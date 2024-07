Platforma Voyo svojim pretplatnicima nudi pregršt sadržaja među kojim će svatko pronaći nešto za sebe, a već sljedeći tjedan možete okupiti cijelu obitelj i uživati u avanturama Pauline P., smijati se uz neobičnu potjeru s Resse Whiterspoon i Sofijom Vergarom, ali i doznati kako izgleda drugo lice MMA boraca u novom uzbudljivom reality showu!

Od subote, 27. srpnja na platformu Voyo stiže jedinstveni reality koncept, novi borilački show 'Fight of Nations™: Put do pobjede', koji će gledateljima tijekom sedam epizoda ponuditi savršenu kombinaciju vrhunskih borbi, uzbudljivih izazova, ali i emotivnih trenutaka iz privatnog života mladih boraca.'Fight of Nations™: Put do pobjede', novi reality show poput nijednog drugog, pokazat će drugo lice boraca koje gledatelji dosad nisu imali prilike vidjeti. Kako izgleda njihov život izvan kaveza i dvorane, kakve su njihove životne priče, motivacija, snovi, emotivni odnosi s najbližima, što ih pokreće i kako reagiraju na pobjede i poraze? 'Fight of Nations™: Put do pobjede' prati put osam mladih boraca, budućih nada ovog sporta.Dva tima, od kojih svaki ima po četiri borca, predvode i pripremaju dva slavna MMA velikana iz Hrvatske i Srbije - Filip 'Nitro' Pejić i Vaso 'Psiho' Bakočević, koji će se i sami prvi put sučeliti u ringu. I dok će bolji tim osvojiti izdašnu novčanu nagradu, samo jedan najuspješniji natjecatelj iz svakog tima otići će do kraja te u međusobnom obračunu potražiti slavu na ultimativnom testu spremnosti - na FNC događanju u pulskoj Areni, 7. rujna. Pobjednik će postati FNC profesionalac i potpisati vrijedan MMA ugovor.

Foto: RTL

A osim što će dijeliti borilački kavez i istu želju za pobjedom, dijelit će i živote! Smješteni u istoj kući, novi cimeri morat će zajedničkim snagama prevladavati prepreke, surađivati u neočekivanim, ne samo sportskim izazovima. A kada se uhvate ukoštac s testovima i zadacima, skupljajući bodove za konačni trijumf, shvatit će da su udarci koje tako stoički primaju tijekom borbi i pobjede koje tamo ostvaruju možda i najlakši dio posla koji ih čeka. Visoki ulozi, zavist, strast koja ih pokreće, natjecateljski duh i želja za revanšom, međuljudski odnosi u izolaciji i veliko suparništvo – sve će se to isprepletati tijekom izazova, treninga i zajedničkog suživota od 0 do 24! Mogu li oni uopće živjeti pod istim krovom nakon što su se sukobili u kavezu - doznajte od 27. Srpnja na platformi Voyo!

Poznata knjiga za djecu pretočena u topao i duhovit istoimeni film, 'Dnevnik Pauline P.', priča je o svakodnevnom životu neustrašive učenice trećeg razreda osnovne škole Pauline i već je dostupan na platformi Voyo! Film prati samouvjerenu i znatiželjnu djevojčicu koja s lakoćom iznosi svoje mišljenje i snalažljivo pronalazi rješenja za razne školske i obiteljske izazove. S otvorenim srcem i bez straha, Paulina svojim humorom i duhovitim osvrtima osvaja srca gledatelja, dok njezin školski život postaje poprište novih prijateljstava, prvih ljubavi, ali i neizbježnih dječjih sukoba. Iako je Paulina najpopularnija djevojčica u razredu, dolazak nove učenice brzo mijenja dinamiku među njenim vršnjacima... U filmu 'Dnevnik Pauline P.', uz školske avanture, Paulina se također trudi izgladiti odnose među svojim roditeljima, a u tome joj pomažu i mudri savjeti novog učitelja koji utječe na njezine zrele postupke. Osim mlade i talentirane Katje Marković u glavnoj ulozi Pauline P., koja je oduševila publiku i kritiku, uloge su ponijela cijenjena domaća glumačka imena, kao što su Borko Perić, Judita Franković Brdar, Igor Kovač, Ksenija Marinković, Vinko Kraljević, Dražen Kuhn i drugi.

Foto: RTL

Smijeha neće nedostajati ni uz holivudsku poslasticu s Resse Whiterspoon i Sofijom Vergarom. 'Vruća potjera' prati marljivu policajku Rose Cooper (Reese Witherspoon) koja pokušava zaštititi atraktivnu udovicu Daniellu Rivu (Sofia Vergara) od narko-bossa. Njihova avantura započinje u Teksasu, gdje se nalaze u bijegu od korumpiranih policajaca i opasnih plaćenih ubojica. U filmu 'Vruća potjera', Rose Cooper je policajka koja svoj posao shvaća vrlo ozbiljno, dok je Daniella Riva udovica koja unosi šarm i glamur u njihovu kaotičnu avanturu. Cooper i njezina svjedokinja moraju iskoristiti svu kreativnost kako bi se izvukle iz ove nimalo obične potjere koja će gledatelje prikovati uz male ekrane!

