lukina je najvjernija navijačica supruga Ana, s kojom je u braku 7 godina i s kojom ima sina Jakova.

Mateo Maraš

Hrvatski rukomet puno nade polaže u mladog reprezentativca Matea rođenog u Splitu 2000. godine. Mateo je visok 203 cm igra za MOL Tatabánya KC, a svoju je karijeru bio započeo u splitskoj Akademiji Balić - Metličić, odakle je otišao u Eurofarm. Ljubav prema rukometu Mateo je naslijedio od svojeg oca koji je igrao rukomet u Italiji – dok je Mateo od malih nogu sjedio na tribinama.

„Meni je samim time rukomet utkan u moj DNA i čitav moj život. Rukomet je urezan i dio je mene. To se i danas nekako nastavlja", izjavio je za net.hr.

Luka Lovre Klarica

Zadranin Luka Lovre Klarica ima 22 godine i igra za RK Zagreb. Rukomet je trenirati počeo sa samo 8 godina, najprije u školi, a zatim i u Rukometnom klubu Zadar te naposljetku u Zagrebu. Nastup na Europskom prvenstvu ostvarenje je njegovog sna, a Hrvatska polaže velike nade u ovog mladog igrača s obzirom na njegove rezultate na pripremnim utakmicama.

Foto: profimedia.hr

Veron Načinović

Dvadesetogodišnjem Veronu Načinoviću rukomet je u krvi – njegov je otac poznati hrvatski rukometaš, Alvaro Načinović. Kao i njegov otac, 203 cm visoki Veron igra na mjestu kružnog napadača. Veron je pošao očevim stopama i karijeru počeo u riječkom Zametu, a također je bio i igrač Celja PL. Prošlog je proljeća slovenskog Celja zamijenio onim francuskog Montpelliera. Mladom reprezentativcu otac pomaže savjetima i kako on kaže, objektivnim i realnim komentarima nakon svake utakmice, a podršku mu pruža djevojka Tamara.

Foto: profimedia.hr

POGLEDAJ VIDEO: VJEŽBE MOBILNOSTI