Pjevačica, glumica, književnica i influencerica Nives Celzijus ove jeseni glumit će u seriji 'San snova' koju ćemo od 28. kolovoza imati priliku gledati na RTL-u i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji - i to bez reklama.

Nives će glumiti svoju imenjakinju Nives, jednu od Kristininih prijateljica (Arija Rizvić), a ime nije jedino to što sa svojim likom dijeli. Kako je otkrila i ranije, u mnogim se situacijama poistovjetila s likom budući da se u seriji govori o životu nogometaša i svega što ih okružuje.

I dok jedva čekamo gledati Nives u novoj ulozi, uspjele smo je 'uhvatiti' za razgovor te nam je otkrila tajnu svog sjajnog izgleda, najdraže beauty tretmane, ali i bez čega ne može zamisliti nijedan dan.

Uskoro ćete napuniti 42. godine i izgledate bolje nego ikad. Koja je tajna Vašeg izgleda i znače li Vam godine ili ste prigrlili starenje?

"Koliko god zvučalo čudno, nisam tip koji previše mari oko izgleda. Naravno da zbog posla kojim se bavim postoje neka očekivanja od strane publike i o tome nastojim voditi brigu po potrebi. Privatno jako rijetko razmišljam o izgledu. Trudim se brinuti o zdravlju i redovito baviti sportom. Volim svoje godine i mislim kako nikad nisam požalila što nisam mlađa."

Koji su Vam najdraži beauty tretmani?

"Nedavno sam po prvi isprobala skin boostere za hidrataciju lica i oduševila se koliko mi je lice sjajnije i zdravije. Svake godine koristim i Formu za poticanje novog kolagena, koja poboljšava i elastičnost lica. Moj najdraži doktor, Boris Filipović mi uvijek savjetuje neke nove, dobre tretmane, kojima mogu neinvazivno održavati kožu mladolikom. Inače sam poprilično lijena po tom pitanju, ali hvala bogu i moja prijateljica Tanja je kozmetičarka pa me svako malo podsjeti da svratim do nje na njegu lica i tijela. Rijetko kod kuće odvojim vrijeme za mazuckanje i njegu tijela i zato mi je super kada to moje cure odrade umjesto mene."

Koje su 3 stvari bez kojih ne možete zamisliti svoj dan?

"Kava, kava i kava. Pravi sam kavopija. Toliko volim kavu da jedva čekam da se probudim kako bih mogla popiti dobar espresso."

