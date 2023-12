Spektakl i suze u studiju 'Superstara': U finale idu Hana, Dino, Toni i Petar!

Polufinalisti su večer otvorili zajedničkom pjesmom 'Shut Up And Dance' grupe Walk The Moon i sve rasplesali, a navijači u studiju nagradili su ih gromoglasnim aplauzom i bodrenjem.

Antonija Blaće zaželjela je dobrodošlicu gledateljima, navijačima u studiju te zvjezdanom žiriju, a zatim poručila da u veliko finale i borbu za 50.000 eura sljedeće subote odlazi samo njih četvero.

''Apsolutno smo spremni!'' poručio je jednoglasno žiri.

Polufinale je otvorio Dino Miklaužić izvedbom 'Ti si mi u krvi' Zdravka Čolića, pjesmom koju je, simbolično, izvodio u finalu 'Zvjezdica' prije osam godina kada je pobijedio.

Foto: RTL

"Prošli put si ušao u koštac s teškom pjesmom. Rekao sam da zvučiš kao dječak. Moja greška. Naravno da zvučiš kao dječak jer imaš 18 godina. To kako si sagorio na bini... Sagorio si na bini, ali ne vjerujem da ćeš kod gledatelja. Ti kako budeš rastao, bit ćeš talijanski tip vokala", rekao je Tonči Huljić.

"Ubijaš kako pjevaš. Kod tebe nema smisla komentirati tehniku pjevanja. Kod tebe treba samo komentirati jesi li se povezao sa svemirom ili nisi", istaknuo je Filip Miletić.

"Mislim da mi je najdraža stvar kod tebe što si ti roker koji s punim pravom uzima ovakve balade i izvodi ih na svoj način. Jako dobro", komentirala je Nika Turković.

"Izabrao si pjesmu Zdravka Čolića i to si donio na svoj način. Mislim, ti kad budeš pievao, djevojčice će vrištati. Naravno, tvoje srce pripada samo jednoj. Moram reći, imaš inteligentni humor", rekla je Severina.

Na redu je zatim bila Andrea Jelonjić koja je izvela hit Anastacije 'Paid My Dues'.

''Hvala na ovome, Andrea, napokon! Ovo sam čekala cijelo vrijeme, toliko ti je leglo sve!'' Nika je bila oduševljena, ''Mislim da i ti osjećaš u cijelom svom biću da je ovo bilo najbolje dosad!''

Foto: RTL

''Prošli put sam rekla da pjevaš neku cabaret pjesmu, nemoj me poslušati, ovim si nas razvalila! Molim te, samo izabiri pjesme koje su tebi za dušu, fantastična si, ideš samo sve više i više'', i Severina je kazala.

"Dobro je što sam bio iskreniji jer svi sad ginete na bini. Ovo je bio tvoj najbolji nastup. Dakle, više ništa nije u našim rukama. Možemo te hvaliti koliko hoćemo, a publika će reći svoje", rekao je Tonči Huljić, a Filip je dodao da je do polufinala došla s razlogom.

Na pozornicu Superstara u polufinale iz Austrije stigla je Vanessa Kralj, koja se odlučila na hit Magazina 'Ne tiče me se'.

Foto: RTL

"Ako sam prošli put rekao da si djevojčica, sad si narasla. Imaš mogućnost za transformacije. Zašto ne volim da pjevaju moje pjesme? Jer napišem pjesmu točno za tu osobu", rekao je Tonči.

''Mislim da ti trebaš biti nova pjevačica Magazina!'' kazao je Filip.

''Ti ne trebaš biti nova pjevačica Magazina nego Vanessa Kralj!'' zaključila je Nika.

Ivan Vidović Eyevan prošle je subote zaradio Tončijeve kritike za izvedbu megahita Harryja Stylesa, a ovaj put žiri i gledatelje odlučio je osvojiti skladbom 'All I Want' grupe Kodaline.

''Nisam otpjevao kako sam želio, ali dobro'', priznao je odmah Antoniji.

''Vidjelo ti se na licu, ali nije bilo tako strašno. Odabrao si pjesmu koja ti savršeno leži!'' utješila ga je Nika.

''Ti si naš superheroj, leže ti upravo ovakve pjesme i sjajno ih odabireš. Ali voljela bih čuti neku hrvatsku pjesmu'', ipak je dala svoju sugestiju Severina.

''Ti si melem za dušu! Definitivno ćeš imati svoju publiku. Nebitno jesi li pogriješio, imaš svoj identitet!'' Filip je dodao.

''Da se nisam rodio u Splitu, volio bih da sam se rodio u Zadru, zaista! Obožavam taj grad! Ti si jedna hiperemotivna osoba i sad te malo svladala trema, ali to ćemo zaboraviti. Znaš koliko ćeš još imati krivih tonova! To publika ne primjećuje, osim ako im ti ne daš do znanja!'' Tonči je kazao.

''Ja imam koncert u Areni Zadar iduće godine i voljela bih da mi pjevaš na koncertu. Bit ću jako sretna'', Severina je uputila neočekivan poziv.

''Može, naravno'', oduševljeno je pristao Ivan uz ovacije publike.

Mia Ribić izvedbom Nikine pjesme u prošloj emisiji izmamila je iskrene emocije, a za polufinale je ponovno odabrala pjesmu s važnom porukom, veliki hit Pink 'Fuckin’ Perfect'.

Foto: RTL

Priznala je da joj je dodatna motivacija činjenica da će je, ako prođe u finale, doći bodriti i sestra koja živi u Americi i vidi je jednom u dvije ili tri godine.

''Mia, ti si ona najdraža djevojka iz susjedstva koja ima savršeno isproduciran glas. Pljesak za koreografiju'', počela je s komplimentima Severina, ''Ti si svoja, obožavam te!''

Foto: RTL

''Nemam zamjerke! Sve si mi donijela, od prošle emisije mi već nije dobro! Ovo je savršena pjesma za tebe, ti si baš kompas svima... Nema bolje osobe koja je ovu pjesmu i poruku mogla tako dobro donijeti'', nastavila je Nika.

''Pjevanje uopće neću komentirati. Falilo mi je samo malo više kretnje i tvoje agresivnosti u pokretu. Smetale su ti ove cipelice i to se vidjelo'', kazao je Tonči.

Roker iz Labina, Toni Peruško, nestrpljivo je čekao da dođe na pozornicu, a sve je iznenadio nešto drukčijim odabirom pjesme, baladom 'Sanjao sam noćas da te nemam' Bijelog dugmeta, uz snijeg na pozornici.

''Toni i Tonči – oči u oči! I Tonkica! Nisam dosad primijetio ovaj brzi vibrato u vokalu. Forte u pjesmi mi je bio onda kad si donio sebe. Samo ti budi svoj, ti si pjevačina i tu nemamo što govoriti'', Tonči je kazao.

''Kakva pjesma! Ti si odlučio postati seks-simbol! Imaš stas, glas... Ekstremno teška pjesma, to je ogromni zalogaj. Gledatelji neka to imaju negdje u glavi. Ti si ozbiljan pjevač'', Filip je dodao.

Korčulanin Petar Šegedin u polufinalu je sjajno izveo pjesmu Vinka Coce 'Da je meni s tobon kroz pasike'.

''Stvarno si nas podsjetio na Vinka Cocu'', kazala mu je Antonija, a Petar je briznuo u plač od emocija.

''Vinko je bio moj kum, a ovo večeras što nosim je njegovo odijelo. Jako mi je teško i s ponosom ga nosim'', kazao je drhtavim glasom.

''Drago mi je da si poslušao moj savjet i da si se vratio doma, ovo je tvoj prirodni habitus'', Tonči je rekao.

''Korčula je tvoj faktor'', kazala je Severina. ''Korčula je moj život'', odgovorio je.

''Prekrasan od samog početka, drago mi je da si se vratio sebi... Emotivno si me vratio u Dalmaciju, ti to sjajno radiš''.

''Imaš tu staru dušu, hvala mami i tati što su te tako odgojili'', poručio je Filip, ''Ne bi naš show bio da te nema u njemu''.

Raznovrsno polufinale zatvorila je najmlađa kandidatkinja, Hana Ivković, pjesmom 'Look What I Found' Lady Gage.

''Moram reći da mi se svidjelo ovo večeras. Dobro je da si malo izašla iz svoje zone komfora'', Severina je smatrala.

''Ovo pjevanje je zaslužilo tisuće glasova! Izvela si ovu pjesmu fantastično'', dodao je Tonči.

''Ljudi, koliko talentirano dijete imamo! Kao što je Petar netko tko spaja ljude, tako je tvoj identitet da možeš pjevati apsolutno sve. Ti si 'upotrebljiv pjevač', mislim da komercijalni moment'', pohvalio ju je, ''Publika nepogrešivo zna da ti daješ emociju koja je iskrena i to je najbitnije''.

''Imaš poslovni glas, vjeruje ti se, imaš osobnost, lakoću baratanja, sve'', Tonči je dodao.

Nakon posljednjeg nastupa Antonija Blaće najavila je najvažniji dio večeri i proglasila glasanje otvorenim!

Kao posebno iznenađenje večeri na pozornici 'Superstara' nastupila je mlada zvijezda Lorena Bućan koja je izvela svoje dvije skladbe 'Ženska snaga' i 'Tvoja i gotovo'.

''Bila si u jednom takvom showu i znaš kroz što prolaze kandidati... Imaš li savjet za njih?'' upitala ju je nakon sjajne izvedbe Antonija Blaće.

''Kad sam došla u backstage, vratilo mi se sve, predobar osjećaj'', kazala je Lorena, ''Budite svoji uvijek i prije svega, najvažnije je slušati ono što vi želite i volite!''

Nakon zajedničkog odbrojavanja stiglo je vrijeme za objavu rezultata, a Antonija je na pozornici okupila svih osmero polufinalista.

''Ja stvarno ne mogu ovo podnijeti, i meni je ovo trema kao i njima... Jeste dobro? Zaplješčite sebi jer ste bili fantastični'', poručila im je Severina.

''Publika je nepredvidiva... Ovdje je sad pitanje trenutka i emocije'', dodao je Tonči, ''Četvero koji ne prođu dalje, vama je sad u ovom trenutku života najvažniji autor, netko tko će vas pravilno kanalizirati''.

Stiglo je vrijeme za konačnu odluku gledatelja...

Finalisti 'Superstara' nakon dramatičnih sekunda iščekivanja postali su: Dino Miklaužić, Toni Peruško, Petar Šegedin i Hana Ivković.

Četvero najboljih nije moglo sakriti iskrene emocije, a u zagrljaj su im potrčali i ostali kandidati.

Veliko finale u kojem će se doznati ime prvog hrvatskog 'Superstara' i dobitnika nagrade od 50.000 eura na rasporedu je već iduće subote od 20.15 sati, uživo na RTL-u!