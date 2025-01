Omiljena RTL-ova serija 'Sjene prošlosti' od idućeg se tjedna vraća u svoj redoviti termin prikazivanja, od ponedjeljka do petka u 20.15 sati. Nove epizode donijet će najveće intrige dosad, ali i napokon donijeti brojne odgovore koje gledatelji željno iščekuju.

Luksuzna zabava uz bazen, pjenušac i vrhunska hrana, cijeli kvart na okupu i jedan nevjerojatan zločin! Upravo su tu scenu gledatelji mogli vidjeti u prvoj epizodi serije 'Sjene prošlosti', a dva pitanja otad ne prestaju 'kopkati' cijelu Lijepu Našu – tko je ubijen i tko je ubojica!

Istraga inspektora Krune i Darije odmah je krenula, svjedoka je bilo mnogo, a mračne tajne iz prošlosti koje vežu četiri prijateljice gledatelji su posljednjih mjeseci napeto pratili i otkrivali. Ljubav, osveta, moć, prijateljstvo, manipulacija i strah od gubitka, sve se to nepredvidivo isprepletalo u popularnom kvartu.

No sada je stiglo vrijeme da se napokon riješi trenutno najveći misterij domaćeg televizijskog etera! Sljedeći će tjedan gledatelji konačno doznati tko je pao s prozora Olgine nove kuće!

Intrige su na vrhuncu, a baš svatko od glavnih protagonista ima razloga pojaviti se na tulumu i osvetiti se svojim neprijateljima.

Olga i Marta kuju plan protiv Ele, dok Marta, po običaju, igra i za suprotnu stranu. U isto vrijeme, Paula nagovara Olgu kako bi ovo druženje mogla biti savršena prilika da jednom zauvijek unište Martu, a Ana prati svaki Blankin korak nakon incidenta s curenjem plina koji je Matu skoro koštao života. I Tomo itekako ima motiva uništiti Martu jer zbog nje je izgubio posao i brak, a Edo, uhvaćen između dvije vatre, pokušava Olgu i Martu odvratiti od drastičnih poteza.

Tko sve kreće u osvetnički pohod, tko će uspjeti u svome naumu i tko se našao u krivo vrijeme na kobnome mjestu?

'Sjene prošlosti' kao serija specifične su iz mnogo razloga, a jedan od njih svakako je i duga gradnja iščekivanja koju gledatelji sve ove mjesece igraju i pitaju se - tko je žrtva, a tko ubojica. Osim likova s kojima se mogu poistovjetiti, gledateljima je itekako uzbudljivo slagati ovu napetu slagalicu. Što je to publici uvijek toliko privlačno u misterijima, otkriva izvršna producentica Iva Grahor.

„Svakako je uzbudljivo slagati slagalicu. Ali misterij nije samo potraga za odgovorima – on nas zapravo uvlači u vrtlog kompleksnih ljudskih odnosa, neizvjesnosti i sudbonosnih odluka koje mijenjaju živote. Vjerujem da ono što gledatelje najviše privlači kod naše serije nije samo rješavanje slagalice, već način na koji se sve te tajne, laži i poluistine odražavaju na one koji ih kriju. Svaka nova spoznaja donosi napetost, svaka laž nosi neku težinu, a ono što se jednom činilo sigurnim postaje nepredvidivo. Gledatelji ne žele samo otkriti istinu – to je, naravno, važan dio toga, ali još više žele vidjeti kako će je likovi podnijeti, hoće li pronaći snagu za oprost, hoće li se slomiti pod teretom prošlosti ili pronaći snagu da krenu naprijed. Upravo ta jaka emotivna komponenta čini misterij neodoljivim – ne radi se samo o tome tko je ubojica, već i o tome kako će istina promijeniti sve odnose“, ističe.

I nakon otkrivanja identiteta žrtve, u novim epizodama istraga se nastavlja, otkrivaju se nove tajne, a u sobu za ispitivanje konačno stižu i glavni sumnjivci.

„Neću otkrivati previše, ali mogu reći da će se u nadolazećim epizodama odnosi dodatno zaoštriti, a napetost će postati gotovo nepodnošljiva. Nekima će istina donijeti olakšanje, dok će drugima uništiti sve što su mislili da imaju. Naši junaci će biti gurnuti do svojih krajnjih granica, prisiljeni suočiti se s posljedicama svojih postupaka, bilo da se radi o neuzvraćenoj ljubavi, davno prekinutom prijateljstvu ili dugovima koji su napokon došli na naplatu. Napetost se više neće osjećati samo u istrazi, već u svakom pogledu, svakoj riječi i svakoj tišini“, zaključuje Grahor.

Nova uzbuđenja i važni odgovori u seriji 'Sjene prošlosti' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.