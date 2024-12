'Sjene prošlosti': Blanka je spremna vratiti Matu, a kreće i žestoka svađa između Marte i Paule

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Sjene prošlosti'.

Nakon Goranova napada i uhićenja, uplašena Blanka odlazi Marti ispričati što se dogodilo, a Marta joj predaje dokument koji bi je mogao spasiti od potpunog poniženja.

Blanka moli Matu za oprost, no on još uvijek nije siguran treba li vjerovati Ani ili njoj. Večeru u domu Novakovih prekine žestoka svađa Marte i Paule, no stvari nisu onakve kakvima se čine na prvi pogled.

Ani stiže iznenađujući zahtjev od Mate, a Blanka shvaća da je Goran bio žrtva Martine manipulacije.

Šimun i Marta odlaze na sud, svatko sa svojim svjedocima...

