Prva emisija 'Superstara' uživo večeras od 20.15 na RTL-u: dvoje natjecatelja napušta show!

Nakon uzbudljivih audicija i emotivne recall emisije kreće nova faza 'Superstara', s potpuno drukčijim vizualnim identitetom! Na grandioznoj pozornici u 360 stupnjeva, koja izgleda poput prave male arene, u modernom studiju od 1200 metara kvadratnih, oni najbolji nastupit će uživo pred publikom i uz pratnju benda, te pokušati izazvati iskrene emocije svojim glasom, ali i izboriti svoj prolazak dalje.

Hana Ivković, Anatalia Filimone Kević Zandamela, Mia Ribić, Lana Mandarić, Vanessa Kralj, Andrea Jelonjić, Toni Peruško, Dino Miklaužić, Petar Šegedin, Ivan Vidović, Luka Veljković i David Amaro – top 12 spremno je za svoje nastupe, a već dvoje od njih večeras će morati napustiti show. O njihovoj sudbini u showu odsad odlučuju isključivo gledatelji koji će moći glasati za svoje favorite telefonskim pozivima i SMS porukama s teritorija Republike Hrvatske.

Najboljih 12 kandidata ne kriju zadovoljstvo svojim prolaskom u emisije uživo, cijeli tjedan proveli su skupa u druženju, ali i marljivom vježbanju. Trema je prisutna, no od nje je veće uzbuđenje da pred svima pokažu što sve mogu! Na osvijetljenoj pozornici, ističu, večeras će dati sve od sebe, najavljuju emotivne i zabavne plesne koreografije, izvedbe najvećih domaćih i stranih hitova, zajednički nastup, ali i pokoje iznenađenje.

A iako Severina, Tonči Huljić, Nika Turković i Filip Miletić više ne odlučuju o tome tko prolazi dalje, kandidati jedva čekaju čuti i njihove komentare nakon izvedbe, a savjete koje su im dali itekako pamte.

Foto: RTL

''Žiri je dosad bio iskren i te njihove povratne informacije su nam stvarno puno značile. Trudimo se svi primijeniti njihove savjete. Što se tiče pjesme koju izvodim, ostat ću nekako vjerna sebi'', kaže Andrea Jelonjić.

''Ovaj prvi live će biti ono što sam dosad već možda pokazao, a to je ta neka interpretacija i vokal, samo da ljude podsjetim na neku svoju bit i moj fokus koji je uvijek bio vokal. A onda dalje, naravno ako prođem, postoje i drukčiji nastupi gdje bih se volio pokazati u nekom drugom svjetlu'’, ističe David Amaro.

''Imam očekivanja da stignem do finala i da pobijedim, iako to zvuči nekima nemoguće, uvijek kažem: 'Tko će vjerovati u tebe ako nećeš ti sam?'. Neću previše pričati o onome što pripremam za večeras, no reći ću da me dosad niste vidjeli u ovakvom izdanju'', ističe simpatični Luka Veljković.

''Studio je predivan, jedva čekam nastupati na pozornici i vidjeti kako će to sve zajedno izgledati!'', uzbuđeno kaže i Anatalia Filimone Kević Zandamela.