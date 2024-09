Uskoro počinje 27. izdanje Kestenijade u Hrvatskoj Kostajnici

U petak, 4. listopada u Hrvatskoj Kostajnici svoja vrata otvara 27. izdanje tradicionalne turističko-kulturne manifestacije Kestenijada – 2024. koja će ove godine trajati do nedjelje 6. listopada. Kestenijada u Hrvatskoj Kostajnici jedna je od najvećih i najatraktivnijih jesenskih manifestacija u kontinentalnoj Hrvatskoj koju svake godine pohode posjetitelji iz svih krajeva Hrvatske. Slavi dolazak kestena, mnogima omiljenog jesenskog ploda koji je na području Banovine i Pounja sveprisutan u gastronomiji, zahvaljujući velikim šumama kestena koje okružuje brojna ovdašnja naselja.

Svake godine u vrijeme održavanja Kestenijade stvori se osjećaj kao da se cijela Hrvatska slila u ovaj gradić pored rijeke Une. Posjetitelje privlači bogat kulturni, zabavni, sportsko-rekreativni i gastronomski sadržaj. Tijekom tri dana manifestacije izmjeni se oko 1000 izvođača. Na pozornici se izmjenjuju brojni KUD-ovi, limene glazbe, mažoretkinje, plesne skupine, glazbeni sastavi, a navečer nastupaju poznata estradna imena.

4.10.2024. – bend Diktatori i Giuliano

5.10.2024. - Mia Dimšić i Dalmatino

6.10.2024. – Ezerki & 7/8 i TS Cure Iz CEntra



Za vikend, od prijepodnevnih sati kreće organizirani prijevoz posjetitelja do šume kestena gdje se mogu prošetati i sami nabrati ovaj vrijedan ploda. Također, Planinarsko društvo "Djed" oba dana zainteresirane posjetitelje vodi po pješačko-planinarskoj stazi Gordana Lederera u dužini od 12 km i trajanju od 3 sata. Prolazi se brdovitim krajolikom iznad Kostajnice s kojeg se pružaju prekrasni pogledi na grad i dolinu rijeke Une, a okružuju ih šume kestena.

Bogatiji program ove godine

Ove godine po prvi put posjetitelji će se moći pridružiti HealthyFit pješačkoj turi koje će voditi Mario Valentić i Katarina Prpić od kojih će moći dobiti korisne savjete o zdravoj prehrani i vježbama, a u zajedničkom druženju posjetit će dva važna vrhunca iznad Kostajnice – jedan dan brdo "Djed" na kojemu je zaštićena park-šuma istog imena, a drugi brdo Čukur na kojemu se nalazi po mnogima najljepši spomenik iz Domovinskog rata u Hrvatskoj, spomenik "Slomljeni pejzaž", podignut u čast poginulom HRT-ovom snimatelju Gordanu Ledereru. Upravo zbog velikog interesa za ovaj spomenik, lokalni turistički vodič posjetitelje će upoznati s ovom i mnogim drugim znamenitostima.

Foto: TZ područja Banovina-Pounje

Tijekom Kestenijade posjetitelji će moći pogledati likovnu izložbu akademskih slikara koji su sudionici Likovne kolonije "Una" pod vodstvom kostajničkog akademskog slikara Davorina Radića. Ova likovna kolonija tradicionalno se održavala u Hrvatskoj Kostajnici od 2000. do 2015., a nakon duže stanke ove godine se nastavila. U tzv. "staroj učionici" bit će postavljena izložba četrdesetak starih fotografija Hrvatske Kostajnice, pod "Kostajnica koje više nema". Također, program će biti bogat predavanjima iz povijesti, kulture i umjetnosti vezanih za Banovinu i Pounje u širem nacionalnom kontekstu. Stari grad u Hrvatskoj Kostajnici ponovno će oživjeti u starom sjaju – u njemu će se prikazivati srednjovjekovne igre, oružje, viteške odore, stari zanati, ples, a bit će upriličeno i po koje iznenađenje. Oko Starog grada organizirat će se bogat sadržaj za djecu – dječje radionice, kazališne predstave, igre, veliki luna park, napuhanci, bungee jumping.

Po prvi put Kestenijada će imati i večernji show sa svjetlosnim aktrakcijama – instalacijama, laser showom i projekcijama na fasade po uzoru na popularni Festival svjetlosti u Zagrebu. Posjetitelji, a posebno će to djeci biti zanimljivo, moći se voziti turističkim vlakićem po gradu i obići sve lokacije manifestacije.

Poseban naglasak će biti na gastro ponudi i gastro showu u čijem središtu će biti jela od kestena, a na više lokacija u gradu peći će se kesteni na posebnim pećima za kesten, dagarama, još jednim zaštitnim znakom Kestenijade, ali i druge posebnosti kostajničke kuhinje kao što su sušeni rezanci od buče.

Posjetitelje iz Zagreba tradicionalno dovozi Kestencug, posebna linija vlakom koji ujutro vozi iz Zagreba za Kostajnicu i predvečer ih odvozi. Cijene povratne karte vlakom su pristupačne, a vožnja ugodna i brza. Inače, Hrvatska Kostajnica smještena je 90 km jugoistočno od Zagreba i s novim autoputom koji vodi do Siska, potrebno je sat i 15 minuta vožnje automobilom do grada. Kestenijada je dugogodišnja manifestacija koja privlači velik broj ljudi, ne samo iz Hrvatske Kostajnice, već iz cijele Hrvatske i iz inozemstva. To je prilika za uživanje u okusu i mirisu jeseni, gastronomskom i kulturnom slavlju. Stoga, ako niste bili na Kestenijadi u Hrvatskoj Kostajnici, ove godine obavezno posjetite ovaj prelijepi događaj!