Tina je dala otkaz i posvetila se ženskom samopouzdanju: 'Ovo je čaroban lijek za žene'

Tina Drašner već je dobro poznata trenerica među brojnim ženama, no malo tko zna da joj je posao trenerice senzualnog fitnessa bio tek dodatni posao. Naime, Tina je godinama radila kao trgovački putnik, imala siguran posao i sigurnu plaću, a tek nakon posla radila je kao trenerica. Sada to više neće biti tako jer je ova hrabra žena odlučila dati otkaz i posvetiti se isključivo onome što najviše voli – a to je pomaganje ženama da podignu razinu samopouzdanja ali istovremeno budu i zadovoljnije sa svojim izgledom i fizičkom spremom.

„Odluka o tome svakako nije došla preko noći. Iako me oduvijek ispunjava rad s ljudima, ipak je došao trenutak da odaberem samo jedan smjer za svoju budućnost. U svojem sam privatnom poslu već tri godine, upita za treninge je iz godine u godinu sve više i mislim da moje postojeće te nove polaznice zaslužuju da im dam sto posto sebe i svog angažmana. Cijeli se život vodim srcem, biram uvijek kamo me ono vodi. Strah nas uvijek koči, a bez izlaska iz zone komfora nema novih izazova i napretka. Kada sam prije tri godine, neposredno nakon lock down-a, u onom periodu sveopće neizvjesnosti krenula u ovu priču - vjerovala sam u sebe. Vjerujem tako i sada. Uvjerila sam se da sreća prati hrabre“, kazala je Tina Drašner, ponosna vlasnica LaTina Fitness Studija.

Tina djeluje na zagrebačkoj Trešnjevci, a treninzi senzualnog fitnessa održavaju se svaki tjedan po dva sata. Riječ je o rekreaciji plesnog karaktera. Na samom početku treninga fokus je na opuštanju, a nakon toga na plesnom i meditativnom oblikovanju te učvršćivanju muskulature čitavog tijela. Žene su nakon toga spremne za ono najizazovnije – ples na šipci.

„Ples je čaroban lijek za žene. Ima pozitivne učinke kako na tijelo, tako i na um. Potiče pravilno držanje tijela, povećava gipkost, koordinaciju i fleksibilnost. U organizmu povećava razinu serotonina i endorfina, takozvanih hormona sreće, važnih za dobro raspoloženje i otpornost na stres. Smanjuje psihičku napetost, potiče svijest o vlastitom tijelu, pozitivne emocije, te podiže samopouzdanje. Mogu reći da sam sretna da se svijest o benefitima ovakvog oblika rekreacije sve više širi, što govori o tome da te nametnute predrasude o plesu na šipci polako nestaju. Žene svih dobnih skupina spremnije su odabrati ovakvu vrstu treninga upravo zbog svih dobrobiti o kojima sam više puta govorila. Svjesnije su koliko je malo vremena potrebno pokloniti samoj sebi, a koliko su učinci na tjelesno i mentalno zdravlje veliki", objašnjava trenerica Tina Drašner.

Inače, dobro je poznato da je rekreacija dobra i za tijelo i za um, a spoj glazbe i pokreta poboljšava kvalitetu života jer štiti od bolesti, usporava starenje, jača kreativnost te budi sva čula. Da stvar bude bolja, za senzualni fitness žene ne trebaju imati sluha i spretnosti, već samo se prepustiti i uživati - budući da uče slušati glazbu čitavim tijelom, a ne samo ušima.

Kada se Tina odlučila na, grubo rečeno, ples oko šipke, nije ni sanjala da će toliko žena zavoljeti ovu vrstu vježbanja. Nakon više od deset godine treniranja hrabro korača dalje i širi svoju ponudu. Naime, uz ovaj program uskoro kreću i jutarnji treninzi koji će biti prilagođeni ženama u mirovini, a koje žele održavati svoje fizičko i mentalno zdravlje. U pripremi je i program za srednjoškolke koje žele držati tijelo u formi, te program senzualno jutarnje buđenje - za sve one koje umjesto večernje radije biraju jutarnju tjelovježbu. Osim grupnih, kod Tine možete ići i na individualne treninge.

„Treninzi se prilagođavaju dobnim skupinama, ovisno o fizičkim i starosnim kriterijima. Šipka je u ovoj vrsti treninga samo jedan dodatni rekvizit kojemu je svrha zabava. Naravno da ruši barijere straha i pomaže pomaknuti fizičke i psihičke granice, ali nije presudan i nužni faktor u plesu. Ono što je najvažnije jest da se žene nauče opustiti uz glazbu, vratiti sebi i svojem tijelu, te plešući otpuste nakupljeni stres i budu spremnije za brojne poslovne i životne izazove“, kazala je simpatična Tina čiji se studio nalazi u Trsteničkoj 2, na zagrebačkoj Trešnjevci.

FOTO: Dejan Tatomir