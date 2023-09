Severina tješila uplakanog kandidata: ' Svi smo nekada pjevali kada nam je bilo teško'

Severina, Tonči Huljić, Nika Turković i Filip Miletić spremni su za spektakl. 'Superstar' kreće, a pred proslavljeni žiri dolaze talentirani mladi ljudi željni uspjeha i volje da svoj talent pokažu pred svima. Pjevati pred Severinom, najvećom zvijezdom glazbene scene u regiji, mnogim je kandidatima ostvarenje snova.

Severinu je u žiri 'Superstara' dovela velika ljubav prema glazbi, baš kao i želja da im svojim iskustvom i savjetima pomogne. "Nekoliko kandidata me jako pogodilo i nekako sam se vezala za njih. Teško je odlučivati o tuđim snovima, no mislim da ću biti realna, na jedan blagi način", otkriva glazbenica.

I zaista, već u prvoj epizodi 'Superstara' Severina je rečeno i ispunila. Talentiranoj kandidatkinji iz Petrijevaca demonstrirala je kako samopouzdano stati na prestižnu pozornicu, a uplakanog medicinskog tehničara iz Zadra Severina je i zagrlila te ga utješila: "Svi smo nekada pjevali kada nam je bilo teško. Bio veseo ili tužan - Show Must Go On".

Emocija u showu ne nedostaje. Mladi policajac šokirao je žiri, a samozatajna učenica ostavila je sve bez teksta. Tonči Huljić u studiju 'Superstara' tražio je i izgubljene note, a potom se vratio u dane ranog Magazina. Emocije, smijeh, talentirani mladi ljudi i žiri za pamćenje - 'Superstar' je spektakl koji se ne propušta!

