Za Božić sama: Kako preživjeti blagdane ako si solo?

Već znaš da će te na brojnim obiteljskim pitanjima ne jednom pitati kakav ti je ljubavni život i 'kad se misliš skrasiti'. Također, društvene su mreže već preplavljene objavama sretnih parova koji skupa kite bor i peku božićne kolačiće. I dok te tijekom godine takve stvari možda uopće ne diraju, u vrijeme blagdana kad je ljubav i romantika u zraku (na televiziji i na Instagramu), moguće je da se prije ili kasnije osjetiš kao 'Kevin sam kod kuće'.

Kako unatoč činjenici da si solo provesti predivne, zabavne i ispunjene blagdane saznaj u nastavku. Sve što ti treba ovog Božića je – pozitivni stav, a ove 4 tipične blagdanske zamke svakako trebaš izbjeći:

Darovi

Istina je da ti možda neće biti lako gledati sve te posebne darove kojima će se prijateljice i rođakinje hvaliti, a koje su dobile od svoje druge polovice. No, gledaj to s vedrije strane: ne sam oda ne moraš razbijati glavu time što da daruješ svom partneru i njegovim roditeljima (što dosita nije lak zadatak), nego će ti na računu ostati i više novaca – da usrećiš sebe. Već dugo želiš onaj skupi parfem ili ti je pažnju privukla predivna narukvica u izlogu zlatarnice? Sad je vrijeme da priuštiš poseban dar osobi kojoj trebaš pokazati ljubav – samoj sebi.

Druženje u parovima

Možda je većina tvojih prijatelja u vezama pa planiraju partyje za parove na koje ti nemaš koga dovesti. Čak i na obiteljskim okupljanjima većina je osoba u paru. Ako želiš izbjeći takva događanja ili ti stvaraju nelagodu, uvijek možeš organizirati vlastitu zabavu u svom domu na koju možeš pozvati i samce – ili možeš izaći s prijateljicom, kolegicom ili rođakinjom koja je također solo.

Društvene mreže

U vrijeme Božića raste broj objava na društvenim mrežama, što zapravo ima smisla, jer mnogima je Božić najljepše doba godine pa radost koju osjećaju nastoje podijeliti s drugima – a uz put se i pohvaliti raskošnom večerom koju su pripremili, svojim fancy okićenim domom - ili zarukama. Umjesto da se prepustimo zavisti, možemo ovu situaciju okrenuti na nešto pozitivno – ionako je sve u našoj perspektivi. Na objave sretnih trenutaka drugih možeš gledati kao na priliku - kao na nešto što i ti jednog dana možeš ostvariti te kao na nešto što te može inspirirati i motivirati.

Neugodni obiteljski razgovori

Ako članovi tvoje šire obitelji baš i nisu diplomatični, moguće je da će ti na predstojećim blagdanskim druženjima postavljati tipična neugodna pitanja o tvom privatnom životu. Pri tom, tvoj ljubavni život ne bi se treba ticati nikoga osim tebe, ali neki ljudi nisu dovoljno senzibilni da to shvate. Bez obzira na to kako se osjećaš vezano za takva neumjesna pitanja, najgore što možeš učiniti jest nasmiješiti se i odgovoriti 'kako nema ništa novo'. Ako svaki put odgovoriš tako, osobe koje zabadaju nos gdje im nije mjesto ništa neće naučiti – niti promijeniti u svom pristupu. Umjesto toga, pokaži svojim stavom i glasom da si sretna i zadovoljna sa svojom trenutačnom situacijom. Istovremeno, daj osobi jasno do znanja da ne misliš dalje razgovarati o svom ljubavnom životu i time napravi uslugu svim samcima svijeta koji stalno iznova moraju odgovarati na ovakva nepristojna pitanja.