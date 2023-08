Preplanuli Marko Braić pred prikazivanje serije 'San snova' baterije je punio u samoći

Lik Alena Stošića glumcu Marku Braiću poprilično je ušao pod kožu - cijeli radni dan provodi u ulozi temperamentnog emotivca čiji se karijerni san bizarnim događajem prekinuo preko noći. Nakon godišnjeg odmora koji je proveo u svom rodnom selu uz roditelje i najbližu obitelj, Braić se brzo vratio u radnu atmosferu i rutinu na setu.

Odlična atmosfera, priča Marko, vlada na svakom kutku seta, a uskoro će se s radnjom i živopisnim likovima upoznati i gledatelji. Serija 'San snova' s prikazivanjem, naime, počinje 28. kolovoza od 20.15 sati na RTL-u. Prvu epizodu serije gledatelji mogu pogledati i 24 sata unaprijed, samo na streaming platformi Voyo. Prije nego što se vratio na set, Braić je dane ispunio avanturama uz plažu, na svom voljenom motoru.

"Ljeto sam proveo u kući na selu kod svojih, motorom sam obilazio plaže, dosta vremena proveo i u samoći te sam tako napunio baterije i vratio se u Zagreb. More me razmazilo i trebalo mi je tjedan dana da se vratim u rutinu koju sam stekao prije godišnjeg. No sada je već sve bolje i lakše."

Ekipa na setu serije 'San snova' je odlična pa se Braiću nije bilo teško vratiti u sjajnu radnu atmosferu. "Odlični su svi, materijal na kojem radimo je sjajan, divno je biti na setu kada je ovako lijep projekt u pitanju." Priznaje i da mu je Alen Stošić ušao pod kožu te gledateljima garantira da će njegov lik pokazati mnogo toga. "Od Alena mogu očekivati svašta, to je lik s nizom emocija koje ne zna artikulirati, turbulentan je i zanimljiv, često u najboljoj namjeri napravi nešto krivo... Nadam se da će ga gledatelji brzo zavoljeti", jasan je Marko. Nekada i privatno, kaže, prepozna poneku Alenovu karakternu crtu.

Nadolazeću perjanicu RTL-ove jesenske sheme Braić preporučuje svima. "Imamo jednu urbanu, zanimljivu priču o ljudima koje će svatko prepoznati u svom susjedstvu, obitelji ili krugu prijatelja. Likovi su svakodnevni i jako zanimljivi, a serija obrađuje i jako intrigantne teme o kojima se ne priča često. Jedva čekam da gledatelji vide na čemu smo vrijedno radili proteklih mjeseci", ispričao je glumac.

Seriju 'San snova' gledatelji imaju prilike pratiti od ponedjeljka, 28. kolovoza u 20.15 sati na RTL-u te na novoj streaming platformi Voyo, i to 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

POGLEDAJ VIDEO: Bili smo na setu nove RTL-ove serije