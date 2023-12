Siječanj na RTL-u već jedanaestu godinu gledateljima donosi najbolje od svjetskog i europskog rukometa! 'Vrijeme je za rukomet'. Rukometna reprezentacija se okupila te se trenutno u Poreču priprema za Europsko rukometno prvenstvo. Prva utakmica čeka ih 12. siječnja - i to sa zahtjevnom Španjolskom. Ekipa emisije 'Vrijeme je za rukomet' spremno čeka prvu utakmicu hrvatske reprezentacije, a ujedinjeni u istoj želji.

"Rekao bih da prva utakmica uvelike može odrediti smjer kojim ćemo ići na Europskom prvenstvu. Sistem je takav da prenosiš bodove dalje i bitno ih je prenijeti što više. Maksimalan broj, što znači da moramo dobiti Španjolsku. Nameće se da je Hrvatska, uz Španjolsku, favorit skupine, tu su i Austrija i Rumunjska. Kad bismo prvu utakmicu dobili, mislim da bismo se otvorili, igrali vlastiti rukomet, no korak po korak", jasan je stručni komentator i voditelj Filip Brkić.

"Svi bismo voljeli da se naša reprezentacija nađe u krugu onih koje se bore za medalju, no svake godine nam je to sve teže i nedostižnije, moramo hvatati korak s najboljima, a tu prije svega mislim na Skandinavce - Danci, Šveđani, Norvežani, koji su standardno uz Francuze krug favorita, i Nijemci kao domaćini. Bit će zahtjevno ući u krug reprezentacija koje se bore za medalju, no uvijek vjerujemo da imamo ono nešto s čime ćemo se progurati. Osim novog izbornika i kvalitete računam i na naše brojne navijače", dodaje Brkićev sukomentator Nikša Kaleb.

Filip Brkić i Nikša Kaleb u siječnju putuju u Njemačku, a s njima i reporterke Maja Oštro Flis i Ines Goda Forjan. "Predviđanja su mi da dođemo do Kölna, a onda o tom potom. Krećemo opasno - sa Španjolcima", prognozira Oštro Flis, ne skrivajući da jedva čeka rukometnu euforiju koja već više od 10 godina svakog siječnja vlada na RTL-u. "Ovog prvenstva u skupini smo sa Španjolskom, Austrijom i Rumunjskom. Sve podsjeća na prošlogodišnje, kad nam je ta prva utakmica bila najvažnija, nismo se lijepo proveli, no nadam se da ćemo pronaći recept kako slomiti Španjolsku u startu i dati sve od sebe. Nadam se da će biti što bolji i da će tu biti i neke sportske sreće. Uza sve, tu je i glasna podrška s tribina, bit će to kao da igramo doma, u Zagrebu i Splitu, a ne Mannheimu, veselim se tribinama punim kockica, i vjerujem da je u Njemačkoj sve moguće", optimistična je i Ines Goda Forjan.

Foto: RTL

Osim RTL-ove ekipe u Njemačkoj, i ekipa emisije 'Vrijeme je za rukomet' spremna je bodriti rukometaše iz studija. Jakov Gojun, koji se priključio ekipi kultne emisije, ima dobre prognoze. "Prva utakmica nam je teška, slično kao i prošla godina s Egiptom. Jako je važna ta prva utakmica za nas, križamo se i s Njemačkom i Francuskom, neće biti lako, ali ja vjerujem u naše momke, neću reći da pucamo na polufinale, ali jedna reprezentacija koja ima Duvnjaka i Karačića kao okosnice i mlađe koji će dobiti priliku - vjerujem da će uspjeti i iznijeti to tako da svi budemo zadovoljni".

"Imamo situaciju kao prošle godine, prva utakmica nam nosi dosta. Ne nosi puno, nije ključna kao prošle godine, ali nosi nam puno. Pobjedom protiv Španjolske otvara nam se puno dalje, volio bih da krenemo pobjedom, da na pozitivnom valu nastavimo prvenstvo, no ako se to i ne dogodi - nije smak svijeta i imamo priliku za dalje. Bit će teži put, ali što je - tu je", priča Goran Šprem. Složan je s dečkima i voditelj i urednik RTL Sporta i emisije 'Vrijeme je za rukomet' - Marko Vargek.

"Siguran sam da će ove godine reprezentacija gledateljima i navijačima pokazati veliku borbu i ako nas pomazi malo sreće i ako ćemo disati svi k'o jedno mislim da možemo napraviti dobar rezultat već u prvoj utakmici protiv Španjolske. Ako pobijedimo, puno nam se toga otvara, iako nas u drugom dijelu ždrijeba čekaju zahtjevna Francuska i Njemačka, koje je teško dobiti. Mislim da imamo dobar spoj mladosti i iskustva. Naši igrači osvajali su velike trofeje i misli da će ovaj Euro biti skok u odnosu na ostala prvenstva", najavljuje Vargek spektakularan sportski početak 2024. godine.

Foto: RTL

RTL će hrvatsku reprezentaciju pratiti na Europskom rukometnom prvenstvu koje se održava od 10. do 28. siječnja u Njemačkoj. Najbolji rukometaši Europe odigrat će više od 50 utakmica, a sve njih gledatelji će moći pratiti na glavnom kanalu RTL-a te na streaming platformi VOYO. Glavni kanal RTL-a gledateljima donosi više od 20 atraktivnih utakmica, a emisija 'Vrijeme je za rukomet' s prikazivanjem kreće u petak, 12. siječnja, kada hrvatska reprezentacija igra s reprezentacijom Španjolske. Hrvatska reprezentacija je, naime, u skupini B - sa Španjolskom, Austrijom i Rumunjskom. Rukometaši će tri utakmice prvog kruga igrati u Mannheimu.

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod rukometaša na novu medalju gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO.