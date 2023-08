Čini se kako i Justin Bieber voli 'kockice'

Justin Bieber uživa u New Yorku sa svojom suprugom Hailey. Otišli su na večeru u luksuzan restoran. I dok je Hailey blistala u kratkoj haljinici, Justin se odlučilo za ležerniji look. Majica s kapuljačom, majica bez rukava, baggy hlače i šilterica. I to ne bilo kakva šilterica već ona s prepoznatljivim kockicama koje obično nose naši navijači. Znamo da Justin Bieber nije vjerojatno mislio da Hrvatsku, ali svejedno lajkamo kockice na njegovoj kapi.