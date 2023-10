Ivan ostavio žiri bez daha! Teška priča nije ga obeshrabrila

Severina, Tonči Huljić, Nika Turković i Filip Miletić moraju odabrati one koji će nastaviti natjecanje, a druga epizoda iznjedrila je zanimljive i talentirane kandidate.

Raspjevani i talentirani Nikolina Kolman, Luka Veljković, Chiara Majdenić, Ivan Vidović, Nina Abramović Dimec, Mauro Vukojević, Lana Mandarić, Niko Vujanović i Ivan Živković izborili su nastavak natjecanja u drugoj audicijskoj epizodi 'Superstara'.

Veselu večer otvorila je gimnazijalka Nikolina Kolman. Talentirana 17-godišnjakinja vješta je u izradi kolača, a usto je uspješna boksačica i u svojoj kategoriji prvakinja Hrvatske. Uz boks i kolače, Nikolina obožava pjevanje, a talent je, otkrila je, naslijedila od majke.

Pred žiri je stigla samouvjereno, a uskoro je pokazala koliko je talentirana. Sjela je za klavir i izvela hit 'Flowers' pjevačice Miley Cyrus, a izvedbom oduševila žiri. "Došla je, donijela nam cvijeće i emotivno nas prebila", komentirao je Tonči poslije Nikolininog nastupa. Filipu je demonstrirala i dio svojih boksačkih vještina, a on joj je dao 'DA', rekavši da mu se sviđa to što je pjesmi dala svoj pečat. "Tako si ležerno to napravila, sjela za klavir i bila potpuno iznenađenje, to je to što se traži", zaključila je Severina. Žiri je Nikolini dao četiri 'DA' pa je djevojka prošla u daljnje natjecanje.

Uslijedila je prava senzacija. Švicarac hrvatskih korijena, osebujni Luka Veljković glazbom se odavno bavi, pjevao je i u crkvi te na niz festivala. "Imam tremu, ipak je Severina preda mnom. Nemam treme oko pjevanja, svoje bih pjevanje ocijenio desetkom. Moraš biti samopouzdan", poručio je Luka uoči nastupa te otkrio da se nada da će Severina imati pozitivan feedback.

Uskoro ga je Severina pitala zna li, osim korejskog popa, i neke domaće stvari. "Znam od Varnog paljka - Sve još miriše na nju", najavio je Luka i nasmijao cijeli žiri. No, otpjevao je sjajno i rasplesao pritom žiri pjesmom 'How You Like That' grupe BLACKPINK. "Kakav si ti majstor, jedva čekam sljedeći put", poručila mu je Nika. "Izrazi lica, obrve, sve...", nadovezao se Tonči kojem je Luka uzvratio da je upravo zbog Superstara dodatno sredio svoje obrve. Zaradio je simpatični Luka četiri 'DA', šarmiravši cijeli žiri.

Iz Frankfurta se u Hrvatsku doselila Maria Bandov, 27-godišnja pjevačica koja je zbog glazbe napustila uredski posao. "Odlučila sam se posvetiti pjevanju jer je to moj san, na tome mi je fokus. Velika podrška joj je majka, čija je prometna nesreća na Mariju ostavila velikog traga. "Mama je snažna žena koja me naučila da nikada ne posustajem, već težim svome cilju - pjevanju", zaključila je.

Otpjevala je Maria hit Doris Dragović 'Šakom o stol'. "Osjeti se da imaš bend, odlično je to za gaže i nastupe koje radiš, jedini je problem to što se čovjek opusti, ide redom po pjesmama da bi se publika zabavila, ocijenio je njezin nastup Tonči. "Čuje se da imaš ritma i da ti je groove fantastičan. Treba raditi na intonaciji i krajevima. Ostavilo je to malo lošiji dojam danas", nadovezao se Filip na Huljićev komentar. Tonči i Filip dali su Mariji 'DA', no Nika i Severina odlučile su drugačije te je time avantura u 'Superstaru' za Mariju završila.

Glazbeni san pokušala je ostvariti pred žirijem i Osječanka Chiara Majdenić. Aktivno se bavila plesom, a danas studira na Ekonomskom fakultetu te se bavi mačevanjem. Ova aktivna djevojka smatra da je dobra pjevačica koja može konkurirati i glazbeno školovanima. "Voljela sam plesati kao mala, prepoznala sam taj talent s devet godina, tada sam krenula pjevati, no nisam nikada službeno nastupala", ispričala je.

Pred žirijem se predstavila pjesmom 'At Last' Ette James te hitom 'Malo mi za sriću triba' Doris Dragović. Nakon što je izvela Ettu James, Filip joj je poručio: 'Ne znam da li imamo zvijezdu, ali dobili smo zavodnicu! Jako lijepo, pametan odabir'. Nadovezala se Severina, istim tragom. "Zaiskrile su ti oči, kao da nas želiš zavesti, lijepa sinergija pjesme i plesa".

Uskoro je Tonči poželio vidjeti kako će se Chiara snaći u izvedbi druge pjesme, a kako bi od nje izvukao dodatni žar - zasvirao je 'Malo mi za sriću triba' i Filipa pozvao da zapleše s Chiarom. "Tonči, ti si prošao", Severina je poručila Huljiću kroz smijeh, a potom kandidatkinja dala veliko 'DA'. Složili su se i Nika te Filip, a Tonči je ostao suzdržan. U konačnici je djevojka prošla dalje.

Asistent slijepih osoba, Karlo Orbanić, stigao je iz Šibenika i odlučio se predstaviti TBF-om i 'Smakom svita', a potom i pjesmom 'Ring of Fire' Johnnyja Casha. "Vidim da si simpatičan i smiješan tip, ali malo bi ja to polirala, ritmički. Imaš super glas", rekla mu je Nika. "Imaš moćan bas i super si tip", dodao je Filip, no dao je Karlu NE. S njim se složila i Severina pa Karlo na kraju nije izborio daljnji tijek natjecanja.

Talentirani glazbenik Ivan Vidović, umjetničkog imena EYEVAN, došao je pred žiri Superstara sa svojom zanimljivom životnom pričom. "Bog me nikada nije napustio, bio je uz mene i u najtežim trenucima. Pogubio sam se u nekom trenutku, u mladosti je bilo tu i alkohola i marihuane... Hvala Bogu, vratio sam se na pravi put, vratio sam se kući, počeo s bakom na dnevnoj bazi razgovarati. Imam bolji odnos s njom nego prije", ispričao je Ivan.

U 'Superstar' je stigao u pratnji svoje djevojke, koja u potpunosti podržava Ivanov glazbeni put. Mladić svira po restoranima, na ulici, a pjesmu koju je otpjevao žiriju posvetio je i napisao svom preminulom djedu. "Vjerujem da je djed kod Boga i da gleda sve što se događa", ispričao je.

Zapjevavši žiriju, Ivan je dirnuo sve. Severina je zasuzila, a emotivno su bili taknuti i ostali članovi žirija. "Meni je ovo bilo jako emotivno, u jednom trenutku sam se skoro rasplakala", izjavila je Severina. "Svoje emocije pretočio si u neku katarzu, na pravom si mjestu", dodao je Filip. "Svjetski, a naše", zaključio je producent i dao Ivanu 'DA'. Uz ostale glasove članova žirija, Ivan je izborio daljnji tijek natjecanja.

Matičar Marko Tomoković iz Ladimirevaca idući je stao pred žiri. Nekad je imao i političke ambicije, no glazba ga je oduvijek pratila pa je od djetinjstva u KUD-ovima. Piše i autorske pjesme, a singl 'Martina' izveo je pred žirijem. "Tko je Martina i što ti je napravila?", pitala ga je Nika nakon izvedbe pjesme. Iako je pohvalila Ivanovo pisanje pjesama, nije mu dala prolaz. "Romantično sve ovo izgleda, ti s gitarom, lijep momak, no nešto fali", komentirao je i Filip. "Imaš taj glas Slavonije, idealan si da ujutro budeš matičar, a navečer pjevaš s tamburašima", dodao je Tonči i jedini dao Marku 'DA'. Nije to bilo dovoljno da se Marko izbori za daljnji tijek natjecanja pa se njegova avantura brzo završila.

Nije veće sreće bila ni Iris Kovačić, 17-godišnjakinja iz Omiša. Veselila se jako susretu sa Severinom. "Jako sam bila sretna kada sam čula da će ona biti ovdje, ona mi je idol otkako sam bila dijete", ispričala je Iris koja ima i tetovažu posvećenu našoj glazbenoj divi. Naime, na nozi Iris ima tetovirane note Severinine 'Dalmatinke'. Uskoro je zapjevala upravo Severinin hit "Tvoja prva djevojka".

Iako je Iris rasplesala žiri, samo joj je Severina dala 'DA'. "Kad to usporedimo s drugim natjecateljima, nije to ta razina, nije to dovoljno da bih ti ja sa svoje strane dao prolaznu ocjenu", rekao je Tonči. "Intonacije nema, moram reći ne ovoga puta", dodao je Filip. "Reći ću 'da', ja ne mogu, što ću", zaključila je Severina i time razveselila svoju obožavateljicu.

Nina Abramović Dimec iz Kostrene stigla je iduća pred žiri. 18-godišnja djevojka glazbom se počela baviti u djetinjstvu, a upravo joj je pjevanje pomoglo da se oslobodi. Introvertna djevojka glazbom je dobila potrebno samopouzdanje. Majka joj je velika podrška u karijeri, a pomogla joj je i pri odabiru pjesme. Uskoro je Nina pustila glas te oduševila žiri koji je djevojku odmah pustio u daljnje natjecanje.

Hrabri Mauro Hrast s Krka idući je kandidat koji se predstavio žiriju. Odvažnim priznanjem i otvorenošću oduševio je žiri. "Biseksualac sam, no zbog toga me nitko nije maltretirao, posebno ako ljudi pojme da si dobar čovjek. Nisam naišao na vrijeđanje, otvorena sam osoba i predstavljam se onakvim kakvim jesam", otkrio je. Dečko je otpjevao Hozierov 'Take Me to Church' i iako nije prošao u daljnje natjecanje, svojom je pričom oduševio žiri. "Jako si hrabar, a to je puno veće od onoga kako si pjevao pa ti dajem da", poručila mu je Severina. Ostatak žirija Mauru je udijelio negativan odgovor. "Bilo ti je visoko", poručio je Filip. "Bilo je sirovo, ali ne umanjuje to tvoj optimizam. Pjevaj, ali nije za Superstar", zaključio je Tonči.

Reper Moreno Vukojević svojim je freestyleom oduševio žiri. 31-godišnjak iz Slavonije otkrio je da je stvaranje glazbe za njega opisivanje borbe koju je prošao kroz život. "Krunica oko mog vrata predstavlja puno toga u mom životu. Padanje i ustajanje, borbu između dobra i zla, onoga što me stalno nosi kroz život", ispričao je Moreno. Freestyle je odradio na Eminemov instrumental. "Teško je bilo to odrastanje. Od 12. godine sam na ulici, dosta sam prijatelja na ulici izgubio zbog droge i situacija koje su nam dostupne. Bio sam blizu svega toga, no isplivao sam i danas nemam veze s time", otkrio je reper.

"Ovo je bilo kao ispovijed, baš si me ganuo i dajem ti 'DA'", rekla je Morenu Severina. "Ti si old school reper i čista emocija, vjerujem ti sve, bilo je ovo soul to soul. Bravo", dodao je Filip. Moreno je za svoj nastup dobio četiri 'DA' te je izborio daljnji tijek natjecanja.

Skejter Eugen Bašić ima 22 godine i glazba mu je omiljeni hobi pa je odlučio pred žirije 'Superstara' okušati sreću. "Imam sve što treba imati pjevač, emociju u glasu koju ljudi osjete", otkrio je Eugen. Žiriju je povjerio i da se bavi mađioničarstvom, a nakon što je Filipu demonstrirao svoju vještinu, Eugen je izveo pjesmu 'Na raskršću". Ni u drugoj pjesmi nije Eugen briljirao pa, nažalost, nije izborio daljnji tijek natjecanja. "Meni je bio bolji trik. Stvarno si drag momak, no ovog puta ne od mene", poručio je Eugenu Filip. "Fina boja glasa, donekle se podudara s tonovima, no to nije dovoljno za ono što nam treba", dodao je Huljić. Iako nije prošao dalje u natjecanje, mladić je osvojio sve simpatije žirija.

Sara Spinčić iz Zagreba pjeva prateće vokale Željku Bebeku te sinkronizira crtiće. Ova mlada mama ljubav prema glazbi prenijela je i na svog dvogodišnjeg sina, a uz podršku obitelji pred žirijem je odlučila pjevati Beyonce 'If I Were a Boy'. "Ako se kolege slažu, volio bih poslušati i domaću pjesmu", rekao je Filip nakon prve izvedbe pa je Sara otpjevala i Gibonnijev hit 'Ako me nosiš na duši'.

"Ovdje se radi o prokletstvu pratećeg vokala, svaki teži tome da jednom bude glavni, a nedostaje ta doza sugestivnosti. Kada treba izaći u prvi plan, nastane kratki spoj. Ima elemenata, no pokušavam tvoj vokal smjestiti u neku pjesmu, ne znam koliko to može doprijeti do ljudi", komentirao je Huljić nakon Sarine izvedbe druge pjesme. Nakon dva NE - od Tončija i Filipa te dva DA - od Severine i Nike - Sara nije prošla u daljnje natjecanje.

Žiriju se potom predstavila Lana Mandarić, koja je stigla u pratnji prijatelja Nicolasa. "Sudjelovala sam u RTL Zvjezdicama 2016. godine i tada sam shvatila da volim biti na stageu", otkrila je mlada pjevačica. "Suradnja s Nicolasom došla je spontano, naše mame se znaju, iz istog su mjesta, ostale su povezane putem Facebooka i kada je došla ideja za jednu pjesmu, tražila sam repera na francuskom, mama je kontaktirala Nicolasovu mamu i one su nas spojile", otkrila je Lana o odnosu sa svojim prijateljem i glazbenim partnerom.

Uz pratnju Nicolasa na gitari, Lana je s dvije pjesme oduševila žiri. "Ovo je jedan jako moderan, odličan vokal. Zvučiš veliko i ozbiljno, jako sam zadovoljna i impresionirana", poručila je Nika Lani i Nicolasu. 'DA' je uslijedilo i od ostatka žirija pa je Lana prošla u daljnje natjecanje.

Niko Vujanović iz Sinja u 'Superstar' se prijavio jer obožava glazbu te su ga ljudi iz okruženja motivirali da se prijavi u show. Izveo je Adilov hit 'Moje si nebo' te zaradio pohvale od žirija. "Lijepi, čisti pop vokal, sviđa mi se", jasna je bila Nika. "Pohvale. U pjevanju se čuo strah, no imaš dobar temelj, isplati se na njemu graditi kuću", nadovezao se Tonči. "Prošao si dalje", zaključio je, pak, Filip.

Mladi Ivan Živković otkrio je da mu je odrastanje i stav prema životu obilježila prometna nesreća koju je s obitelji doživio kao devetogodišnjak. "Iako sam imao devet godina, otad cijenim život i svjestan sam koliko ga je lako izgubiti... Bolujem od alopecije koja je uzrokovana stresom i kroz 20-ak dana ću izgubiti kosu", ispričao je Ivan.

Shvatio je odrastanjem da se ne treba bojati susreta s publikom i žirijem pa im se odlučio predstaviti pjesmom 'Fever' koju u originalnu izvodi Little Willie John. "Ovo je najbolja izvedba ove pjesme koju sam ikad čula", poručila je Severina. "Farbica dolje je bolesna, nisam to čula jako dugo, trebaš biti ponosan", dodala je Nika. "Ta boja od milijun eura, to je tvoja supermoć", kratak i jasan je bio Filip. "Podsjećaš me na Cohena, iznenadi nas idući put nekom svojom pjesmom", poruku za kraj imao je Huljić.

Ivan je svojim talentom oduševio sve, a uz njegovo obećanje da će idući put pred žiri donijeti autorsku pjesmu, vesela i raspjevana večer privela se kraju!

'Superstar' pratite subotom od 20.15 sati na RTL-u i na streaming platformi Voyo!