Od Pottsa do nezaboravne Susan Boyle: Tko će biti nova "Britain's Got Talent" zvijezda?

Legendarni suci Simon Cowell, Amanda Holden i Alesha Dixon ponovno su se okupili kako bi svjedočili neobičnim izvedbama, a pridružio im se i Bruno Tonioli, sudac američkog Plesa sa zvijezdama. Zajedno s domaćinima Antom i Decom moraju pronaći najbolji i najveći talent koji Ujedinjeno Kraljevstvo ima.

No, pogledamo li u povijest ovog showa koji u Velikoj Britaniji ide od 2007. godine, mnoga imena stekla su zapravo svjetsku slavu zahvaljujući upravo showu. 'Britain's Got Talent'

Prvom pobjedniku showa "Britain's Got Talent", Paulu Pottsu, život se posve preokrenuo te 2007. kad je oduševio suce i iz izašao kao pobjednik prve sezone. Bivši skladištar, od tada je izdao nekoliko albuma, pjevao pred kraljevskom obitelji, kupio vilu, zatim preselio u manju vilu i čak se pojavio u njemačkoj verziji showa "The Masked Singer". Ne smijemo zaboraviti spomenuti kako je čak snimljen i film o njegovom životu. Paula je u filmu utjelovio slavni voditelji i glumac James Corden.

Ona o kojoj svi pričaju vjerojatno i danas je Susan Boyle koja bi mogla osvojiti i titulu najpoznatije natjecateljie "Britain's Got Talent" - a nije čak ni pobijedila, izgubila je od plesne skupine Diversity i završila na drugom mjestu. Susan je jedna od onih koja je od prve audicije, mnoge ostavila bez teksta- od žirija do publike i možda osoba za koju definitivno vrijedi poslovica, 'ne sudi knjigu po koricama'. Susan je odtad nastavila izdavati višestruko nagrađivane albume, gostovala je u raznim TV emisijama širom svijeta i postala međunarodna zvijezda. Do 2021. godine, Susan Boyle prodala je više od 21 milijuna albuma, a o njoj je čak napisan i mjuzikl.

Osim Pottsa i Boyle, 2019. Veliku Britaniju osvojio je 89- godišnji umirovljenik Colin Thackery.Nakon što je osvojio srca nacije već pri svojem prvom nastupu, Colin je osvojio titulu 2019. godine i pokupio nagradu od 250.000 funti. Ne samo da je najstariji pobjednik talent showa, već je izdao i album pod nazivom Love Changes Everything.

13 godišnji Malakai Bayoh iz Londona koji je osvojio žiri, ali i publiku.

A tko će odnijeti pobjedu u novoj sezoni Britain's Got Talent, ali i koliko nevjerojatnih nastupa čeka žiri, provjeri samo na streaming platformi Voyo.