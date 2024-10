Severinu preuzele emocije u Superstaru: 'Ovo je jedan od trenutaka koje sam čekala!'

Sjajni povratnici, talentirana nova imena i jake emotivne priče - nova epizoda 'Superstara' donosi brojna iznenađenja dok bilježi početke nekih sjajnih glazbenih priča!

Severina je u nadolazećoj epizodi 'Superstara' pokazala koliko jake emocije u njoj budi glazba. Jedan od nastupa, u proslavljenoj članici žirija izazvao je posebno emotivnu reakciju pa je poručila kandidatkinji, ali i gledateljima: 'Ovo je jedan od trenutaka koje sam čekala. Pjevat ću svojoj mami više. Čuvajte mami dok ih imate, svi", zaključila je Severina.

Foto: RTL

Emotivno su nastup povratnice Eme shvatili i ostali. "Eto čemu glazba služi, upravo zbog ovga, to je svrha glazbe, dala si primjer što je ljubav i glazba", komentirao je i Filip. Dirljivi nastup ujedinio je žiri, no nije to uvijek slučaj.

Foto: RTL

Talentirana Zadranka Patricija je, pak, podijelila žiri. "Meni je ovo bilo jako lijepo. Imaš lijepo i komercijalnu boju glasa", poručila je djevojci Nika. "Ništa nisam doživio u ovoj pjesmi", dodao je Filip. "Nisam ni ja", nadovezao se Tonči i dodao: "Prepjevala si, natpjevala si, pokušavala biti na silu drugačija. Matrica ti škodi, a to nije dobro". "Apsolutno se slažem", dodao je Filip. "Jako ste dosadni, kao ona dvojica iz Muppet Showa, nikad vam kraja nema. Još ste i djevojku zbunili", zaključila je Severina za kraj rasprave.

Foto: RTL

Ujedinili su se članovi žirija u želji da Ivanu kažu da ne odustaje. "Ušao si u ruže sa intonacijom", našalio se Filip nakon nastupa mladića iz Zagorja. "U drugu pjesmu", dodao je Tonči u šali. "To ne znači da se trebaš prestati baviti i voljeti glazbu. Vidim da si veseljak", poručila mu je Severina. "Samo naprijed, generalno u životu", zaključio je lijepim riječima Tonči audiciju.

Foto: RTL

Kakve još priče i nastupi stižu u novu epizodu 'Superstara', pogledajte večeras od 20.15 sati na RTL-u!