Najveseliji kanal koji zabavlja, educira i okuplja obitelj: RTL Kockica slavi deseti rođendan!

RTL Kockica prvi je domaći, besplatni specijalizirani kanal za djecu, mlade i obitelj, a prije točno jednog desetljeća, 11. siječnja 2014., simbolično u 11:01 sati, započelo je emitiranje programa.

Pod dobro poznatim sloganom ''baš fora'' i s omiljenim Kockićem kao maskotom, Kockica se tijekom godina istaknula svojom raznolikošću i ponudom različitih formata za sve generacije.

Pčelica Maja, Garfield, Tom&Jerry, Maša i Medvjed, Štrumpfovi, Mickey Mouse, Scooby-Doo, Cocomelon, Sonic, Zig&Sharko, My Little Pony, samo su neki od legendarnih animiranih likova koji su stanovali na programu Kockice. Maleni su gledatelji tijekom ovih deset godina mogli uživati u brojnim recentnim animiranim naslovima koji su na Kockici po prvi put emitirani na nekom domaćem kanalu!

Foto: RTL

No RTL Kockica nije samo rezervirana za animirane serije i filmove, već je dom vrhunskim i nagrađivanim BBC-jevim dokumentarcima, ali i kultnim humorističnim serijama kao što su 'Mućke', 'Život na sjeveru', 'Zvonili ste, milorde', 'Dražesni pupoljci svibanjski', 'Dadilja', 'Poirot', ...

Važan dio programa RTL Kockice svakako su i lokalni sadržaji, odnosno brojne edukativno-zabavne emisije domaće proizvodnje koje sve male i velike gledatelje uče životnim vrijednostima, važnosti zdrave prehrane, bavljenju sportom, brizi o mentalnom zdravlju, očuvanju okoliša, stranim jezicima, slasnim receptima, raznolikosti biljnog i životinjskog svijeta, kreativnosti, tradiciji i starim zanatima, prirodnim i kulturnim posebnostima Lijepe Naše.

Svaka nova epizoda emisija ‘Crtež dana’, 'Prijatelji planeta', 'SOS za životinjski svijet', 'Svijet u nama', 'Mali znanstvenici', 'Jeste li znali?', 'Etno sat', ‘Tehnolovac’, 'Mašta crta svašta', 'Zoopedija', 'Fit klinci', 'Što ako', 'Djeca kuhaju', 'Jezikoslovci' i mnogih drugih donosi svu ljepotu svijeta kojom su oni najmlađi okruženi, podučava ih i potiče na kreativnost. A vrijedno priznanje RTL Kockici stiglo je krajem prošle godine kada im je dodijeljen Albert certifikat, svojevrsna potvrda izvrsnosti kada je u pitanju održiv i 'zelen' način snimanja televizijskog sadržaja.

Foto: RTL

Svakoga dana s malih ekrana gledatelje svih generacija pozdravljaju, uveseljavaju i podučavaju voditelji RTL Kockice – Davor Balažin i Tatjana Horvatić. Iza njih je tisuće prijeđenih kilometara po cijeloj Lijepoj Našoj u potrazi za skrivenim ljepotama i zanimljivim pričama, stotine zanimljivih sugovornika i bezbroj divnih trenutaka u društvu djece. Dječji svijet, složno ističu, uvijek je izuzetno inspirativan.

''U mom poslu mi je najljepše što imam priliku upoznati mnogo različitih i talentiranih ljudi, od mladih do odraslih te raditi na sadržaju koji potiče mališane na razmišljanje, kreativnost i da se probaju okušati u stvarima koje ih zanimaju. Najviše me inspirira dječja iskrenost i radoznalost. Njihova sposobnost da se čude svakodnevnim stvarima i postavljaju pitanja koja bi odrasli možda zanemarili. To je neiscrpan izvor inspiracije. Također, suradnja s timom i gledanje svijeta iz dječje perspektive donosi svježe ideje'', ističe Davor Balažin koji je na Kockici od samih početaka.

''Tim Kockica prije svega ima jasnu viziju lokalne produkcije koju proizvodimo. Kroz godine smo se pozicionirali na medijskom tržištu kao kanal koji djeci, mladima, ali o odraslima nudi zabavan sadržaj s velikim naglaskom na kvalitetu. U moru informacija koje su danas dostupne svima, želimo biti mjesto koje mladima pruža priliku da nauče nešto novo, medij koji je siguran i služi kao podrška obitelji u vidi implementacije ispravnih vrijednosti i znanja'', dodaje i Tatjana Horvatić te poručuje svim malim i velikim Kockićima: ''Ostanite zaigrani, znatiželjni i željni novih saznanja te nastavite biti naša najveća podrška. Na kraju krajeva, tu smo prije svega zbog vas!''

Foto: RTL

I u 2024. godini, najavljuju iz tima RTL Kockice, Kockiće čeka pregršt novih, zabavnih i zanimljivih sadržaja u kojima će uživati. Kad je o animiranim naslovima riječ, tu su nova sezona 'Štrumpfova', 'Znatiželjni George', 'Dinotrux', 'Kung Fu Panda: Šape sudbine', 'Show Pere Djetlića', 'Gdje je Jura?', nova sezona 'Spirit: Slobodno jahanj'e, nova sezona 'Zmajevi: Jahači iz Berka'.

Od lokalne produkcije na rasporedu je nova sezona 'Vesele učionice' u kojoj Kockići predškolarci i školarci kroz zabavne lekcije mogu naučiti slova. Nastavljaju se i nove avanture u serijalu 'Jeste li znali?' Koje otkrivaju najljepše lokacije Hrvatske. Za one najmlađe tu su kao i uvijek nove ideje kako se zabaviti uz papir i bojice u serijalu 'Mašta crta svašta'.

Sretan rođendan, RTL Kockica!