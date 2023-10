Sara iako nije prošla dalje kaže kako neće odustati od glazbe

Svestrana Sara Spinčić nije prošla audiciju glazbenog megaspektakla 'Superstar'. Vidno razočarana, napustila je studio, ali sa zaključkom kako od glazbe neće odustati baš nikada. Podršku joj je pružio njezin zaručnik, glumac Lujo Kunčević, s kojim Sara ima sina Leona. Žiri je komentirao kako se kod nje dogodilo prokletstvo pratećeg vokala budući da već godinama radi taj posao. Svoje dojmove s audicije podijelila je za RTL.hr.

"Audicija je prošla napeto. Dobila sam dva da i dva ne. Imala sam tremu jer mi nije bilo prirodno stajati pred četvero ljudi koji me ocjenjuju. Bilo bi mi prirodnije stajati ispred 10.000 ljudi nego četvero, ali nisam imala preveliku tremu", rekla je Sara, koja kaže kako se glazbom bavi već godinama. Ipak, zbog toga što nije prošla u recall, kaže, nije razočarana ni oduševljena.

Na prijavu u glazbeni spektakl ju je nagovorila prijateljica iako ona sama nije bila sigurna u to. No, ističe kako u jedno jest sigurna. "Nastavit ću se baviti glazbom jer je ona u meni oduvijek. Ništa me ne može odvojiti od glazbe", zaključila je.

Sve nastupe iz druge epizode showa pogledajte na platformi Voyo.