Slatka priča bez izloga: Po čemu je nova Bisou Bisou Pâtisserie potpuno drugačija od svih drugih?

Nakon službenog predstavljanja na eventu u prekrasnom prostoru WESPA Lounge & Piano Bara, ispunjenim šećernom čarolijom, postalo je jasno: Bisou Bisou Pâtisserie pod vodstvom pastry chefice Marine Levak i suvlasnika Višeslava Prosolija i Kate Leutar Prosoli, nije samo nova slastičarska priča s domaćim potpisom – to je mali, slatki statement kreativnosti, vrhunske kvalitete i velike ljubavi prema izradi unikatnih slastica po pristupačnim cijenama.

Iza čarobnih zalogaja stoji Marina Levak, mlada i talentirana pastry chefica s diplomom prestižne francuske škole kulinarstva i slastičarstva École Ducasse. Marina je napravila ono o čemu mnogi sanjaju, a rijetki se usude – preselila se iz pitoresknog zagorskog gradića Lobora u Zagreb, dala otkaz, otišla u Lyon zahvaljujući prestižnoj stipendiji, te se vratila s diplomom i odlučnošću da počne graditi vlastito slatko carstvo.

– Slastičarstvo se odlučilo za mene. Nisam oduvijek znala čime se želim baviti, to mi je došlo tek krajem srednje škole, ali sam znala da što god radila, želim dati najbolje od sebe. Po povratku u Zagreb, shvatila sam da želim imati nešto svoje i stvarati slastice po svojim pravilima. Tako sam krajem 2023. godine, nakon dugog planiranja, pokrenula Bisou Bisou. Trenutačno još nemam fizičku slastičarnicu, već radim iz hladnog pogona. Moji kolači i torte zasad su dostupni isključivo putem online i telefonskih narudžbi, uz dostavu unutar Zagreba ili osobno preuzimanje. No i tako su već stekli vjerne obožavatelje, kojih je svakim danom sve više – otkriva Marina, koja posljednjih dana ima pune ruke posla s uskrsnim narudžbama, kao i onima za obiteljske proslave poput krstitki, krizmi i vjenčanja, te raznih poslovnih evenata, čija je sezona upravo počela.

Foto: Josip Matić

– Ponuda je široka: od nježnih macaronsa s okusom čokolade, jagode i limuna u pastelnim bojama, do najfinijih torti i najslađih kremastih i prhkih kolačića. Za one koji žele još više, u uskrsnoj ponudi nudimo i dva prigodna boxa – Spring Box i uskrsno izdanje Unique Boxa. U njima vas čekaju Mille Feuille, profinjeni Choux s lješnjakom i karamelom, ekleri od borovnice te kolači u obliku mini torti s neodoljivim kombinacijama bijele čokolade, borovnice, vanilije, kokosa i maline. Narudžbe za Uskrs primamo do 14. travnja – kaže Marina koja u izradi svojih slatkih remek-djela najviše voli minimalizam.

– Moje slastice su ručno izrađene od najkvalitetnijih domaćih sastojaka. Svaka krema započinje kao skica u mojoj bilježnici, sve dok ne postane posebna i savršena. Posvećujem pažnju svakom detalju – čak i natpise na slasticama radim sama, zbog čega sam završila i tečaj kaligrafije. Važno je samo da narudžbe dođu na vrijeme, jer čaroliji treba vremena da se – ispeče, kroz smijeh zaključuje Marina.

Foto: Josip Matić

Uz slastice su posluženi posebno osmišljeni kokteli na bazi vrhunskog domaćeg Artisan gina, koji je prepoznat i na svjetskoj sceni. Riječ je o hrvatskom craft ginu, poznatom po visokokvalitetnim sastojcima i preciznoj izradi, koji se izvrsno uklopio u ovu priču.

Bisou Bisou je dokaz da prava slatka priča ne treba izlog – samo ljude koji znaju prepoznati kvalitetu i trud u svakom zalogaju. Cijelu ponudu možete pogledati na web stranici bisou-bisou.com.hr, a svoju dnevnu dozu slatkog zadovoljstva potražite na Instagram profilu @bisoubisou.patisserie – jer jedan poljubac nikad nije dovoljan.

Foto: Josip Matić

Foto: Josip Matić

Foto: Josip Matić

Foto: Josip Matić