Tonči konačno pronašao nešto posebno, a Eminem iz Bijeljine je pravi presedan

Prvi je pred žiri stao Lučijano Šečić iz Zagreba. Ima 18 godina i već se intenzivno bavi glazbom. "Imali smo poznanstva s već etabliranim pjevačima uz koje sam pjevušio. Pisao sam za estradne umjetnike, imam preko 35 prodanih pjesama", ispričao je 18-godišnjak žiriju. Predstavio se pjesmom 'Kralj' Šake Polumente, a uz glazbu je svirao i klavir. Zbog bolesti nije završio srednju školu te se potpuno posvetio glazbi. "Samouk sam, naučio sam se svirati i pjevati. Vježbam svaki dan na klavijaturi, pišem tekstove, nudim pjevačima pa se dogovorimo tko im se svidi".

"Ti si iz Leskovca, sto posto", komentirao je Filip Miletić nakon Lučijanove izvedbe, a potom poručio mladiću da malo pusti glas i zapjeva još jednom. "Imaš životnu, samoodrživu školu, to se vidi po tome kako pjevaš i kako se držiš. Moj glas imaš", komentirao je Tonči. "Imaš zaraznu pozitivu, nastavi je širiti kroz život", zaključio je.

Komplimentima se pridružio i žiri pa je jednoglasno prošao dalje!

Uslijedio je nastup Hane Grubić koja ima 18 godina i dolazi iz Zadra. Završila je osnovnu glazbenu školu i svira klavir od sedme godine te se bavi i plesom. Odrasla je na klasičnoj glazbi, no najviše voli rock'n'roll. Odabrala je pjesmu 'Welcome To The Jungle' grupe Guns N' Roses. Njezin nastup je oduševio žiri. "Mogu čak pričati u svoje ime, a mislim i u ime svojih kolega. Svi ćemo se složiti da si ostavila jetru. To je ono što ti nitko ne može osporiti", komentirao je Filip Miletić.

"Ti si meni bila bomba. Bilo te je svugdje u cijelom ovom prostoru", rekla je Severina. "Meni je ovo bila jedna od dražih stvari. Meni su ženske rokerice i to kad ovako rokaju najseksi stvar na svijetu, a tako si ovo iznijela da je za naježiti se od malog prsta do zadnje dlake na glavi", istaknula je Nika Turković.

Hana je prošla u sljedeći krug s četiri "da".

Trener i maser Kristian Josip Periš idući je stigao pred žiri. Magistar je kineziologije te je bio u atletskoj reprezentaciji, gdje je bacao kuglu i disk. Predstavio se pjesmom 'Samo je ljubav tajna dvaju svjetova' Marka Perkovića Thompsona.

"Imaš tipičan klapski glas, ali velike probleme s intonacijom", poručio je Tonči Kristijanu. "Rekao bih da nije bilo intonacije nego detonacije", nadovezao se Filip u šali. "Ne bi mi nikad palo napamet, ali da, imaš super glas za klapu, ali to što je uvijek najvažnije je intonacije, kad to bježi, teško se možemo složiti da je to za dalje", zaključila je Nika.

Otkrio je Kristijan da se bavi i pisanjem moderne verzije Biblije. "Podržavaš li klečavce na Trgu", pitala je Severina kandidata. Nakon njegovog objašnjavanja postanka svijeta i odnosa žena i muškaraca, Severina mu je u šali poručila da mu neće dati da prođe. Dok se muški dio žirija u šali složio s Kristijanom, Severina i Nika napustile su studio, baš kao i kandidat, koji ovog puta nije prošao dalje.

Bruno Barišić ima 16 godina i došao je na audiciju 'Superstara' iz Splita. Zbog ozljeda je morao prestati igrati nogomet, a veliku sreću pronašao je u glazbi pa svira gitaru i ide na satove pjevanja.

Odlučio je otpjevati 'Još uvijek sanjam da smo zajedno' Toše Proeskog i "Thinking Out Loud" Eda Sheerana. "Nešto mi je sumnjivo tu, u pozitivnom smislu", komentirao je Tonči Huljić nakon što je Bruno otpjevao Tošin hit. Htio je čuti drugu pjesmu. "Jel' ti treba partnerica za ples?", pitala je Severina. "Mislim da ću to uspjeti sam", odgovorio je Bruno. "Čak netko da i Severinu odbije. Ovo je nevjerojatno", našalio se Filip Miletić.

Bruno je ipak zamolio pomoć žirija pri izvedbi pjesme 'Thinking Out Loud'. Tonči je nakon izvedbe tražio Brunu da otpjeva dio pjesme "Još uvijek sanjam da smo zajedno". "Sljedeći put kad budeš slušao Tošu, poslušaj koliko energije izbacuje, čak i kad je tih, to je energija prema van. Mi stalno pokušavamo mlade ovdje probuditi jer svi se bojite pokazati emocije", istaknuo je Huljić. "Meni je ovo bilo jako dobro", komentirala je Nika Turković.

Bruno je dobio četiri glasa 'da' za prolaz dalje.

Pred žiri je, nakon mladog Splićanina, stigla 25-godišnja Zagrepčanka Valentina Stojanović. Radi u turizmu, a bavi se i šminkanjem. Glazba joj je, kaže, omiljeni hobija. "Ovo mi je prvi doticaj s kamerama i javnim svijetom", otkrila je djevojka i predstavila se pjesmom 'Mjesec' grupe Detour.

"Znaš kako ovo meni izgleda? Kao da sam nepozvan upao na djevojačku zabavu, vi se zabavljate, malo ste popile i krenule pjevat", jasan je bio Tonči nakon izvedbe i dao Valentini ne. "Lijepa boja glasa, ali ne znam je li to dovoljno za prolaz", dodala je Severina, a složila se i Nika. Valentini je 'ne' dao i Filip pa je Zagrepčanka napustila natjecanje.

Mateo Resvan ima 30 godina i dolazi iz Gerova te radi kao odgojitelj u vrtiću. Mateo je otpjevao Celine Dion "It's All Coming Back to Me Now". "Dođi ovamo", rekao je Filip Miletić Mateu nakon što je izveo pjesmu, pa je zapisao svoj broj telefona. "Javi se. Imaš posao", dodao je. I Severina je Mateu dala broj.

"Vidi, ono što je bitno, od prve sekunde si zaplijenio svu našu pozornost, od prve sekunde, a u petoj smo rekli: 'Brate, ovaj pjeva. Nemamo tu što raditi", rekao je Tonči Huljić. "Super su ti visine. Odličan izbor pjesme. Mislim, Celine Dion, jedna od najtežih žena ikad za skinuti. Svaka čast, jako jako dobro", komentirala je Nika Turković. "Jedno je definitivno. Beograd ima Novaka Đokovića, a Gerovo ima Matea", istaknuo je Filip.

Mateo je dobio četiri 'da' za prolazak dalje.

Nakon što je Mateo prošao dalje, uslijedio je nastup njegovog prijatelja Marka Vukmanovića. Fizioterapeut dolazi iz Bjelovara i bavi se glazbom, crtanjem i sportom. "Radim dio rehabilitacije i sa našim Marinom Čilićem, naravno, tu su i ostali sportaši i populacija", ispričao je Marko. Žiriju je otkrio i da se bavi imitacijom.

Koliko mu dobro ide - demonstrirao je sa Severinom, koja je imitirala Josipu Lisac dok je Marko utjelovio Zdravka Mamića. "Josipa, ljubavi moja, ti si meni najbolja", poručio je i nasmijao žiri. Ubrzo je ekipi zapjevao 'Dođi' Parnog valjka.

"Reći ću 'ne' u ovom trenu, ali imaš dobar alat s kojim treba raditi", poručila je Marku Nika. "Fali ti brušenje, kontrola vokala i disanje. Zasad ne", dodao je Filip. Severini je nedostajala emocija, a Tonči je Marku ipak dao 'da' zbog boje glasa.

Nataša Đurić stigla je iz Banja Luke, a s njom je na audiciju 'Superstara' stigao kao podrška njezin suprug. Prošle godine se borila s plućnom embolijom u veljači. "Inače, to rijetko tko preživi, ali ja sam bila jedna od tih", rekla je Nataša. Nakon toga se odlučila više angažirati po pitanju svog života i karijere. Voli ples i motore.

Nataša je otpjevala 'Je veux' kantautorice Zaz. "Jako dobro, jako volim ovo", komentirala je Nika Turković. "Ovo je prvi kandidat po meni koji zvuči tako isproducirano kao s ploče. Ovo je bilo fenomenalno", rekao je Filip Miletić.

"Prekrasan ti je glas", istaknula je Nika. "Ne znam da li si ti školovala svoj glas, ali ovo što si izvela je fantastično", rekla je Severina.

Nataša je dobila četiri 'da' za prolazak u sljedeći krug.

Splićanin Marino Jakobić ima 30 godina i odmah je po ulasku u prostoriju ostavio dojam na žiri. "Ti vidiš kako on tebe lipo gleda, kako ti se smije?", pitala je Severina Niku Turković. "Zato što se ja njemu lijepo smijem, oprostite", istaknula je Nika. "Ti si uskraćena za glasanje", našalio se Filip Miletić. Odlučio je pjevati 'Ti si želja mog života' od Magazina.

"Ja imam prijedlog. Ajmo glasovati koliko je neugodno našoj kolegici od jedan do milijun", našalio se Filip nakon Marinove izvedbe. "Marino, imaš jako lijepi, izgrađeni bariton, mali broj pjevača je u toj lagi", komentirao je Tonči Huljić. "Ja sam jako sretna što si se ti pojavio u našim životima, a naročito u Nikinom životu jer napokon da je udamo pa da i to završimo", našalila se Severina. "I da vam djeca budu plava", nadovezao se Tonči. "Meni je ovo bilo jako lijepo. Nije da ne znaš što radiš", rekla je Nika.

Marino je dobio četiri 'da' za prolazak dalje.

Lana Hlaban iduća je stigla pred ekipu! Ima 18 godina i dolazi iz Klana te je sama naučila svirati klavir i gitaru. Ima bend i svira na ulici i gdje god može te su joj velika podrška roditelji. Pripremila je pjesmu 'Jolene'.

"Vidi, fino. Vokal, boja, gitara, sve ti stoji, ali moja neka mala zamjerka je, kako ide tekst, ona moli nemoj, a ti si samo na površini. Trebala si po meni zagrebati još dublje", rekao je Filip Miletić. "Mislim da više nego kod ostalih tebi je prikriveno narušila trema interpretaciju. Nikako nisi uobličila najviši ton, ali si pokazala natruhe kad ti je pobjegao glas. Toga treba više", komentirao je Tonči Huljić.

„Meni je bila super ta prva frlja, a onda poslije to nije imala. Meni je općenito super da dolaze žene s gitarama, da izabiru ovakve pjesme i meni je to dobro“, rekla je Severina.

Lana je dobila tri 'da' za prolazak, Nika joj je dala 'ne'.

Mehaničar Petar Dopater iz Zagreba idući je stigao pred žiri. Prijavio se zbog obećanja prijateljici s kojom bi želio nešto više od tog odnosa. Odabrao je pred žirijem otpjevati Opću opasnost i singl 'Jednom kad noć'.

"Ljubav je najvažnija na svijetu i svaki put zbog nje radimo gluposti. Nadam se da će djevojka zbog ovoga što ti je priuštila večeras napokon postati ono što ti želiš da postane", poručio je Huljić Petru. Složile su se i Nika te Severina, a Filip je dodao: "Ovo je teže nego da si se zbog nje potukao s 20 frajera, prava hrabrost, pljesak za hrabrost".

Valentina Patrun ima 16 godina i došla je iz Pule. Ide u školu za modni dizajn, a odlučila je izvesti pjesmu "The Great Pretender" Freddieja Mercuryja. "Prekrasno, kao vokal iz 50-ih godina", komentirao je Tonči dok je pjevala.

"Bravo", rekla je Severina. Tonči je molio Valentinu da otpjeva neku domaću pjesmu. "Kad sam došao u ovaj show, svaki put kad dođem u neki show, tražim nešto posebno. Našao sam te. Samo to ti mogu reći", istaknuo je Tonči. "Baš sam jako impresionirana. Nemoj biti tako skromna", komentirala je Nika Turković. "Ja nisam čuo takvu emociju, takvu kao svila. Predivna si", istaknuo je Filip.

Valentina je dobila četiri 'da' za prolaz dalje.

Pred žiri je nakon talentirane Valentine stigao medicinski tehičar Sebastijan Mrkalj. Zaposlen je u bolnici, a glazba i vaterpolo hobiji su kojima se rješava stresa. Zapjevao je Marca Mengonija i pjesmu 'Due Vite'.

"Hrabro, jako teška pjesma za izvođenje. Kao u sportu, moraš ući, ti stojiš kao da čitaš... kad pjevaš ovu pjesmu, to je kao da trčiš maraton bez tenisica", poručio mu je Filip. Konrektan je bio i Tonči. "Opet mi fali divljine. Trebate pogrubiti, ne znam kako se postaviti u ovom slučaju", dodao je Tonči i dao Sebastijanu 'da'. Severina je mladiću dala 'ne', a složio se i Flip pa glazbenik nije prošao dalje.

18-godišnja Ema Durić došla je iz Sarajeva gdje pohađa srednju glazbenu školu. Svira klavir i gitaru. Odlučila je pjevati 'Žute dunje' kultnih Indexa. "Ne moraš više, stvarno", rekle su joj Nika Turković i Severina dok je pjevala.

"Ovo je jedan patent, jedan obrazac iz serijala u serijal. Kad dođe netko iz BiH, uvijek mu je spas da se prikloni sevdahu. I onda, prvo se provuče, a onda i pobijedi na kraju. Ja ne bih htio upasti ovaj put u tu zamku. Ne zato što ne bih htio da ti pobijediš ili netko iz BiH nego zato što je ti isproban recept", komentirao je Tonči Huljić.

"Meni je ovo bilo to, bilo je izvorno, vidi se da pjevaš iz duše. Ima se tu raditi na dinamici, tim nekim još momentima koji mogu donijeti emociju do kraja, ali ovo je bilo jako dobro", rekla je Severina. "Imaš prekrasan glas", istaknula je Nika.

Ema je dobila tri 'da' za prolaz dalje. Tonči joj je dao 'ne'.

Goran Tomić ima 25 godina i dolazi iz Bijeljine, a Severinu su zanimale njegove tetovaže. On je otkrio da su sve povezane s Eminemom. "Poistovjetio sam se s Eminemom iz čistog razloga što je moje odrastanje bilo jako slično njegovom", istaknuo je Goran.

Našao je utjehu u glazbi slavnog repera. Odrastao je s bakom koju je izgubio 2017. kada je preminula od karcinoma. Odlučio je pjevati od Passengera 'Let Her Go'. "Ovaj je odličan, odlična boja", rekao je Tonči Huljić. "Odlična boja, ali ne može ništa kontrolirati", istaknuo je Filip Miletić.

"Boja je super, ali, što bi Nika rekla, intonacija je malo bila. Možda si se od treme pogubio", rekla je Severina. Nakon toga je Goran izveo pjesmu "Killshot" od Eminema. Filip je vidio potencijal u njegovoj boji glasa.

"Ajmo biti jednostavni. Ono što je najvažnije – boja vokala, jako je specifična, možda najspecifičnija do sada, ali kao pjevač si nula. Ja sam vrlo realan. To se odmah digne na pet i deset nakon dva, tri mjeseca vježbanja s nekim tko te zna u to uputiti i zato će biti 'da'. Ti si prvi ovdje koji ne zna pjevati, a prošao je dalje", rekao je Tonči.

Goran je dobio tri 'da', a Nika mu je odlučila dati 'ne'.

Već iduće subote od 20.15 sati slijedi nastavak audicija RTL-ova glazbenog megaspektakla 'Superstar'. Show je dostupan i na platformi Voyo!