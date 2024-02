U 'Hell's Kitchenu' slijedi novi eliminacijski izazov, poteškoće u kuhinji, ali i odlična jela

Nakon večere za goste koja je nesretno završila, ova će epizoda pred kandidate staviti novi eliminacijski izazov! Dragomir je napustio show, pa će se crveni morati dodatno potruditi na izazovu.

„Igramo s jednim natjecateljem manje. To nas je malo poljuljalo, lagala bih kad bih rekla da nije, ali sad se moramo potruditi barem 15 posto više nego plavi. Mi si ne možemo priuštiti gubitak još jednog čovjeka,“ reći će Chiara.

Chef Gretić predstavit će svoje jelo, a kandidatima je zadatak da od istih namirnica naprave svoje originalno jelo, pritom posebno pazeći na teksture. Za izazov će imati 75 minuta vremena, a chef Gretić upozorit će ih da sva jela trebaju biti različita i da razmišljaju izvan okvira.

Dominik očekuje pozitivan ishod izazova: „Mislim da bi danas moj crveni tim mogao stvarno zablistati u neviđenom sjaju jer imamo dosta otvorene ruke pri rekonstrukciji jela.“

Plavi tim jednako je motiviran kao crveni jer oni žele što duže ostati svi na okupu. „Nekako nema straha od ispadanja jer se svi jako podupiremo i rekli smo – neka se crveni osipavaju, mi ćemo ostati čitavi,“ komentirat će Tea.

Nekima se izazov neće svidjeti: „Gledam to zvono i samo ne želim da je ispod zvona svinjski file. I ja vidim svinjski file i meni je dan upropašten“, izjavit će Lucija.

No neće svima ova namirnica predstavljati problem pa će chef Gretić za originalnost i kreativnost dijeliti same pohvale: „Ovo je sjajno, baš sjajno, od ideje do izrade – najbolje jelo večeras!“

Nakon što ocijeni jela, Gretić će pred dva najlošija kandidata iz gubitničkog tima staviti još jedan izazov kojim se mogu spasiti od eliminacije!

Tko će podbaciti, a tko ugodno iznenaditi, tko će pripremiti najbolje jelo, a tko navesti chefa Toma da kaže: „da si nešto napravio s tim senfom, sad bi tu stajali dvadeset minuta jer bih ja razmišljao koji je tanjur bolji,“ pogledajte večeras u 21:15 na RTL-u, a epizoda je već dan ranije dostupna na Voyo platformi!