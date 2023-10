Od 'Zvjezdica' do 'Superstara', Lana Mandarić rođena je za scenu

Ova mlada, svestrana glazbenica i studentica psihologije žiri je potpuno oduševila svojom emocijom i snažnim vokalom, a predstavila im se pjesmom 'I See Red' grupe Everybody Loves An Outlaw.

Na gitari ju je pratio prijatelj Nicholas koji je odrastao u Engleskoj, a rođen je u Makarskoj. Prije godinu dana se vratio živjeti u Hrvatsku da bi naučio hrvatski jezik i kulturu. Žiri je odmah primijetio njihovu glazbenu kemiju, no Lana im je ipak poručila kako nisu u ljubavnoj vezi.

Na nagovor žirija da i Nicholas pusti svoj glas, žiri su počastili i duetom 'Shallow' iz filma 'Zvijezda je rođena', a ona je za svoj nastup dobila četiri jednoglasna – DA!

''Za mene je ovo bilo fantastično! Ovo smo čekali'', poručila je Severina.

Lana kaže kako joj je bilo drago vidjeti izraze lica članova žirija koji su istinski uživali u njezinoj interpretaciji, a posebno je se dojmio komentar Tončija Huljića da je gotov proizvod.

''Iskreno, ugodno sam iznenađena pozitivnim reakcijama žirija. Još sam pod velikim dojmom zbog svega što se događa. vjerujem u sebe, ali mi ipak puno znači potvrda svih koji me slušaju. Zadovoljna sam nastupom na audiciji, naravno. Ali kao glazbenica uvijek mislim da nastup može biti još bolji, tj. da se svaka pjesma može izvesti na razne načine. Sve je stvar trenutka i inspiracije'', ističe Lana koja zahvaljuje svima onima koji su joj proteklih dana poslali poruku, pohvalu i kazali lijepe riječi, a kako kaže, itekako ih je bilo.

''Nemam jasan odgovor na pitanje zašto sam se odlučila prijaviti u 'Superstar', jednostavno sam osjetila da je sada pravi trenutak da se predstavim javnosti. Očekujem da će ljudi prepoznati koliko uživam u svemu ovome i da ću uspjeti dotaknuti ljude svojom emocijom. Stoga sam toliko zahvalna na svakom komentaru, shareu i lajku mnogih koji se ovih dana javljaju na društvenim mrežama'', priča Lana.

No Lani ovo nije prvi put da se pojavljuje u jednom glazbenom showu. Naime, godine 2016., tada 14-godišnjakinja, sudjelovala je u RTL-ovu showu 'Zvjezdice' koji joj je, kako kaže, jedno od najljepših sjećanja iz djetinjstva i period u kojem je shvatila koliko se dobro osjeća na pozornici.

''To je moje prvo iskustvo nastupa na televiziji i toga se sjećam s velikom nostalgijom i ljubavi. Naravno, tada sam bila nezrela za tako jedan veliki show, ali nakon njega sam shvatila da mi je glazba strast i da stage osjećam kao svoje prirodno okružje, gdje na najbolji način mogu pokazati sebe i svoj talent'', govori Lana koja se u 'Zvjezdice' prijavila zajedno s bratom Josipom, koji joj je velika podrška u svemu što radi pa ju je tako i na subotnjoj audiciji bodrio iz backstagea.

Lanini glazbeni uzori su raznoliki, od Princea, grupe Queen i Taylor Swift, pa sve do Dine Dvornika i Konstrakte, a u izvedbama posebno voli osjetiti strast i iznimnu predanost izvođača, nešto što će je dirnuti te ne smije biti svakodnevno i prosječno.

Lana već razmišlja i o snimanju dueta, i to s kandidatima 'Superstara', Švicarcem Lukom Veljkovićem i Zadraninom Ivanom Vidovićem: ''Trenutno smo konkurencija, ali uvjerena sam da ćemo nakon Superstara ostati dobri prijatelji!

''Pobjednik Superstara bi trebala biti autentična osoba, talentirana i iskrena u onome što radi. Teško je govoriti o tome što me čini jedinstvenom. Radije volim čuti od drugih osoba kako me doživljavaju. Ja sam samo jedna cura iz zagrebačkog kvarta koja uživa u glazbi cijeli svoj život, i sretna sam što sam dobila priliku pokazati to što nosim u sebi'', zaključuje ova talentirana djevojka.

A dok gledatelji ne doznaju koju je pjesmu Lana odabrala za recall i hoće li sa sobom ponovno povesti Nicholasa, nove audicije i novi kandidati na rasporedu su već ove subote od 20.15 sati na RTL-u u glazbenom showu 'Superstar'. Cijele epizode dostupne su i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.