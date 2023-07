Izrazi lica Nike Turković u žiriju 'SuperStara' su neprocjenjivi: 'Prijateljima sam omiljeni meme!'

Emotivnih izvedbi tijekom audicija na 'Superstaru' nije nedostajalo, a posebno ih je proživjela Nika Turković, najmlađa članica žirija. Gledatelje ove jeseni čeka pravi spektakl, a 'SuperStar' će moći pratiti na RTL-ovoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na RTL-u, i to bez reklama!

U njemu sjedi u društvu Tončija Huljića, Severine i Filipa Miletića, a posebno emotivno gleda na izvedbe skromnih izvođača koji su pomalo i nesvjesni svog talenta. Izrazi lica Nike Turković na trenutke su neprocjenjivi, a ona je toga itekako svjesna!

"Poznato je da sam ja omiljeni 'meme' svim svojim prijateljima i da se od mene redovito rade stikeri u chatovima, nije tajna da sam sramotno ekspresivna! Već me mjesecima zezaju da stiže nova kolekcija mojih izraza lica sa showa, tako da sam na to odavno spremna. Lice me uvijek izda, a tako je bilo i tijekom audicija na SuperStaru. Kad me nešto oduševi, mislim da to trebam i pokazati, pogotovo kandidatima koji nisu ni svjesni što su upravo pokazali", komentirala je Nika kroz smijeh.

Dosad nije pustila suzu, no emotivnih trenutaka tijekom audicija nije manjkalo. "Dokazuje to da je ovaj show okupio neke prekrasne, posebne ljude. Najviše su me dirnuli najskromniji izvođači, koji su nesvjesni svog talenta jer mislim da su došli baš na pravo mjesto da im se ukaže na moć koju nose sa sobom", dodala je glazbenica.

Uz emocije, audicije su donijele i puno smijeha. "Mogu reći da je izuzetno zabavno. Sinergija između članova žirija bila je mrak, svi smo se jako brzo sprijateljili i vjerujem da će i zbog toga gledateljima biti zabavno pratiti show. Sjajno se slažemo kao žiri, ne mogu reći ništa manje od toga. Svi smo imali svoje stroge, ali i trenutke koji su nas raznježili, kao jedinica smo funkcionirali dosta objektivno, rekla bih. Tonči je nekako očekivano najstroži, ali ponekad smo i Filip i ja bili stroži od njega, dok je Severina gotovo uvijek pronašla bar nešto dobro. Dobro smo nadomjestili sve kako bi odluka na kraju imala smisla. Uživala sam u svim našim pothvatima", otkrila je Turković.

Popularna mlada glazbenica već je u SuperStaru čula neke od svojih favorita, no rano je izdvojiti nekoga. "Ne bih nipošto htjela utjecati na mišljenje publike sa svojim favoriziranjem, iako kao što sam gore rekla - moje lice odradi to za mene htjela ja to ili ne". A Niku osvajaju kandidati manje komercijalnih vokala i načina pjevanja, s neobičnim bojama glasa i nepretencioznim stavom. "Kako nisam nikad bila nikakav sudac na ovakav način, još uvijek otkrivam što po mom skromnom mišljenju jedan kandidat 'mora' imati, ali uviđam da sam jako slaba na baš gore navedene, iako smo imali stvarno širok raspon svega i svačega i u svaki žanr i vokal koji je po mom mišljenu prošao, ja sam se zaljubila na neki drugi način", zaključila je Nika Turković.

'SuperStar' ćeš moći pratiti od jeseni – na RTL-u i streaming platformi Voyo!