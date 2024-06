Tužne priče sedam obitelji iz Hrvatske kojima je trenutno najpotrebnija Vaša pomoć

Nakon uspješno završene akcije prikupljanja materijalne pomoći za Ivana Ferderbera iz Rijeke, organizator i humanitarac Bruno Lerotić nastavlja svoj dobrotvorni rad s novim obiteljima kojima treba pomoć. Ovoga puta prikuplja se veliki iznos od 500 000 eura, s kojim će se pomoći čak sedam obitelji u teškom financijskom stanju te jednom azilu u Ogulinu.

U današnje vrijeme, kada su troškovi života sve veći, mnoge obitelji „spajaju kraj s krajem“ kako bi preživjeli. Kako je takvih obitelji sve više svjestan je i Bruno, koji svoj profil na Instagramu, gdje ga prati preko 35 tisuća ljudi, koristi isključivo s ciljem pružanja pomoći potrebitima. Prilikom svake organizirane akcije, Bruno transparentno predstavlja svaki slučaj, a isti prije dobivanja same pomoći prolazi kroz provjere koje znaju potrajati i po nekoliko tjedna. Obitelji koje se odaberu kako bi im se pružila pomoć su uvijek upravo one kojima je ta pomoć najpotrebnija. Obitelji koje jednostavno same ne mogu uspjeti i koje više nemaju dostojanstven život na koji svi imamo pravo!

Pošto je trenutno više obitelji kojima je potrebna pomoć, organizirana je jedna velika akcija kako bi prikupili sve potrebno. Prva obitelj, za koju je u cilju osigurati im stambeno pitanje, sastoji se od šestero djece koja su bez oba roditelja. Stan u kojem se trenutno nalaze, ali iz njega moraju iseliti, naslijedili su od čovjeka za kojega se njihov otac brinuo do same smrti. Ubrzo nakon nasljeđivanja stana, saznali su kako je taj stan bio jamstvo duga, zbog čega moraju iseliti iz njega.

Drugoj obitelji, sa čak osmero djece, potreban je kombi kako bi lakše mogli odlaziti na zdravstvene preglede. Dvoje djece bori se s teškim zdravstvenim problemima, a njihova majka ima teški oblik epilepsije te im je potrebno olakšati odlaske u bolnicu.

Među ovim tužnim slučajevima, pronašao se i jedan koji je čak prvi u Hrvatskoj. Radi se o malom dječaku Noi koji sada ima 3 godine. Noa je rođen kao zdravo dijete, ali ubrzo nakon rođenja dobio je meningitis kojega je uspio preboljeti, ali ta pobjeda nije dugo potrajala. Noa je tako, sa svoje tri godine, postao prvo dijete u svijetu koje je dva puta oboljelo od istog uzročnika meningitisa. Posljedice ove teške bolesti za Nou su sljepoća, poremećaji spavanja, hidrocefalus i hipotonija. Noina majka Marija je samohrana majka koja je na rubu preživljavanja te zbog toga svome sinu ne može osigurati potrebne uvjete za život. Iz ove akcije cilj je osigurati im stambene uvjete, kako bi im olakšali teške dane u borbi protiv bolesti.

Još jedna obitelj koja se bori s teškim bolestima je dvočlana obitelj majke i sina koji su teške žrtve obiteljskog nasilja. Kada su pobjegli od zlostavljača, njezin otac joj je ustupio kuću u kojoj su živjeli, ali ju je ubrzo i prodao drugim ljudima bez da je obavijestio majku i sina. Bruno ih je pronašao na ulici te se od tog dana, zajedno sa svojom vojskom pratitelja brine o njima. Majka se borila s teškim posljedicama fizičkog nasilja, zbog kojih je u završila u bolnici. Nedugo nakon što ih je Bruno pronašao, majci je dijagnosticiran rak dojke i štitnjače. Trenutno je cilj prikupiti novčanu potporu kako bi im se osiguralo mjesto stanovanja, te zatvorili dugovi koji su nastali zbog liječenja i otplatiti kredit koji je bivši muž podigao na ženino ime.

Također, Bruno ima i stalan popis obitelji kojima često pomaže. Među njima su tri obitelji koje su žrtve obiteljskog nasilja, a ujedno se i djeca bore sa zdravstvenim problemima. Želja je pomoći im zatvoriti dugove koji su nastali zbog liječenja.

Među potrebitima pronašao se i jedan azil iz Ogulina kojemu se želi pomoći u rješavanju financijskih problema i prilagođavanju uređenja kako bi mogli svojim životinjama pružiti što je moguće bolje uvjete života.

Ovoga puta samo ''Brunina vojska ljudi'' neće biti dovoljna kako bi se pomoglo svim obiteljima te je potrebno da se uključi što je više ljudi moguće. Jedna kava koje se možemo odreći ovim obiteljima može značiti veliki preokret u životu kako bi mogli dostojanstveno nastaviti živjeti.

Sve donacije prikupljat će se preko udruge „Chef kuha doma“ te će se nakon završene akcije raspodijeliti svim navedenim obiteljima, ovisno o potrebama. IBAN udruge, preko kojega možete uplatiti svoju donaciju je HR0923900011198000634 uz opis plaćanja humanitarna akcija. Barkod koji se nalazi na plakatu automatski je generiran na iznos od 10€, ali svatko taj iznos može promijeniti i uplatiti koliko može i želi, prema svojim mogućnostima. Velika je nada da će se Hrvatska još jednom ujediniti i pomoći svojim državljanima te pokazati koliko smo zajedno veliki.

Tijek akcije možete pratiti na Bruninom Instagram profilu.