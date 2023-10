Stella Scholaja oduševila u 'Superstaru': 'Zbog glazbe sam prihvatila bol'

Stella Scholaja ima 23 godine i živi u Njemačkoj, ali njezini roditelji su Hrvati pa dosta vremena provodi u Hrvatskoj. Ona je dio benda The Vanillas u kojem svira i pjeva s Danny koja također ima 23 godine, a u emisiji su izvele pop pjesmu na engleskom jeziku. Žiri je bio nadahnut njihovom pričom i njih dvije su prošle u recall! Stella je za RTL.hr sažela dojmove nakon audicije u showu'Superstar'.

"Bilo je jako uzbudljivo. Imali smo tremu, dug je dan i brojni su faktori. Ovo je jedna nova i nepoznata situacija. Svi griješe, ali u suštini, bilo je dobro. Danas sam pjevala s Danny. Nas dvije imamo bend. Zove se The Vanillas i skupa komponiramo, pišemo i pjevamo pjesme. Ona je jako talentirala djevojka, ona je meni kao sestra, obožavam s njom pisati pjesme. Ona ima ogroman talent za to i ima nevjerojatno lijep glas koji je jako poseban", rekla je Stella.

U showu je otkrila kako ima dijagnozu. Stella se kao dijete jako razboljela i dijagnosticirana joj je mišićna distrofija.

"Kada sam bila mala, upisala sam školu za pjevanje i tako sam saznala da je to nešto što obožavam. Pjesme sam počela pisati kada sam imala osam, devet godina. Tada sam se razbolila i te pjesme su mi pomogle da to prihvatim i idem dalje. Mislim da mi to pomaže, jednostavno obožavam pisati pjesme, komponirati, miksati i naravno - pjevati", naglasila je.

