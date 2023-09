Proslavljeni glumac Pero Juričić pridružuje se sinu Filipu u seriji 'San snova'

U seriji 'San snova' Juričić će se pojaviti u ulozi arhitekta Kristeka, i to već večeras od 20.15 sati.

''Kristek je jedan arhitekt koji se, kao i mnogi kad odu u mirovinu, ne odriču svog posla pa malo 'fušari', a često zna 'fušariti' malo i u mutnom. I onda naleti i na one koji ga probaju preveslati, međutim, njegovo bogato životno iskustvo to ipak ne dozvoli. Jedna klasična domaća, univerzalna priča'', ističe.

Juričić će scenu dijeliti s jednako legendarnim Franom Lasićem, u ulozi arhitekta Rudolfa Hermana, a upravo će tijekom njihova razgovora Herman upasti u neočekivane probleme sa zakonom.

Susret na setu, ističe Juričić, uvijek je ugodan i prijateljski, a ove dvije glumačke legende znaju se još iz mladih dana.

''Ja ću vas sad iznenaditi! Imao sam stipendiju u dubrovačkom teatru gdje sam pet godina bio glumac, a Frano Lasić je tada statirao u jednoj predstavi kao dijete. On je imao možda 10-15 godina, svirao je neku gitaru... Nisam tada očekivao da će ići tim putem. Eto, vidite, koješta čemu se ne nadate, život vam donese! Tako smo se i mi našli od vremena gdje sam ja bio profesionalac, a on je bio statist do danas, gdje je on glavna uloga, a ja epizodna. Život je grub, ha-ha! U svakom slučaju, ugodan partner i mislim da je, uz to što mu je Bog dao stas i glas, iznimno talentiran, što se pokazalo u tim mnogim ulogama, serijama pa čak i antologijskim ulogama na filmu'', zaključuje Juričić.

Jedan od likova RTL-ove serije 'San snova' je i njegov sin Filip Juričić u ulozi Gorana, trenera juniora NK Croatije. Otac i sin već su surađivali i na filmu i na televiziji, no kako ističe, dok traje snimanje, ponajprije su – glumački kolege.

''Pa gledajte, mi se na setu poznajemo, ali se ponašamo kao da si nismo nešto prebliski... Sve vam je to za ljude, naviknete se i ne gledate na sceni sina nego lik kojem se suprotstavljate. On je u seriji 'San snova' trener kojeg više zanimaju žene od tih nogometaša, a mislim da će se dobro snaći. Mislim da on sa svojim talentom može igrati bilo što. Drago mi je što je prešao onaj rub kad je iz onih mladih heroja otišao u karakterne likove. Počeo je bezbolno igrati jednu sasvim drugu vrstu uloga, što je inače glumcima dosta teško, glumci ne vole kad nečemu dođe kraj'', ističe.

Ova legenda hrvatskog glumišta početkom ove godine proslavila je čak 50 godina bogate karijere prepune uloga, a od glume još ne misli odustati, iako su sporiji tempo sve više godi.

''Što bi rekao Arsen Dedić: Ja sam glumac opće prakse. Stalno nešto snimam, sinkronizacije, reklame, dođe neka serija, ponude neke uloge. Odgovara mi da su manje jer, znate, u mojim godinama teško je učiti tekst i to postane vam na neki način opterećenje. Tu i tamo neka predstavica. Radimo, i dalje živimo taj neki glumački život, ali malo suzdržaniji'', kaže Juričić.

A u večerašnjoj epizodi RTL-ove serije 'San snova', osim poslovnog razgovora Hermana i Kristeka, Ladina brza reakcija spašava Mirka od Hermanove podvale. Kad Alen dozna za stanje obiteljskih financija, brzo nalazi novog obiteljskog direktora, što Mirku pada prilično teško. Maja poklekne pred čarima nogometa, ali i Alenovim šarmom, no večer se, neočekivano, ne nastavlja po planu. Bubalo traga za Alenovom zamjenom i odabire igrača o kojemu ne zna baš sve.

'San snova' na rasporedu je večeras od 20.15 sati na RTL-u, a cijele epizode dostupne su na novoj platformi Voyo, i to 24 sata prije prikazivanja na televiziji.